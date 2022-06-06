https://ria.ru/20220606/tekhnika-1793549083.html

Из Петербурга в Мариуполь прибыла колонна строительной техники

Из Петербурга в Мариуполь прибыла колонна строительной техники - РИА Новости, 06.06.2022

Из Петербурга в Мариуполь прибыла колонна строительной техники

Строительная техника и автобусы из Санкт-Петербурга прибыли в Мариуполь, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:43

2022-06-06T17:43

2022-06-06T17:43

специальная военная операция на украине

жкх

александр беглов

мариуполь

санкт-петербург

октябрьский район

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Строительная техника и автобусы из Санкт-Петербурга прибыли в Мариуполь, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.В настоящее время начались работы по возведению строительного городка, где будет координироваться работа по восстановлению Октябрьского района Мариуполя."Петербургская техника уже начала работать в Мариуполе. Нашим специалистам предстоит очень большая работа – помочь мариупольцам восстановить их замечательный город. Необходимо установить связи между предприятиями, наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры. А уже 24 июня ждем на праздник "Алые паруса" выпускников мариупольских школ", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.Также в понедельник в Мариуполе вышли на маршруты 4 автобуса, прибывших из Петербурга.Отмечается, что это первый этап помощи, которую Северная столица начала оказывать Мариуполю.Петербург и Мариуполь 1 июня подписали соглашение о побратимстве между городами.

мариуполь

санкт-петербург

октябрьский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, александр беглов, мариуполь, санкт-петербург, октябрьский район