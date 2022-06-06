https://ria.ru/20220606/ukraina-1793304524.html

Украина стала предметом "скрытого торга"

Украина стала предметом "скрытого торга" - РИА Новости, 06.06.2022

Украина стала предметом "скрытого торга"

Чем дольше идет спецоперация на Украине, тем труднее западным партнерам держать единство своих рядов. Кажется, что изначально весь расчет их был на... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T08:00

2022-06-06T08:00

2022-06-06T19:00

владимир зеленский

россия

украина

москва

государственный департамент сша

министерство обороны сша

джо байден

владимир путин

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Чем дольше идет спецоперация на Украине, тем труднее западным партнерам держать единство своих рядов. Кажется, что изначально весь расчет их был на экономический блицкриг. Мы перестаем продавать русским сумки "Луи Виттон", лего и бургеры, а они в полном потрясении, плача и рыдая, вываливаются на улицы и устраивают по этому поводу революцию.Ну да, звучит глуповато — похоже на сценарий мультика про миньонов. Ну, вот такой уровень у западных элит сегодня. Их расчет на блицкриг, как видим, не оправдался. И вот по рядам западных партнеров пошли колебания.Начал, как ни странно, президент США Байден. На прошлой неделе он внезапно опубликовал в New York Times колонку под названием "Что Америка будет делать на Украине и чего не будет делать". В ней он поясняет, зачем поставляет Украине тонны оружия. Вы думаете, для того, чтобы продолжать разжигать конфликт, чтобы наслаждаться страданиями и гибелью русских и украинцев, в том числе ни в чем не повинных мирных жителей? Да ну, что вы? Реактивные системы залпового огня, вертолеты и тяжелые беспилотники, стингеры и джавелины — все это, по словам мистера Байдена, поставляется исключительно в мирных целях. Только для того, чтобы "обеспечить Украине максимально выигрышную позицию за столом переговоров с Россией".Интересно, что Байден, еще в марте говоривший про президента Путина: "этот человек должен уйти", заметно сбавил тон. "Несмотря на то, что я не согласен с господином Путиным и считаю его действия возмутительными, — сообщил он в своей заметке, — Соединенные Штаты не будут пытаться устроить его свержение." Замечательно. И это те люди, которые годами сотрясали воздух фейками про вмешательство русских в американские выборы. Он вообще сам слышит, как это звучит?Премудрые американские политологи, поднаторевшие в расшифровке байденизмов, уже поясняют общественности, что президент США таким образом "посылает сигнал" Москве, обозначая свою готовность к "скрытому торгу" по Украине. Вслед за Байденом "лучи добра" принялся усиленно посылать в сторону Москвы и президент Франции. "Нельзя унижать Россию, чтобы, когда боевые действия прекратятся, мы смогли найти выход с помощью дипломатии", — сказал в интервью Эммануэль Макрон, улучив минутку между своими звонками в Кремль.Ну, и вот совсем свежая новость. Политконсультант Госдепа и Пентагона Эдвард Люттвак заявил, что единственным выходом из украинского кризиса должен стать референдум в Донецкой и Луганской республиках. "Победить Россию — это что-то из области фантастики," — признал эксперт, отметив, что эффект от пресловутых санкций россияне просто не почувствовали. Знаменитый историк и экономист сумел подметить одну простую вещь: "Россия сама производит еду и обладает своими источниками энергии". Поэтому санкции не работают, звыняйте.Поразительно, что Литтвак высказал эти крамольные мысли не в своем уютном бложике, а в интервью насквозь официозной немецкой газете Die Welt. И та это опубликовала. Но откуда взялись все эти настойчивые призывы к переговорам и намеки на примирение? Почему западные партнеры вдруг так резко меняют тон и начинают форменным образом заигрывать с Москвой?По большей части все это обусловлено отчаянным положением украинской армии. "На сегодняшний день захватчики контролируют около 20 процентов нашей территории," – только что пожаловался Владимир Зеленский в своем видеовыступлении перед политиками Люксембурга. (Да, это карликовое государство тоже уже успело поставить Украине оружие.) В целом ситуация для украинских войск просто аховая, и западные хозяева пытаются упросить Москву приостановить спецоперацию, чтобы обеспечить своим прокси-казакам хоть какую-никакую передышку.