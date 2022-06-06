https://ria.ru/20220606/ukraina-1793427805.html

Украинские заключенные рассказали о спасении российскими военными

Украинские заключенные рассказали о спасении российскими военными - РИА Новости, 06.06.2022

Украинские заключенные рассказали о спасении российскими военными

Российские военные эвакуировали из-под огня ВСУ заключенных из колонии в Снегиревке в Николаевской области в Херсонскую область, рассказал РИА Новости один из... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T12:31

2022-06-06T12:31

2022-06-06T13:24

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ГОЛАЯ ПРИСТАНЬ (Херсонская область), 6 июн — РИА Новости. Российские военные эвакуировали из-под огня ВСУ заключенных из колонии в Снегиревке в Николаевской области в Херсонскую область, рассказал РИА Новости один из эвакуированных заключенных Валентин Обчак."Находились около трех месяцев на территории, которая обстреливалась. Пропал свет, вода — ее иногда включали, иногда завозили на пожарной машине. Было очень трудно с едой и бытом. Один человек умер, похоронили прямо на промышленной зоне, за пекаркой. Умер от туберкулеза, все больные были. Сидели без выхода, даже погреться нормально не было возможности. Русские военные приехали, забрали нас, вывели без вещей, в чем было. Времени собираться не было. Сначала ехали на грузовых машинах, потом посередине дороги нас пересадили в автобусы, и мы добрались в Херсонскую область", — сообщил он.Осужденный отметил, что в колонии в херсонской Голой Пристани их встретили хорошо."Спасибо Соболеву (Евгению — главе областной УСИН. — Прим. ред.). Здесь есть и питание, и лечение. Потому что есть тяжелые, на инвалидных колясках и костылях", — сказал он.По словам Обчака, администрация колонии в Снегиревке сбежала, оставив заключенных. "Были пара человек, которые нам помогали. Разбомбило водонапорную башню и многое другое. Около 11 раз попадали снаряды, человека задело осколками, он был в одиночке. Врачи тоже бросили больных людей, все сбежали. Нам сказали, что все будет хорошо, но хорошо не было", — отметил Соболь.Ранее глава УСИН по Херсонской области Евгений Соболев рассказал РИА Новости, что российские военные провели спецоперацию по эвакуации заключенных из специальной колонии в Снегиревке, которая находится на линии фронта. Были вывезены все 97 больных заключенных в колонию в Голой Пристани. При эвакуации осужденных в ходе спецоперации рисковали жизнью несколько сотен российских военнослужащих.После начала российской военной спецоперации сотрудники херсонского УСИН не оставили рабочие места вопреки требованиям киевских властей и, таким образом, предотвратили побег тысяч заключенных из колоний. С конца февраля руководство ведомства тесно взаимодействует с российскими силовиками.Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с 1 мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.

https://ria.ru/20220605/kherson-1793274645.html

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793267210.html

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Заключенный рассказал об эвакуации колонии российскими военными из-под огня ВСУ Колония в Снегиревке в Николаевской области с больными заключенными находилась под украинским артиллерийским обстрелом несколько дней подряд, российские военные из-под огня эвакуировали осужденных в Херсонскую область, рассказал РИА Новости один из эвакуированных заключенных Валентин Обчак. 2022-06-06T12:31 true PT2M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, донбасс