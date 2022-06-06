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В Госдуме заявили, что Россия и США продолжают обмен данными по СНВ-3

В Госдуме заявили, что Россия и США продолжают обмен данными по СНВ-3 - РИА Новости, 06.06.2022

В Госдуме заявили, что Россия и США продолжают обмен данными по СНВ-3

Взаимодействие между РФ и США по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не прерывалось, обмен РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T09:38

2022-06-06T09:38

2022-06-06T11:48

безопасность

россия

сша

леонид слуцкий (политик)

договор снв-3

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Взаимодействие между РФ и США по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не прерывалось, обмен данными продолжается, сообщил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в интервью РИА Новости."ДСНВ остается одним из важнейших договоров в системе контроля над вооружениями. Взаимодействие между Россией и США по СНВ-3 не прерывалось. В предусмотренных для этого формах продолжается рассмотрение вопросов, связанных с его выполнением, ведётся обмен необходимыми данными и уведомлениями", - сообщил парламентарий.Читайте полный текст интервью Леонида Слуцкого >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сша, леонид слуцкий (политик), договор снв-3