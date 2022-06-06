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Из Петербурга в Мариуполь прибыла колонна строительной техники - РИА Новости, 06.06.2022
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Из Петербурга в Мариуполь прибыла колонна строительной техники
Из Петербурга в Мариуполь прибыла колонна строительной техники - РИА Новости, 06.06.2022
Из Петербурга в Мариуполь прибыла колонна строительной техники
Строительная техника и автобусы из Санкт-Петербурга прибыли в Мариуполь, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:43
2022-06-06T17:43
специальная военная операция на украине
жкх
александр беглов
мариуполь
санкт-петербург
октябрьский район
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Строительная техника и автобусы из Санкт-Петербурга прибыли в Мариуполь, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.В настоящее время начались работы по возведению строительного городка, где будет координироваться работа по восстановлению Октябрьского района Мариуполя."Петербургская техника уже начала работать в Мариуполе. Нашим специалистам предстоит очень большая работа – помочь мариупольцам восстановить их замечательный город. Необходимо установить связи между предприятиями, наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры. А уже 24 июня ждем на праздник "Алые паруса" выпускников мариупольских школ", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.Также в понедельник в Мариуполе вышли на маршруты 4 автобуса, прибывших из Петербурга.Отмечается, что это первый этап помощи, которую Северная столица начала оказывать Мариуполю.Петербург и Мариуполь 1 июня подписали соглашение о побратимстве между городами.
мариуполь
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жкх, александр беглов, мариуполь, санкт-петербург, октябрьский район
17:43 06.06.2022
 
Из Петербурга в Мариуполь прибыла колонна строительной техники

Из Санкт-Петербурга в Мариуполь прибыли специалисты и колонна строительной техники

© РИА Новости / Андрей КоцЦентр первичной медико-санитарной помощи № 3 в Мариуполе
Центр первичной медико-санитарной помощи № 3 в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Центр первичной медико-санитарной помощи № 3 в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Строительная техника и автобусы из Санкт-Петербурга прибыли в Мариуполь, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.
"Сегодня в Мариуполь из Петербурга прибыла колонна строительной техники: самосвалы, погрузчики, краны - всего 42 единицы, а также 67 специалистов", - говорится в сообщении.
В настоящее время начались работы по возведению строительного городка, где будет координироваться работа по восстановлению Октябрьского района Мариуполя.
"Петербургская техника уже начала работать в Мариуполе. Нашим специалистам предстоит очень большая работа – помочь мариупольцам восстановить их замечательный город. Необходимо установить связи между предприятиями, наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры. А уже 24 июня ждем на праздник "Алые паруса" выпускников мариупольских школ", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Инфографика
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Также в понедельник в Мариуполе вышли на маршруты 4 автобуса, прибывших из Петербурга.
Отмечается, что это первый этап помощи, которую Северная столица начала оказывать Мариуполю.
Петербург и Мариуполь 1 июня подписали соглашение о побратимстве между городами.
 
Специальная военная операция на УкраинеЖКХАлександр БегловМариупольСанкт-ПетербургОктябрьский район
 
 
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