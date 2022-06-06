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Глава Минобороны Испании не исключила отправку Украине тяжелого вооружения

Глава Минобороны Испании не исключила отправку Украине тяжелого вооружения - РИА Новости, 06.06.2022

Глава Минобороны Испании не исключила отправку Украине тяжелого вооружения

Министр обороны Испании Маргарита Роблес не исключила, что Испания поставит Украине тяжелые вооружения, включая зенитные ракеты и танки, в пределах возможностей РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:50

2022-06-06T14:50

2022-06-06T14:58

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

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украина

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евросоюз

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МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Министр обороны Испании Маргарита Роблес не исключила, что Испания поставит Украине тяжелые вооружения, включая зенитные ракеты и танки, в пределах возможностей своей страны."Солидарность Испании, как и всех стран ЕС, с Украиной является всеобъемлющей. Мы показываем это отправкой... средств обороны", - сказала министр во время интервью испанскому телеканалу Telecinco.Отвечая на вопрос о возможности поставок тяжелых вооружений, включая танки и зенитные ракеты Украине, Роблес отметила, что поддержка Украины будет "в пределах возможностей" и в координации со странами-союзниками. Однако министр не стала называть конкретные типы оружия, сославшись на "конфиденциальность информации".Роблес также отметила, что в вопросе поставок оружия надо сохранять "максимальное спокойствие и осмотрительность".Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.Ранее испанская газета Pais со ссылкой на источники сообщила, что Испания готовит поставки тяжелого вооружения Украине, включая немецкие танки Leopard A4. Министерство обороны Испании уже завершает поставку Киеву батареи зенитных ракет малой дальности Shorad Aspide.В апреле премьер Испании Педро Санчес во время пресс-конференции в Киеве заявил, что отправил 200 тонн боеприпасов, военного снаряжения, а также транспортные средства Украине.Западные страны еще до начала российской спецоперации начали поставлять на Украину большое количество оружия, в том числе противотанковые ракеты. В последнее время поставляется также тяжелая техника, в частности танки, гаубицы, РСЗО.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что накачивание Киева оружием не меняет всех параметров российской спецоперации, ее цели будут достигнуты.

https://ria.ru/20220606/oruzhie-1793390071.html

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