https://ria.ru/20220606/sng-1793553334.html

В Совбезе назвали развал СНГ на противоборствующие государства целью США

В Совбезе назвали развал СНГ на противоборствующие государства целью США - РИА Новости, 06.06.2022

В Совбезе назвали развал СНГ на противоборствующие государства целью США

Развал СНГ на противоборствующие государства - это долгосрочная цель США, Запад тратит колоссальные средства на раскачивание ситуации на постсоветском... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:59

2022-06-06T17:59

2022-06-06T17:59

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Развал СНГ на противоборствующие государства - это долгосрочная цель США, Запад тратит колоссальные средства на раскачивание ситуации на постсоветском пространстве, не жалея сил, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев."Развал СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и организация на постсоветском пространстве противоборствующих государств, превращенных подобно Украине в марионеточные и колониальные страны, является долгосрочной целью Вашингтона", - сказал Нургалиев в интервью "Российской газете"."Методов, направленных на расшатывание ситуации в странах постсоветского пространства, десятки. Запад на их реализацию тратит колоссальные средства и не жалеет сил", - отметил он.Один таких способов – это поддержка неправительственных организаций, деятельность которых направлена на ослабление экономического, культурного и экономического взаимодействия стран СНГ, добавил Нургалиев. Так, по его словам, некоторые организации финансово поддерживают "оппозиционно и антироссийски настроенных экспертов и политологов Белоруссии, Молдавии и Украины". "Миллионы долларов ежегодно выделяются Вашингтоном на реализацию различных программ подготовки оппозиционно настроенных лидеров общественного мнения", - отметил замсекретаря Совбеза.Программа "Совершенствование правовой среды", финансируемая Агентством США по международному развитию, направлена на разработку законов, предоставляющих неограниченную свободу действий оппозиции в Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, напомнил Нургалиев. "Тщательная подготовка Вашингтоном оппозиционно настроенных журналистов в республиках Центральной Азии ведется с 2002 года. Представители СМИ с наибольшей "активной гражданской позицией" щедро поощряются в рамках проведения ежегодного Центральноазиатского медиафестиваля", - сказал он.На средства США существует около сотни негосударственных информационных агентств, открытых в последнее десятилетие в странах ближнего зарубежья, добавил замсекретаря Совбеза."Посольства США и ряда стран Европы выдают гранты и организуют обучение государственных служащих стран СНГ. США также нацелены на изменение школьного и вузовского образования, поддерживая краткосрочные поездки лучших студентов в Америку и финансируя новые курсы по так называемой "демократии" и истории", - отметил Нургалиев.

https://ria.ru/20220605/ssha-1793336742.html

https://ria.ru/20220601/ukraina-1792051821.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), украина, снг, одкб, евразийский экономический союз, россия