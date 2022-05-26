https://ria.ru/20220526/fiasko-1790750906.html
В США заявили о "тайваньском фиаско" Байдена
В США заявили о "тайваньском фиаско" Байдена - РИА Новости, 26.05.2022
В США заявили о "тайваньском фиаско" Байдена
Президента США Джо Байдена постоянно преследуют конфузы, а очередным фиаско стала его позиция по защите Тайваня, которую ему пришлось поменять, заявил... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T01:03
2022-05-26T01:03
2022-05-26T01:03
в мире
сша
тайвань
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джо байден
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Президента США Джо Байдена постоянно преследуют конфузы, а очередным фиаско стала его позиция по защите Тайваня, которую ему пришлось поменять, заявил телеведущий Стюарт Варни в эфире канала Fox Business.Ранее во время совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио президент США заявил, что Штаты готовы защитить Тайвань "в случае вторжения" Китая. Как позднее пояснили в Белом доме, Байден имел в виду поставки оружия для самообороны острова.Как отметил Варни, нынешний американский лидер не является тем "динамичным и прямолинейным" президентом, в котором нуждаются "зарубежные друзья" США. При этом он задался вопросом, как союзники Вашингтона воспринимают конфузы Байдена."Тайваньское фиаско — это просто классический случай. Байден заявил, что политика изменилась, Белый дом отыграл назад и объявил, что ничего не изменилось. Сегодня президент, вроде как бы, соглашается с этим отказом и говорит, что политика не изменилась", - указал телеведущий.По его словам, слабость и нерешительность стали характерными чертами президентства Байдена. Так, он напомнил о выводе американских войск из Афганистана, кризисе детского питания в США, а также резком росте цен на бензин."Надо сказать еще кое-что. Поведение президента не внушает доверия. Он физически слаб. Он забывчив и растерян. Его кураторы нервничают каждый раз, когда он начинает импровизировать. Они держали его подальше от СМИ. У него не было интервью с глазу на глаз на протяжении 104 дней. Никто не хочет об этом говорить", - подчеркнул Варни.Телеведущий добавил, что США "разрывает инфляция", и возникает инстинктивное желание сплотиться вокруг президента, однако он этому сильно мешает. "А впереди еще два с половиной года", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220525/ucheniya-1790729190.html
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в мире, сша, тайвань, китай, джо байден
В США заявили о "тайваньском фиаско" Байдена
Телеведущий Fox Варни назвал заявление президента США Байдена о Тайване фиаско
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости.
Президента США Джо Байдена постоянно преследуют конфузы, а очередным фиаско стала его позиция по защите Тайваня, которую ему пришлось поменять, заявил
телеведущий Стюарт Варни в эфире канала Fox Business.
Ранее во время совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио президент США
заявил, что Штаты готовы защитить Тайвань
"в случае вторжения" Китая
. Как позднее пояснили в Белом доме, Байден имел в виду поставки оружия для самообороны острова.
Как отметил Варни, нынешний американский лидер не является тем "динамичным и прямолинейным" президентом, в котором нуждаются "зарубежные друзья" США. При этом он задался вопросом, как союзники Вашингтона воспринимают конфузы Байдена.
"Тайваньское фиаско — это просто классический случай. Байден заявил, что политика изменилась, Белый дом отыграл назад и объявил, что ничего не изменилось. Сегодня президент, вроде как бы, соглашается с этим отказом и говорит, что политика не изменилась", - указал телеведущий.
По его словам, слабость и нерешительность стали характерными чертами президентства Байдена. Так, он напомнил о выводе американских войск из Афганистана
, кризисе детского питания в США, а также резком росте цен на бензин.
"Надо сказать еще кое-что. Поведение президента не внушает доверия. Он физически слаб. Он забывчив и растерян. Его кураторы нервничают каждый раз, когда он начинает импровизировать. Они держали его подальше от СМИ. У него не было интервью с глазу на глаз на протяжении 104 дней. Никто не хочет об этом говорить", - подчеркнул Варни.
Телеведущий добавил, что США "разрывает инфляция", и возникает инстинктивное желание сплотиться вокруг президента, однако он этому сильно мешает. "А впереди еще два с половиной года", - резюмировал он.