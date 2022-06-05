09:03 05.06.2022 (обновлено: 13:30 05.06.2022)
В Германии нашли выход из конфликта на Украине
Die Welt: референдумы в ДНР и ЛНР остановят конфликт в Донбассе
Поврежденные дома в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Референдумы в Донецке и Луганске могут положить конец украинскому кризису, заявил в интервью немецкому изданию Die Welt политический консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак.
При этом он подчеркнул, что референдумы должны пройти с участием независимых наблюдателей.
"Киев не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из конфликта. Победить Россию — это что-то из области фантастики", — отметил эксперт.
По мнению Люттвака, ядерное оружие нельзя назвать главным козырем Москвы.
"Русские — крупнейшая европейская нация. У России ощутимое присутствие на Дальнем и Ближнем Востоке, в Арктике и на Черном море, что делает ее непобедимой", — добавил он.
Эксперт также высказался по поводу экономических санкций, введенных западными странами в ответ на спецоперацию на Украине.
"Большинство россиян даже не почувствовали ограничений, так как Россия сама производит еду и имеет свои источники энергии", — подытожил Люттвак.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.