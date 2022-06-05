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В Германии нашли выход из конфликта на Украине - РИА Новости, 05.06.2022
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В Германии нашли выход из конфликта на Украине
В Германии нашли выход из конфликта на Украине - РИА Новости, 05.06.2022
В Германии нашли выход из конфликта на Украине
Референдумы в Донецке и Луганске могут положить конец украинскому кризису, заявил в интервью немецкому изданию Die Welt политический консультант Госдепартамента РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T09:03
2022-06-05T13:30
в мире
владимир путин
украина
россия
москва
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Референдумы в Донецке и Луганске могут положить конец украинскому кризису, заявил в интервью немецкому изданию Die Welt политический консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак.При этом он подчеркнул, что референдумы должны пройти с участием независимых наблюдателей.По мнению Люттвака, ядерное оружие нельзя назвать главным козырем Москвы."Русские — крупнейшая европейская нация. У России ощутимое присутствие на Дальнем и Ближнем Востоке, в Арктике и на Черном море, что делает ее непобедимой", — добавил он.Эксперт также высказался по поводу экономических санкций, введенных западными странами в ответ на спецоперацию на Украине."Большинство россиян даже не почувствовали ограничений, так как Россия сама производит еду и имеет свои источники энергии", — подытожил Люттвак.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220605/panika-1793214177.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, москва, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
09:03 05.06.2022 (обновлено: 13:30 05.06.2022)
 
В Германии нашли выход из конфликта на Украине

Die Welt: референдумы в ДНР и ЛНР остановят конфликт в Донбассе

© РИА Новости / Алексей КуденкоПоврежденные дома в Левобережном районе Мариуполя
Поврежденные дома в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Поврежденные дома в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Референдумы в Донецке и Луганске могут положить конец украинскому кризису, заявил в интервью немецкому изданию Die Welt политический консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак.
При этом он подчеркнул, что референдумы должны пройти с участием независимых наблюдателей.
"Киев не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из конфликта. Победить Россию — это что-то из области фантастики", — отметил эксперт.
По мнению Люттвака, ядерное оружие нельзя назвать главным козырем Москвы.
"Русские — крупнейшая европейская нация. У России ощутимое присутствие на Дальнем и Ближнем Востоке, в Арктике и на Черном море, что делает ее непобедимой", — добавил он.
Эксперт также высказался по поводу экономических санкций, введенных западными странами в ответ на спецоперацию на Украине.
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"Большинство россиян даже не почувствовали ограничений, так как Россия сама производит еду и имеет свои источники энергии", — подытожил Люттвак.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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