Минцифры поддержало предложение ФСБ о единой базе заводских кодов телефонов
Минцифры по предложению ФСБ создаст единую базу заводских кодов мобильных телефонов IMEI
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПокупательница в магазине бытовой техники и электроники
Покупательница в магазине бытовой техники и электроники. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минцифры РФ прорабатывает возможность создания единой базы заводских кодов мобильных телефонов IMEI, подтвердили РИА Новости в министерстве. Эксперт считает, что ее введение станет дополнительным фактором аутентификации пользователей смартфонов.
Ранее в понедельник издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что Минцифры РФ по рекомендации ФСБ готовится к разработке единой базы кодов IMEI, присваиваемых мобильным телефонам.
"В Минцифры получили рекомендации ФСБ, в целом предложения поддерживаем. Сейчас тщательно прорабатываются дальнейшие шаги, в том числе проведение НИР и НИОКР", - сообщили в Минцифры.
По мнению гендиректора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, введение базы станет еще одним каналом контроля за пользователями смартфонов. "У нас есть закон о связи, продаже сим-карт по паспорту, но зачастую можно купить сим-карту без него, и будет второй контроль - по IMEI... Допустим, сим-картой могут пользоваться люди даже не со своей сим-картой, но когда телефон будет на кого-то записан, то будет второй уровень проверки", - сказал Кусков РИА Новости.
При этом, по словам эксперта, никаких дополнительных затрат или осложнений для пользователя введение базы кодов нести не будет.
"Будет какая-то база общая, куда официальными продавцами будет вноситься информация. И плюс будут появляться телефоны, которые куплены нелегально и в этой базе они будут соединяться с номерами", - уточнил Кусков.