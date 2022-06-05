https://ria.ru/20220605/ukraina-1793228180.html

В Германии нашли выход из конфликта на Украине

В Германии нашли выход из конфликта на Украине - РИА Новости, 05.06.2022

В Германии нашли выход из конфликта на Украине

Референдумы в Донецке и Луганске могут положить конец украинскому кризису, заявил в интервью немецкому изданию Die Welt политический консультант Госдепартамента РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T09:03

2022-06-05T09:03

2022-06-05T13:30

в мире

владимир путин

украина

россия

москва

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Референдумы в Донецке и Луганске могут положить конец украинскому кризису, заявил в интервью немецкому изданию Die Welt политический консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак.При этом он подчеркнул, что референдумы должны пройти с участием независимых наблюдателей.По мнению Люттвака, ядерное оружие нельзя назвать главным козырем Москвы."Русские — крупнейшая европейская нация. У России ощутимое присутствие на Дальнем и Ближнем Востоке, в Арктике и на Черном море, что делает ее непобедимой", — добавил он.Эксперт также высказался по поводу экономических санкций, введенных западными странами в ответ на спецоперацию на Украине."Большинство россиян даже не почувствовали ограничений, так как Россия сама производит еду и имеет свои источники энергии", — подытожил Люттвак.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220605/panika-1793214177.html

https://ria.ru/20220604/uregulirovanie-1793066196.html

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россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, украина, россия, москва, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии