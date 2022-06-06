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Глава Минобороны Испании не исключила отправку Украине тяжелого вооружения - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/vooruzhenie-1793483261.html
Глава Минобороны Испании не исключила отправку Украине тяжелого вооружения
Глава Минобороны Испании не исключила отправку Украине тяжелого вооружения - РИА Новости, 06.06.2022
Глава Минобороны Испании не исключила отправку Украине тяжелого вооружения
Министр обороны Испании Маргарита Роблес не исключила, что Испания поставит Украине тяжелые вооружения, включая зенитные ракеты и танки, в пределах возможностей РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:50
2022-06-06T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
россия
испания
украина
министерство обороны испании
евросоюз
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МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Министр обороны Испании Маргарита Роблес не исключила, что Испания поставит Украине тяжелые вооружения, включая зенитные ракеты и танки, в пределах возможностей своей страны."Солидарность Испании, как и всех стран ЕС, с Украиной является всеобъемлющей. Мы показываем это отправкой... средств обороны", - сказала министр во время интервью испанскому телеканалу Telecinco.Отвечая на вопрос о возможности поставок тяжелых вооружений, включая танки и зенитные ракеты Украине, Роблес отметила, что поддержка Украины будет "в пределах возможностей" и в координации со странами-союзниками. Однако министр не стала называть конкретные типы оружия, сославшись на "конфиденциальность информации".Роблес также отметила, что в вопросе поставок оружия надо сохранять "максимальное спокойствие и осмотрительность".Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.Ранее испанская газета Pais со ссылкой на источники сообщила, что Испания готовит поставки тяжелого вооружения Украине, включая немецкие танки Leopard A4. Министерство обороны Испании уже завершает поставку Киеву батареи зенитных ракет малой дальности Shorad Aspide.В апреле премьер Испании Педро Санчес во время пресс-конференции в Киеве заявил, что отправил 200 тонн боеприпасов, военного снаряжения, а также транспортные средства Украине.Западные страны еще до начала российской спецоперации начали поставлять на Украину большое количество оружия, в том числе противотанковые ракеты. В последнее время поставляется также тяжелая техника, в частности танки, гаубицы, РСЗО.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что накачивание Киева оружием не меняет всех параметров российской спецоперации, ее цели будут достигнуты.
https://ria.ru/20220606/oruzhie-1793390071.html
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в мире, сергей лавров, россия, испания, украина, министерство обороны испании, евросоюз, нато, владимир путин, педро санчес, ситуация в днр и лнр
14:50 06.06.2022 (обновлено: 14:58 06.06.2022)
 
Глава Минобороны Испании не исключила отправку Украине тяжелого вооружения

Министр обороны Испании Роблес не исключила отправку Украине тяжелого вооружения

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Министр обороны Испании Маргарита Роблес не исключила, что Испания поставит Украине тяжелые вооружения, включая зенитные ракеты и танки, в пределах возможностей своей страны.
"Солидарность Испании, как и всех стран ЕС, с Украиной является всеобъемлющей. Мы показываем это отправкой... средств обороны", - сказала министр во время интервью испанскому телеканалу Telecinco.
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Отвечая на вопрос о возможности поставок тяжелых вооружений, включая танки и зенитные ракеты Украине, Роблес отметила, что поддержка Украины будет "в пределах возможностей" и в координации со странами-союзниками. Однако министр не стала называть конкретные типы оружия, сославшись на "конфиденциальность информации".
Роблес также отметила, что в вопросе поставок оружия надо сохранять "максимальное спокойствие и осмотрительность".
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
Ранее испанская газета Pais со ссылкой на источники сообщила, что Испания готовит поставки тяжелого вооружения Украине, включая немецкие танки Leopard A4. Министерство обороны Испании уже завершает поставку Киеву батареи зенитных ракет малой дальности Shorad Aspide.
В апреле премьер Испании Педро Санчес во время пресс-конференции в Киеве заявил, что отправил 200 тонн боеприпасов, военного снаряжения, а также транспортные средства Украине.
Женщина у подъезда поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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Западные страны еще до начала российской спецоперации начали поставлять на Украину большое количество оружия, в том числе противотанковые ракеты. В последнее время поставляется также тяжелая техника, в частности танки, гаубицы, РСЗО.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что накачивание Киева оружием не меняет всех параметров российской спецоперации, ее цели будут достигнуты.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 12:38Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровРоссияИспанияУкраинаМинистерство обороны ИспанииЕвросоюзНАТОВладимир ПутинПедро СанчесСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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