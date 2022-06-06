https://ria.ru/20220606/slutskiy-1793386823.html

Леонид Слуцкий: ЛДПР должна прочно занять нишу второй партии в России

Леонид Слуцкий: ЛДПР должна прочно занять нишу второй партии в России - РИА Новости, 06.06.2022

Леонид Слуцкий: ЛДПР должна прочно занять нишу второй партии в России

Новый лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, считает, что страна выдержит режим санкций, при этом, по его мнению, ЛДПР... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:00

2022-06-06T11:00

2022-06-06T11:01

интервью

леонид слуцкий (политик)

лдпр

россия

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Новый лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, считает, что страна выдержит режим санкций, при этом, по его мнению, ЛДПР готова к любому развитию событий на внутриполитической арене осенью. Также он полагает, что либерал-демократы должны прочно занять нишу второй партии в стране и попытаться стать первой. Сам Слуцкий менять имидж и копировать Жириновского не планирует, поскольку это "нечестно по отношению к избирателям". Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.–В Госдуму и Совет Федерации МИД направил перечень заключенных Россией международных договоров, какие из них, по-вашему, необходимо денонсировать?– Анализ ведется. Как вы знаете, ЛДПР довольно скептически относится к членству России в ВТО и ВОЗ. В марте депутаты фракции уже ставили вопрос о выходе России из ВТО. РФ долго – почти 17 лет – добивалась вступления в эту организацию, следуя в русле задач по улучшению инвестиционного климата и тенденциям экономической интеграции. Но сегодня геополитические реалии стали иными. Запад развязал настоящую экономическую войну против нас, причем противоправно, вероломно, сломав все международные нормы. Где была ВТО со всеми своими правилами? Здесь действительно есть вопросы. Есть вопросы и защиты интересов наших производителей и экспортеров. Все это необходимо глубоко проанализировать на предмет оставшихся плюсов и минусов для нашей страны.По ВОЗ примерно такая же ситуация. Двойные западные стандарты, политизированные и дискриминационные подходы. Мы все помним, какая вакханалия творилась вокруг наших вакцин против COVID– 19. ВОЗ также совсем недавно приняла антироссийскую однобокую резолюцию по Украине. Тоже есть вопросы, которые требуют анализа и, возможно, переосмысления.– Не стоит ли вопрос о денонсации действующих договоров РФ и США? В частности, ДСНВ (Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений)? Не получится ли так, что он будет действовать в ущерб Москве, если американцы перестанут его выполнять в одностороннем порядке?– ДСНВ остается одним из важнейших договоров в системе контроля над вооружениями. Взаимодействие между Россией и США по СНВ-3 не прерывалось. В предусмотренных для этого формах продолжается рассмотрение вопросов, связанных с его выполнением, ведётся обмен необходимыми данными и уведомлениями.Продление договора отвечало интересам России, прежде всего, для обеспечения стратегической стабильности. Как вы знаете, администрация Трампа затягивала его пролонгацию, и только после прихода в Белый дом Байдена удалось его продлить еще на пять лет. Причем сделано это было в кратчайшие сроки. Рассуждать, что будет, если американцы из него выйдут (пока это, насколько мне известно, не обсуждается), сейчас бесполезно. Такого сценария не предполагается. Но на все подобные шаги Россия отвечала адекватно всегда. Как вы помните, это было и в случае с ДРСМД, и с ДОН (Договор по открытому небу – ред.).– На ваш взгляд, возможно ли дальнейшее ужесточение санкций против Москвы, и если да, то справится ли с ними Россия, ее экономика?– Россия справится, выстоит и рубль удержит. Это уже понятно. Не будем экстраполировать, насколько далеко зайдет санкционное безумие Запада. Но любые санкции – это выстрел себе в ногу и испытание на прочность мировой экономики.– Готовы ли к тому, что осенью в России могут быть отменены выборы губернаторов? Не опасаетесь, что ваша партия, как и другие, потеряет навыки избирательных кампаний? Или вы уже готовитесь к губернаторским выборам? В каких регионах вы вдвигаете кандидатов?– ЛДПР готова к любому развитию событий. "Навыки ведения избирательных кампаний", как вы выразились, потерять для партии Жириновского невозможно. ЛДПР никогда не отказывалась от участия в выборах. Участвовали и будем участвовать в них на всех уровнях. Мы начинаем готовиться к следующей кампании уже на следующий день после предыдущей. А где и кого мы будем выдвигать, объявим, когда будет дан старт очередной избирательной гонке.– Как оцениваете перспективы партии на выборах в регионах осенью? Ранее списки во многие регпарламенты возглавлял лично Владимир Жириновский, будете ли вы использовать этот ход?– Наша задача – улучшать результаты. Как и планировал Жириновский, ЛДПР должна прочно занять нишу второй партии в стране, а в перспективе и первой. Мы предлагаем реалистичные шаги, чтобы жизнь людей становилась лучше, безопаснее. У ЛДПР отличные перспективы, уверен.– Некоторые эксперты говорят, что популярность ЛДПР во многом объяснялась харизмой Жириновского, его яркими выступлениями, готовы ли вы менять свой стиль выступлений? Или, возможно, в партии появятся новые яркие люди, к чему привыкли ваши давние избиратели?– Пытаться копировать или изображать Жириновского – это смешно, это контрпродуктивно и нечестно по отношению к нашим избирателям. ЛДПР, это, безусловно, партия Жириновского, он ее отец-основатель, он сформировал идеологию и программу. И "Жириновский – навсегда", теперь это один из наших главных лозунгов.Но сам Владимир Вольфович всегда подбирал яркие партийные кадры. Учил никогда не бояться выступать, говорить простыми доступными словами, отталкиваться от реальных потребностей и запросов граждан. И в этом плане, надеемся, ничего не изменится.– Изменится ли ЛДПР теперь идеологически?– Жириновский заложил разумную идеологическую основу. "Мы ни с правыми и ни с левыми" – было написано на трибуне, с которой выступал лидер партии. Мы с народом, добавлю от себя.ЛДПР – оппозиционная партия. Но и оппозиция должна быть конструктивной. Критика ради критики не несет результата для простых граждан, для наших избирателей. Главное, чтобы идеи и предложения, а впоследствии и законы работали на благо России. Один из примеров – решение о выходе из Болонского процесса в системе образования. Мы добивались этого годами. Позже, надеюсь, удастся сдвинуть пошагово и вопрос с ЕГЭ, который тоже нам навязан извне.– Какая сейчас главная "фишка" ЛДПР?– Мы сделаем больший упор на развитие региональных отделений. Нужны не только мощный Центральный аппарат и сильное федеральное руководство, но и крепкая региональная сеть, обратная связь с народом на местах.– Какие еще основные задачи стоят перед партией сейчас?– Оставаться партией реальных дел, партией честной и конструктивной оппозиции, партией той России, которая любила и ценила ее основателя Владимира Жириновского. Наша важнейшая задача – работать во благо тех, кто верил ЛДПР все эти годы.

https://ria.ru/20220511/evrosoyuz-1787851096.html

https://ria.ru/20220408/dsnv-1782447135.html

https://ria.ru/20220518/vybory-1789292118.html

https://ria.ru/20220601/ldpr-1792278825.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, леонид слуцкий (политик), лдпр, россия