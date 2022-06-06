https://ria.ru/20220606/smartfon-1793464352.html
Россиянам предложили сдавать старые смартфоны в Яндекс Маркет
Россиянам предложили сдавать старые смартфоны в Яндекс Маркет - РИА Новости, 06.06.2022
Россиянам предложили сдавать старые смартфоны в Яндекс Маркет
Подержанные смартфоны теперь предлагается продавать с помощью Яндекс Маркета. Запуск новой функции анонсировал маркетплейс. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:03
2022-06-06T14:03
2022-06-06T14:03
наука
технологии
москва
санкт-петербург
яндекс.маркет
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Подержанные смартфоны теперь предлагается продавать с помощью Яндекс Маркета. Запуск новой функции анонсировал маркетплейс.Для продажи использованного устройства нужно оставить заявку в приложении или на сайте. С владельцем смартфона свяжется компания-партнер маркетплейса и договорится о встрече со специалистом. На месте телефон проверят на исправность и внешний вид, после чего озвучат стоимость выкупа.Эти смартфоны компания-партнер будет перепродавать на Яндекс Маркете новым владельцам: для этого запущен раздел подержанных телефонов. Заявлено, что каждое устройство будет подготовлено к продаже.Услуга по продаже б/у смартфонов уже работает в Москве и Санкт-Петербурге. На подержанные смартфоны дается гарантия 90 дней: если с устройством что-то случится, можно будет сдать его в бесплатный ремонт или обменять на другой бывший в употреблении экземпляр.
https://ria.ru/20220529/gadzhety-1790895823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, санкт-петербург, яндекс.маркет