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Маск обвинил Twitter в непредоставлении информации - РИА Новости, 06.06.2022
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Маск обвинил Twitter в непредоставлении информации
Маск обвинил Twitter в непредоставлении информации - РИА Новости, 06.06.2022
Маск обвинил Twitter в непредоставлении информации
Бизнесмен Илон Маск обвиняет Twitter в отказе от предоставления данных о количестве спамовых и фейковых учетных записей, следует из материалов на сайте Комиссии РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:08
2022-06-06T17:14
в мире
twitter
илон маск
технологии
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Бизнесмен Илон Маск обвиняет Twitter в отказе от предоставления данных о количестве спамовых и фейковых учетных записей, следует из материалов на сайте Комиссии по ценным бумагам (SEC) США. Акции Twitter после этого заявления падают на 3,92%.В середине мая Маск заявил о приостановке сделки по покупке Twitter. По его словам, он хотел убедиться, что спамовые и фейковые учетные записи в Twitter составляют менее 5% от общего числа пользователей. Акции Twitter на этой новости рухнули на 20%."Twitter фактически отказался предоставить информацию, которую Маск неоднократно запрашивал с 9 мая 2022 года, чтобы облегчить оценку спама и фальшивых аккаунтов на платформе компании... На данный момент Маск считает, что Twitter открыто отказывается выполнять свои обязательства по соглашению о слиянии", - сообщает комиссия.По состоянию на 16.59 мск акции Twitter снижались на 3,92%.Отмечается, что компания предложила предоставить дополнительные сведения о собственной методике проверки таких данных, что равносильно отказу от ответа на запрос Маска. Также комиссия добавила, что в связи с нарушением обязательств Twitter по договору о слиянии Маск имеет право не проводить сделку и расторгнуть договор.
https://ria.ru/20220527/mask-1791343152.html
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в мире, twitter, илон маск, технологии
17:08 06.06.2022 (обновлено: 17:14 06.06.2022)
 
Маск обвинил Twitter в непредоставлении информации

Маск обвинил Twitter в непредоставлении данных о количестве фейковых учетных записей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Бизнесмен Илон Маск обвиняет Twitter в отказе от предоставления данных о количестве спамовых и фейковых учетных записей, следует из материалов на сайте Комиссии по ценным бумагам (SEC) США. Акции Twitter после этого заявления падают на 3,92%.
В середине мая Маск заявил о приостановке сделки по покупке Twitter. По его словам, он хотел убедиться, что спамовые и фейковые учетные записи в Twitter составляют менее 5% от общего числа пользователей. Акции Twitter на этой новости рухнули на 20%.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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"Twitter фактически отказался предоставить информацию, которую Маск неоднократно запрашивал с 9 мая 2022 года, чтобы облегчить оценку спама и фальшивых аккаунтов на платформе компании... На данный момент Маск считает, что Twitter открыто отказывается выполнять свои обязательства по соглашению о слиянии", - сообщает комиссия.
По состоянию на 16.59 мск акции Twitter снижались на 3,92%.
Отмечается, что компания предложила предоставить дополнительные сведения о собственной методике проверки таких данных, что равносильно отказу от ответа на запрос Маска. Также комиссия добавила, что в связи с нарушением обязательств Twitter по договору о слиянии Маск имеет право не проводить сделку и расторгнуть договор.
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