В то же время мирная риторика — это продолжение информационной войны против России. Коллективный Запад осознал, что вместо того, чтобы изолировать Россию, сам оказался в мировой изоляции. Стингеры, джавелины, многомиллиардный ленд-лиз для Украины, безумная русофобская пропаганда, антироссийские санкции, разносящие в хлам глобальные цепочки поставок, — сегодня в глазах всего мира руководители западных стран выглядят типичными поджигателями войны. С этим нужно срочно что-то делать. И вот западные "партнеры" попытались изобразить из себя голубей мира. Мол, мы-то за переговоры, это все Россия упирается. Но о чем переговариваться России, если ее требования так пока и не услышаны?Внезапное смягчение риторики со стороны Запада — это еще и попытка просигналить нам с вами, гражданам России. Типа все хорошо, "давайте жить дружно". Будем договариваться. Давайте вы забудете, что мы украли у вас триста миллиардов долларов и еще всякого разного по мелочи, и подпишете очередной договорчик на наших условиях. А мы подумаем над снятием санкций. Мир, дружба, жвачка.Не знаю, возможно, такие фокусы прошли бы с наивным, непуганым, сентиментальным советским народом в конце 80-х. Но за последние тридцать лет мы насмотрелись всякого и научились на раз узнавать дешевые разводки от наших партнеров.Массовая поддержка спецоперации в России — не казенная, а совершенно искренняя, от души — стала неожиданным и оттого еще более тяжелым ударом для западных руководителей. Они так долго тешили себя мриями о том, что тут в России уже выращено стерильно глобальное поколение, для которого солнце восходит на Западе, а оказалось — ничего подобного. Русские по-прежнему сами по себе: воюют, работают, делают историю. Ведут себя как абсолютно суверенный народ. Не слушают указивок из глобального обкома. Возмутительно. Не помогли ни шесть пакетов санкций, ни русофобская истерика.Сначала западные партнеры не смогли сдержать своего раздражения. Бессильная злость выплескивалась в каких-то наездах, угрозах, позорных истериках. Но и это никого не впечатлило. Поэтому теперь с нами попробуют поговорить иначе — тепло и задушевно. С человечинкой, так сказать.Подобные идеи насчет смены риторики уже бродили в Вашингтоне. Всего несколько дней назад во влиятельном журнале Foreign Affairs вышла статья с предложениями Байдену, как нужно правильно разговаривать с Москвой. Ее написали американский профессор Майкл Киммэдж и бывшая наша соотечественница Мария Липман.Авторы подметили, что хамство и угрозы Байдена и других американских бонз в адрес России довольно плохо воспринимаются русскими. "Разговоры о поражении или ослаблении России лишь углубляют то отчуждение, с которым относятся к Западу массы русских", — констатируется в статье. Более того, когда россияне видят, что какого-нибудь оппозиционера поддерживает Вашингтон, они перестают такому оппозиционеру доверять и начинают к нему плохо относиться.Поэтому Байдену стоит быть повежливее, а Штаты "должны делать вид, будто вообще не интересуются внутренней политикой в России, воздерживаться от комментариев на этот счет и ни в коем случае не указывать своих связей с оппозиционными движениями". В целом разговаривать с Москвой нужно "тихонько и осторожно", излучая постоянную доброжелательность и ни в коем случае не обостряя конфликт. Тогда, возможно, русские поверят, поведутся и сделают, все, что требуется Вашингтону. Что ж, авторы молодцы, старались. Как видим, в последние дни западные политики шпарят буквально по этой методичке.Другое дело, что все эти подходы с переобуванием в воздухе, с игрой в злого и доброго следователя в данном случае не работают. У России есть свои требования и к Украине, и к западным странам, и всем им придется их выполнять. Иначе спецоперация будет продолжаться до выполнения всех намеченных целей. Нравится, не нравится, ну вы поняли...

https://ria.ru/20220604/ssha-1793102418.html

https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792212551.html

https://ria.ru/20220605/frantsiya-1793233950.html

https://ria.ru/20220604/rossiya-1793102296.html

https://ria.ru/20220604/putin-1793124536.html

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владимир зеленский, россия, украина, москва, государственный департамент сша, министерство обороны сша, джо байден, владимир путин