https://ria.ru/20220606/smartfon-1793464352.html

Россиянам предложили сдавать старые смартфоны в Яндекс Маркет

Россиянам предложили сдавать старые смартфоны в Яндекс Маркет - РИА Новости, 06.06.2022

Россиянам предложили сдавать старые смартфоны в Яндекс Маркет

Подержанные смартфоны теперь предлагается продавать с помощью Яндекс Маркета. Запуск новой функции анонсировал маркетплейс. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:03

2022-06-06T14:03

2022-06-06T14:03

наука

технологии

москва

санкт-петербург

яндекс.маркет

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Подержанные смартфоны теперь предлагается продавать с помощью Яндекс Маркета. Запуск новой функции анонсировал маркетплейс.Для продажи использованного устройства нужно оставить заявку в приложении или на сайте. С владельцем смартфона свяжется компания-партнер маркетплейса и договорится о встрече со специалистом. На месте телефон проверят на исправность и внешний вид, после чего озвучат стоимость выкупа.Эти смартфоны компания-партнер будет перепродавать на Яндекс Маркете новым владельцам: для этого запущен раздел подержанных телефонов. Заявлено, что каждое устройство будет подготовлено к продаже.Услуга по продаже б/у смартфонов уже работает в Москве и Санкт-Петербурге. На подержанные смартфоны дается гарантия 90 дней: если с устройством что-то случится, можно будет сдать его в бесплатный ремонт или обменять на другой бывший в употреблении экземпляр.

https://ria.ru/20220529/gadzhety-1790895823.html

москва

санкт-петербург

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Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, москва, санкт-петербург, яндекс.маркет