https://ria.ru/20220606/tekhnika-1793549083.html
Из Петербурга в Мариуполь прибыла колонна строительной техники
Из Петербурга в Мариуполь прибыла колонна строительной техники - РИА Новости, 06.06.2022
Из Петербурга в Мариуполь прибыла колонна строительной техники
Строительная техника и автобусы из Санкт-Петербурга прибыли в Мариуполь, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:43
2022-06-06T17:43
2022-06-06T17:43
специальная военная операция на украине
жкх
александр беглов
мариуполь
санкт-петербург
октябрьский район
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Строительная техника и автобусы из Санкт-Петербурга прибыли в Мариуполь, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.В настоящее время начались работы по возведению строительного городка, где будет координироваться работа по восстановлению Октябрьского района Мариуполя."Петербургская техника уже начала работать в Мариуполе. Нашим специалистам предстоит очень большая работа – помочь мариупольцам восстановить их замечательный город. Необходимо установить связи между предприятиями, наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры. А уже 24 июня ждем на праздник "Алые паруса" выпускников мариупольских школ", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.Также в понедельник в Мариуполе вышли на маршруты 4 автобуса, прибывших из Петербурга.Отмечается, что это первый этап помощи, которую Северная столица начала оказывать Мариуполю.Петербург и Мариуполь 1 июня подписали соглашение о побратимстве между городами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, александр беглов, мариуполь, санкт-петербург, октябрьский район
Из Петербурга в Мариуполь прибыла колонна строительной техники
Из Санкт-Петербурга в Мариуполь прибыли специалисты и колонна строительной техники
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Строительная техника и автобусы из Санкт-Петербурга прибыли в Мариуполь, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.
"Сегодня в Мариуполь из Петербурга прибыла колонна строительной техники: самосвалы, погрузчики, краны - всего 42 единицы, а также 67 специалистов", - говорится в сообщении.
В настоящее время начались работы по возведению строительного городка, где будет координироваться работа по восстановлению Октябрьского района Мариуполя.
"Петербургская техника уже начала работать в Мариуполе. Нашим специалистам предстоит очень большая работа – помочь мариупольцам восстановить их замечательный город. Необходимо установить связи между предприятиями, наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры. А уже 24 июня ждем на праздник "Алые паруса" выпускников мариупольских школ", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Также в понедельник в Мариуполе вышли на маршруты 4 автобуса, прибывших из Петербурга.
Отмечается, что это первый этап помощи, которую Северная столица начала оказывать Мариуполю.
Петербург и Мариуполь 1 июня подписали соглашение о побратимстве между городами.