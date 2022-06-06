https://ria.ru/20220606/tayvan-1793306410.html

США готовы устроить маленькую ядерную войну из-за Тайваня

США готовы устроить маленькую ядерную войну из-за Тайваня - РИА Новости, 06.06.2022

США готовы устроить маленькую ядерную войну из-за Тайваня

Как насчет небольшой ядерной войны с Китаем, если с Украиной уже все идет к завершению? У США и их союзников явно созрела мысль, что ничего принципиально нового РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T08:00

2022-06-06T08:00

2022-06-06T14:23

авторы

колумнисты - авторы

дональд трамп

дуайт эйзенхауэр

джо байден

китай

сша

тайвань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793317474_0:76:3072:1804_1920x0_80_0_0_a71b5eb3ec12751ee3a8b890d9754206.jpg

Как насчет небольшой ядерной войны с Китаем, если с Украиной уже все идет к завершению? У США и их союзников явно созрела мысль, что ничего принципиально нового из украинского кризиса и санкционной войны не выжмешь, кроме собственных экономических бедствий. Но без украинского обострения ход событий на планете так и будет идти по накатанной колее — Запад слабеет, все остальные потихоньку усиливаются. Надо что-то делать. Остается Тайвань, вокруг которого кризис уже который месяц развивается по "украинской" схеме.Сегодня мы слышим из Пекина, что за последний месяц китайские вооруженные силы проводят вокруг острова уже третьи мощные учения (авиации и флота) и иначе невозможно, потому что шаг за шагом нарастает провокационная деятельность властей острова и США. Что-то очень знакомое и "украинское" слышится в этом "иначе невозможно".Сегодня повсюду резко активизировались экспертные и прочие разговоры на тему того, как и какой конфликт может случиться между США и Китаем, двумя сверхдержавами, и возможно ли там применение ядерного оружия. Совсем недавно действительно знающие люди устало напоминали, что захват Тайваня не дает Китаю ничего хорошего в экономическом и во всех прочих смыслах, а сегодня они же начали размышлять: а если Пекин, вопреки всей логике и собственному желанию, будет на такую акцию спровоцирован, что тогда?Мнения тут какие угодно, например — что все-таки в Азии очень мало реальных причин для серьезной конфронтации, мы скорее имеем дело с повышением уровня общей злобности и истеричности во всем мире. Но другие люди напоминают: да вы посмотрите, масса американцев давно уже спокойно объясняют всему миру, что — да, война тут очень реальна и весьма желательна. Вот хотя бы Элдридж Колби, работник Пентагона при Дональде Трампе, только что выпустил книгу "Стратегия отрицания: американская оборона в эпоху конфликта великих держав". И там проводит три простые мысли: 1) война из-за Тайваня желательна, потому что иначе подъем Китая не остановить, 2) у США есть шанс такую войну выиграть, 3) Для этого Китай надо спровоцировать так, чтобы тот выглядел как агрессор.Есть люди, решившие, что пришла пора освежить мозги человечеству насчет того, зачем Тайвань американцам и западникам. Стряхивается пыль со старых книг, например с мемуаров президента Дуайта Эйзенхауэра о том, как по итогам гражданской войны в Китае проигравшие закрепились на Тайване и как Америка всерьез была готова применить там ядерное оружие против нового (то есть нынешнего) режима в Пекине. Почему? Потому что Тайвань — центральное звено в цепочке островов (от Японии до Филиппин), которые нужны США для обороны от коммунизма. С тех пор ситуация принципиально не изменилась, Америка держит Китай в состоянии "стратегической двусмысленности": нападете на Тайвань — сами догадайтесь, как мы будет реагировать. Это сделал недавно в Токио президент Джо Байден, сказав, что да, будем защищать остров, но не уточнил как, за него это делали чиновники администрации: будем помогать ему оружием. Ну, как на Украине.Но применить ядерное оружие на восточном театре большой глобальной игры не при Эйзенхауэре, а сегодня? Да, и это обсуждается. Совсем недавно прошли как бы штабные учения (игры ума) в некоем Центре по новой американской безопасности (вообще-то то был заказ одной из программ телевидения). И доигрались до утверждения, что Китай вполне может воспользоваться и ядерным оружием, если загнать его в угол. Хотя бы потому, что для властей страны отказаться от дальней перспективы полного воссоединения Родины все равно что совершить самоубийство.Хорошо, но как тогда будет развиваться ситуация? Об этом еще в прошлом году начали размышлять серьезные профессионалы, например в американском журнале "Оборонные приоритеты" (Defence Priorities). Из важных мыслей оттуда: примерно 200 ядерных боеголовок Китая, способных достичь США, — это меньше арсенала Франции, но для нанесения "неприемлемого ущерба" хватит и одной-двух. И это нужно помнить, играя в "стратегическую двусмысленность", а лучше всего просто поддерживать стабильность между державами.И еще из хороших фактов, упомянутых в публикации: захват большого острова с населением в 24 миллиона человек — очень серьезное мероприятие даже не с точки зрения экономических последствий для Китая, а просто как военная операция. Имеется в виду десант, как в Нормандии в 1944 году. Но где вы видите у Китая массовые приготовления к таковому, включая постройку десантных кораблей? Этого и близко нет. А еще существует фактор пролива в 150 километров шириной, где беспрепятственно могут ходить не только китайские авианосцы…В общем, пока что перед нами не более чем резкое оживление всех и всяческих разговоров о таком конфликте. Но почему оно произошло? Оно возникло из простой мысли — если хотите, подозрения, — что США и Запад сейчас просто не могут без того, чтобы не устроить всему миру что-то жуткое и масштабное типа новой пандемии или нашествия инопланетян, а лучше войны. Не могут потому, что из "украинского сюжета" больше ничего не выжимается.Так, по крайней мере, в США этот сюжет начинает работать против находящихся у власти демократов. И поняв это, желающие вернуться к власти республиканцы начали потихоньку, сначала для пробы, играть на простой мысли: вы швыряете этой Украине еще 40 миллиардов долларов на фоне того погрома, который ваша санкционная война и прочие глупости создали в самой Америке. Развитие этой мысли, видимо, впереди, в зависимости от реакции избирателей. А реакция такая набирает силу, то есть украинская война все менее популярна.В Европе ситуация несколько иная, там такие сюжеты еще впереди. Но для европейцев или американцев вопрос в любом случае сейчас стоит так: что, просто тихо свернуть украинскую многоходовую операцию с прилагаемыми к ней санкциями? А тогда что?

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

https://ria.ru/20220427/zapad-1785595651.html

https://ria.ru/20220421/kitay-1784574740.html

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

https://ria.ru/20220522/bayden-1789943265.html

китай

сша

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

авторы, колумнисты - авторы, дональд трамп, дуайт эйзенхауэр, джо байден, китай, сша, тайвань, министерство обороны сша