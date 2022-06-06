https://ria.ru/20220606/telefony-1793522477.html

Минцифры поддержало предложение ФСБ о единой базе заводских кодов телефонов

Минцифры поддержало предложение ФСБ о единой базе заводских кодов телефонов - РИА Новости, 06.06.2022

Минцифры поддержало предложение ФСБ о единой базе заводских кодов телефонов

Минцифры РФ прорабатывает возможность создания единой базы заводских кодов мобильных телефонов IMEI, подтвердили РИА Новости в министерстве. Эксперт считает,... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:36

2022-06-06T16:36

2022-06-06T16:36

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

фсб

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минцифры РФ прорабатывает возможность создания единой базы заводских кодов мобильных телефонов IMEI, подтвердили РИА Новости в министерстве. Эксперт считает, что ее введение станет дополнительным фактором аутентификации пользователей смартфонов.Ранее в понедельник издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что Минцифры РФ по рекомендации ФСБ готовится к разработке единой базы кодов IMEI, присваиваемых мобильным телефонам.По мнению гендиректора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, введение базы станет еще одним каналом контроля за пользователями смартфонов. "У нас есть закон о связи, продаже сим-карт по паспорту, но зачастую можно купить сим-карту без него, и будет второй контроль - по IMEI... Допустим, сим-картой могут пользоваться люди даже не со своей сим-картой, но когда телефон будет на кого-то записан, то будет второй уровень проверки", - сказал Кусков РИА Новости.При этом, по словам эксперта, никаких дополнительных затрат или осложнений для пользователя введение базы кодов нести не будет."Будет какая-то база общая, куда официальными продавцами будет вноситься информация. И плюс будут появляться телефоны, которые куплены нелегально и в этой базе они будут соединяться с номерами", - уточнил Кусков.

https://ria.ru/20220310/telefon-1777472342.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб