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Россиянам предложили сдавать старые смартфоны в Яндекс Маркет - РИА Новости, 06.06.2022
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Наука
https://ria.ru/20220606/smartfon-1793464352.html
Россиянам предложили сдавать старые смартфоны в Яндекс Маркет
Россиянам предложили сдавать старые смартфоны в Яндекс Маркет - РИА Новости, 06.06.2022
Россиянам предложили сдавать старые смартфоны в Яндекс Маркет
Подержанные смартфоны теперь предлагается продавать с помощью Яндекс Маркета. Запуск новой функции анонсировал маркетплейс. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:03
2022-06-06T14:03
наука
технологии
москва
санкт-петербург
яндекс.маркет
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Подержанные смартфоны теперь предлагается продавать с помощью Яндекс Маркета. Запуск новой функции анонсировал маркетплейс.Для продажи использованного устройства нужно оставить заявку в приложении или на сайте. С владельцем смартфона свяжется компания-партнер маркетплейса и договорится о встрече со специалистом. На месте телефон проверят на исправность и внешний вид, после чего озвучат стоимость выкупа.Эти смартфоны компания-партнер будет перепродавать на Яндекс Маркете новым владельцам: для этого запущен раздел подержанных телефонов. Заявлено, что каждое устройство будет подготовлено к продаже.Услуга по продаже б/у смартфонов уже работает в Москве и Санкт-Петербурге. На подержанные смартфоны дается гарантия 90 дней: если с устройством что-то случится, можно будет сдать его в бесплатный ремонт или обменять на другой бывший в употреблении экземпляр.
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технологии, москва, санкт-петербург, яндекс.маркет
14:03 06.06.2022
 

Россиянам предложили сдавать старые смартфоны в Яндекс Маркет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПокупатели выбирают смартфон, Москва
Покупатели выбирают смартфон, Москва - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Подержанные смартфоны теперь предлагается продавать с помощью Яндекс Маркета. Запуск новой функции анонсировал маркетплейс.
Для продажи использованного устройства нужно оставить заявку в приложении или на сайте. С владельцем смартфона свяжется компания-партнер маркетплейса и договорится о встрече со специалистом. На месте телефон проверят на исправность и внешний вид, после чего озвучат стоимость выкупа.
Эти смартфоны компания-партнер будет перепродавать на Яндекс Маркете новым владельцам: для этого запущен раздел подержанных телефонов. Заявлено, что каждое устройство будет подготовлено к продаже.
Услуга по продаже б/у смартфонов уже работает в Москве и Санкт-Петербурге. На подержанные смартфоны дается гарантия 90 дней: если с устройством что-то случится, можно будет сдать его в бесплатный ремонт или обменять на другой бывший в употреблении экземпляр.
Сотрудник магазина М-видео держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
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Смартфоны под санкциями. Сколько будут стоить гаджеты в России
 
НаукаТехнологииМоскваСанкт-ПетербургЯндекс.Маркет
 
 
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