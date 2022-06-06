https://ria.ru/20220606/twitter-1793534241.html

Маск обвинил Twitter в непредоставлении информации

Маск обвинил Twitter в непредоставлении информации - РИА Новости, 06.06.2022

Маск обвинил Twitter в непредоставлении информации

Бизнесмен Илон Маск обвиняет Twitter в отказе от предоставления данных о количестве спамовых и фейковых учетных записей, следует из материалов на сайте Комиссии РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:08

2022-06-06T17:08

2022-06-06T17:14

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Бизнесмен Илон Маск обвиняет Twitter в отказе от предоставления данных о количестве спамовых и фейковых учетных записей, следует из материалов на сайте Комиссии по ценным бумагам (SEC) США. Акции Twitter после этого заявления падают на 3,92%.В середине мая Маск заявил о приостановке сделки по покупке Twitter. По его словам, он хотел убедиться, что спамовые и фейковые учетные записи в Twitter составляют менее 5% от общего числа пользователей. Акции Twitter на этой новости рухнули на 20%."Twitter фактически отказался предоставить информацию, которую Маск неоднократно запрашивал с 9 мая 2022 года, чтобы облегчить оценку спама и фальшивых аккаунтов на платформе компании... На данный момент Маск считает, что Twitter открыто отказывается выполнять свои обязательства по соглашению о слиянии", - сообщает комиссия.По состоянию на 16.59 мск акции Twitter снижались на 3,92%.Отмечается, что компания предложила предоставить дополнительные сведения о собственной методике проверки таких данных, что равносильно отказу от ответа на запрос Маска. Также комиссия добавила, что в связи с нарушением обязательств Twitter по договору о слиянии Маск имеет право не проводить сделку и расторгнуть договор.

https://ria.ru/20220527/mask-1791343152.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, twitter, илон маск, технологии