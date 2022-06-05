https://ria.ru/20220605/koloniya-1793272175.html

ВС России эвакуировали заключенных из колонии в Николаевской области

ВС России эвакуировали заключенных из колонии в Николаевской области - РИА Новости, 05.06.2022

ВС России эвакуировали заключенных из колонии в Николаевской области

Российские военные провели спецоперацию по эвакуации 97 осужденных из снегиревской колонии в Николаевской области, которая находится в прифронтовой зоне под... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T14:01

2022-06-05T14:01

2022-06-05T16:09

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украина

николаевская область

вооруженные силы рф

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ХЕРСОН, 5 июн - РИА Новости. Российские военные провели спецоперацию по эвакуации 97 осужденных из снегиревской колонии в Николаевской области, которая находится в прифронтовой зоне под постоянным обстрелом украинской артиллерии, рассказал РИА Новости начальник управления службы исполнения наказаний по Херсонской области Евгений Соболев."Одно из кричащих и нуждающихся подразделений - это снегиревская исправительная колония номер 5, в которой отбывало наказание 97 осужденных. Больных туберкулезом. Множество раз они обращались на украинскую сторону с призывами о помощи и эвакуировать сотрудников и больных осужденных. Я был впечатлен действиями российских солдат. Они помогли провести специальную операцию, в результате которой мы вывезли 97 украинских осужденных. При этом рисковала не одна сотня российских солдат. Большое спасибо за это", - сказал Соболев.Собеседник агентства рассказал, что осужденные на сегодняшний день находятся в Голопристанской исправительной колонии для больных туберкулезом. Им оказывается медицинская помощь, предоставлено питание и тепло - все то, чего не было в пятом подразделении в Снегиревке."Возможность эвакуировать была на протяжении полутора - двух месяцев. Но никто (с украинской стороны не отреагировал). Начальник сбежал, персонал сбежали. Практически осужденные были предоставлены сами себе. Низкий поклон тем двадцати сотрудникам, которые оставались там нести службу и как-то поддерживали подразделение, а так конечно нет слов", - добавил Соболев.

https://ria.ru/20220605/zarplata-1793269434.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, николаевская область, вооруженные силы рф