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Минцифры поддержало предложение ФСБ о единой базе заводских кодов телефонов - РИА Новости, 06.06.2022
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Минцифры поддержало предложение ФСБ о единой базе заводских кодов телефонов
Минцифры поддержало предложение ФСБ о единой базе заводских кодов телефонов - РИА Новости, 06.06.2022
Минцифры поддержало предложение ФСБ о единой базе заводских кодов телефонов
Минцифры РФ прорабатывает возможность создания единой базы заводских кодов мобильных телефонов IMEI, подтвердили РИА Новости в министерстве. Эксперт считает,... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:36
2022-06-06T16:36
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
фсб
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минцифры РФ прорабатывает возможность создания единой базы заводских кодов мобильных телефонов IMEI, подтвердили РИА Новости в министерстве. Эксперт считает, что ее введение станет дополнительным фактором аутентификации пользователей смартфонов.Ранее в понедельник издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что Минцифры РФ по рекомендации ФСБ готовится к разработке единой базы кодов IMEI, присваиваемых мобильным телефонам.По мнению гендиректора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, введение базы станет еще одним каналом контроля за пользователями смартфонов. "У нас есть закон о связи, продаже сим-карт по паспорту, но зачастую можно купить сим-карту без него, и будет второй контроль - по IMEI... Допустим, сим-картой могут пользоваться люди даже не со своей сим-картой, но когда телефон будет на кого-то записан, то будет второй уровень проверки", - сказал Кусков РИА Новости.При этом, по словам эксперта, никаких дополнительных затрат или осложнений для пользователя введение базы кодов нести не будет."Будет какая-то база общая, куда официальными продавцами будет вноситься информация. И плюс будут появляться телефоны, которые куплены нелегально и в этой базе они будут соединяться с номерами", - уточнил Кусков.
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технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб
16:36 06.06.2022
 
Минцифры поддержало предложение ФСБ о единой базе заводских кодов телефонов

Минцифры по предложению ФСБ создаст единую базу заводских кодов мобильных телефонов IMEI

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПокупательница в магазине бытовой техники и электроники
Покупательница в магазине бытовой техники и электроники - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Покупательница в магазине бытовой техники и электроники. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минцифры РФ прорабатывает возможность создания единой базы заводских кодов мобильных телефонов IMEI, подтвердили РИА Новости в министерстве. Эксперт считает, что ее введение станет дополнительным фактором аутентификации пользователей смартфонов.
Ранее в понедельник издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что Минцифры РФ по рекомендации ФСБ готовится к разработке единой базы кодов IMEI, присваиваемых мобильным телефонам.
"В Минцифры получили рекомендации ФСБ, в целом предложения поддерживаем. Сейчас тщательно прорабатываются дальнейшие шаги, в том числе проведение НИР и НИОКР", - сообщили в Минцифры.
По мнению гендиректора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, введение базы станет еще одним каналом контроля за пользователями смартфонов. "У нас есть закон о связи, продаже сим-карт по паспорту, но зачастую можно купить сим-карту без него, и будет второй контроль - по IMEI... Допустим, сим-картой могут пользоваться люди даже не со своей сим-картой, но когда телефон будет на кого-то записан, то будет второй уровень проверки", - сказал Кусков РИА Новости.
При этом, по словам эксперта, никаких дополнительных затрат или осложнений для пользователя введение базы кодов нести не будет.
"Будет какая-то база общая, куда официальными продавцами будет вноситься информация. И плюс будут появляться телефоны, которые куплены нелегально и в этой базе они будут соединяться с номерами", - уточнил Кусков.
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