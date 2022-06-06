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В Госдуме заявили, что Россия и США продолжают обмен данными по СНВ-3 - РИА Новости, 06.06.2022
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В Госдуме заявили, что Россия и США продолжают обмен данными по СНВ-3
В Госдуме заявили, что Россия и США продолжают обмен данными по СНВ-3 - РИА Новости, 06.06.2022
В Госдуме заявили, что Россия и США продолжают обмен данными по СНВ-3
Взаимодействие между РФ и США по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не прерывалось, обмен РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T09:38
2022-06-06T11:48
безопасность
россия
сша
леонид слуцкий (политик)
договор снв-3
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Взаимодействие между РФ и США по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не прерывалось, обмен данными продолжается, сообщил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в интервью РИА Новости."ДСНВ остается одним из важнейших договоров в системе контроля над вооружениями. Взаимодействие между Россией и США по СНВ-3 не прерывалось. В предусмотренных для этого формах продолжается рассмотрение вопросов, связанных с его выполнением, ведётся обмен необходимыми данными и уведомлениями", - сообщил парламентарий.Читайте полный текст интервью Леонида Слуцкого &gt;&gt;
россия
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безопасность, россия, сша, леонид слуцкий (политик), договор снв-3
09:38 06.06.2022 (обновлено: 11:48 06.06.2022)
 
В Госдуме заявили, что Россия и США продолжают обмен данными по СНВ-3

Глава комитета ГД Слуцкий: Россия и США продолжают взаимодействие и обмен данными по СНВ-3

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 "Тополь"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 Тополь - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 "Тополь". Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Взаимодействие между РФ и США по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не прерывалось, обмен данными продолжается, сообщил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в интервью РИА Новости.
"ДСНВ остается одним из важнейших договоров в системе контроля над вооружениями. Взаимодействие между Россией и США по СНВ-3 не прерывалось. В предусмотренных для этого формах продолжается рассмотрение вопросов, связанных с его выполнением, ведётся обмен необходимыми данными и уведомлениями", - сообщил парламентарий.
Читайте полный текст интервью Леонида Слуцкого >>
 
БезопасностьРоссияСШАЛеонид Слуцкий (политик)Договор СНВ-3
 
 
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