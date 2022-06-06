Рейтинг@Mail.ru
Украинские заключенные рассказали о спасении российскими военными - РИА Новости, 06.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/ukraina-1793427805.html
Украинские заключенные рассказали о спасении российскими военными
Украинские заключенные рассказали о спасении российскими военными - РИА Новости, 06.06.2022
Украинские заключенные рассказали о спасении российскими военными
Российские военные эвакуировали из-под огня ВСУ заключенных из колонии в Снегиревке в Николаевской области в Херсонскую область, рассказал РИА Новости один из... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T12:31
2022-06-06T13:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793448867_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ecbecbe1f02b826b5a18b27b8ae0013e.jpg
ГОЛАЯ ПРИСТАНЬ (Херсонская область), 6 июн — РИА Новости. Российские военные эвакуировали из-под огня ВСУ заключенных из колонии в Снегиревке в Николаевской области в Херсонскую область, рассказал РИА Новости один из эвакуированных заключенных Валентин Обчак."Находились около трех месяцев на территории, которая обстреливалась. Пропал свет, вода — ее иногда включали, иногда завозили на пожарной машине. Было очень трудно с едой и бытом. Один человек умер, похоронили прямо на промышленной зоне, за пекаркой. Умер от туберкулеза, все больные были. Сидели без выхода, даже погреться нормально не было возможности. Русские военные приехали, забрали нас, вывели без вещей, в чем было. Времени собираться не было. Сначала ехали на грузовых машинах, потом посередине дороги нас пересадили в автобусы, и мы добрались в Херсонскую область", — сообщил он.Осужденный отметил, что в колонии в херсонской Голой Пристани их встретили хорошо."Спасибо Соболеву (Евгению — главе областной УСИН. — Прим. ред.). Здесь есть и питание, и лечение. Потому что есть тяжелые, на инвалидных колясках и костылях", — сказал он.По словам Обчака, администрация колонии в Снегиревке сбежала, оставив заключенных. "Были пара человек, которые нам помогали. Разбомбило водонапорную башню и многое другое. Около 11 раз попадали снаряды, человека задело осколками, он был в одиночке. Врачи тоже бросили больных людей, все сбежали. Нам сказали, что все будет хорошо, но хорошо не было", — отметил Соболь.Ранее глава УСИН по Херсонской области Евгений Соболев рассказал РИА Новости, что российские военные провели спецоперацию по эвакуации заключенных из специальной колонии в Снегиревке, которая находится на линии фронта. Были вывезены все 97 больных заключенных в колонию в Голой Пристани. При эвакуации осужденных в ходе спецоперации рисковали жизнью несколько сотен российских военнослужащих.После начала российской военной спецоперации сотрудники херсонского УСИН не оставили рабочие места вопреки требованиям киевских властей и, таким образом, предотвратили побег тысяч заключенных из колоний. С конца февраля руководство ведомства тесно взаимодействует с российскими силовиками.Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с 1 мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.
https://ria.ru/20220605/kherson-1793274645.html
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793267210.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Заключенный рассказал об эвакуации колонии российскими военными из-под огня ВСУ
Колония в Снегиревке в Николаевской области с больными заключенными находилась под украинским артиллерийским обстрелом несколько дней подряд, российские военные из-под огня эвакуировали осужденных в Херсонскую область, рассказал РИА Новости один из эвакуированных заключенных Валентин Обчак.
2022-06-06T12:31
true
PT2M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793448867_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9824c5dad811e39f452061e418983074.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, донбасс
12:31 06.06.2022 (обновлено: 13:24 06.06.2022)
 
Украинские заключенные рассказали о спасении российскими военными

Украинский заключенный Обчак рассказал о спасении российскими военными из-под огня ВСУ

Читать ria.ru в
ГОЛАЯ ПРИСТАНЬ (Херсонская область), 6 июн — РИА Новости. Российские военные эвакуировали из-под огня ВСУ заключенных из колонии в Снегиревке в Николаевской области в Херсонскую область, рассказал РИА Новости один из эвакуированных заключенных Валентин Обчак.
"Находились около трех месяцев на территории, которая обстреливалась. Пропал свет, вода — ее иногда включали, иногда завозили на пожарной машине. Было очень трудно с едой и бытом. Один человек умер, похоронили прямо на промышленной зоне, за пекаркой. Умер от туберкулеза, все больные были. Сидели без выхода, даже погреться нормально не было возможности. Русские военные приехали, забрали нас, вывели без вещей, в чем было. Времени собираться не было. Сначала ехали на грузовых машинах, потом посередине дороги нас пересадили в автобусы, и мы добрались в Херсонскую область", — сообщил он.
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 14:21Специальная военная операция на Украине
Глава УСИН рассказал, почему остался в Херсоне после начала спецоперации
Осужденный отметил, что в колонии в херсонской Голой Пристани их встретили хорошо.
"Спасибо Соболеву (Евгению — главе областной УСИН. — Прим. ред.). Здесь есть и питание, и лечение. Потому что есть тяжелые, на инвалидных колясках и костылях", — сказал он.
По словам Обчака, администрация колонии в Снегиревке сбежала, оставив заключенных.
"Были пара человек, которые нам помогали. Разбомбило водонапорную башню и многое другое. Около 11 раз попадали снаряды, человека задело осколками, он был в одиночке. Врачи тоже бросили больных людей, все сбежали. Нам сказали, что все будет хорошо, но хорошо не было", — отметил Соболь.
Ранее глава УСИН по Херсонской области Евгений Соболев рассказал РИА Новости, что российские военные провели спецоперацию по эвакуации заключенных из специальной колонии в Снегиревке, которая находится на линии фронта. Были вывезены все 97 больных заключенных в колонию в Голой Пристани. При эвакуации осужденных в ходе спецоперации рисковали жизнью несколько сотен российских военнослужащих.
После начала российской военной спецоперации сотрудники херсонского УСИН не оставили рабочие места вопреки требованиям киевских властей и, таким образом, предотвратили побег тысяч заключенных из колоний. С конца февраля руководство ведомства тесно взаимодействует с российскими силовиками.
Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с 1 мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 13:29
В УСИН Херсона рассказали, как российские коллеги им помогают
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала