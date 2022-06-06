В Совбезе назвали развал СНГ на противоборствующие государства целью США
Нургалиев: развал СНГ на противоборствующие государства является долгосрочной целью США
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗамсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев
Замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Развал СНГ на противоборствующие государства - это долгосрочная цель США, Запад тратит колоссальные средства на раскачивание ситуации на постсоветском пространстве, не жалея сил, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.
"Методов, направленных на расшатывание ситуации в странах постсоветского пространства, десятки. Запад на их реализацию тратит колоссальные средства и не жалеет сил", - отметил он.
Один таких способов – это поддержка неправительственных организаций, деятельность которых направлена на ослабление экономического, культурного и экономического взаимодействия стран СНГ, добавил Нургалиев. Так, по его словам, некоторые организации финансово поддерживают "оппозиционно и антироссийски настроенных экспертов и политологов Белоруссии, Молдавии и Украины". "Миллионы долларов ежегодно выделяются Вашингтоном на реализацию различных программ подготовки оппозиционно настроенных лидеров общественного мнения", - отметил замсекретаря Совбеза.
Программа "Совершенствование правовой среды", финансируемая Агентством США по международному развитию, направлена на разработку законов, предоставляющих неограниченную свободу действий оппозиции в Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, напомнил Нургалиев. "Тщательная подготовка Вашингтоном оппозиционно настроенных журналистов в республиках Центральной Азии ведется с 2002 года. Представители СМИ с наибольшей "активной гражданской позицией" щедро поощряются в рамках проведения ежегодного Центральноазиатского медиафестиваля", - сказал он.
На средства США существует около сотни негосударственных информационных агентств, открытых в последнее десятилетие в странах ближнего зарубежья, добавил замсекретаря Совбеза.
"Посольства США и ряда стран Европы выдают гранты и организуют обучение государственных служащих стран СНГ. США также нацелены на изменение школьного и вузовского образования, поддерживая краткосрочные поездки лучших студентов в Америку и финансируя новые курсы по так называемой "демократии" и истории", - отметил Нургалиев.