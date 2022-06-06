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Эксперт назвал число детей, испытывающих трудности со словарным запасом - РИА Новости, 06.06.2022
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Эксперт назвал число детей, испытывающих трудности со словарным запасом
Эксперт назвал число детей, испытывающих трудности со словарным запасом - РИА Новости, 06.06.2022
Эксперт назвал число детей, испытывающих трудности со словарным запасом
Более 65% школьников испытывают трудности со словарным запасом, сообщил член Совета при президенте Российской Федерации по русскому языку Константин Деревянко. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:55
2022-06-06T12:29
россия
общество
день русского языка
александр пушкин
социальный навигатор
сн_образование
новости культуры
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 65% школьников испытывают трудности со словарным запасом, сообщил член Совета при президенте Российской Федерации по русскому языку Константин Деревянко."У нас катастрофическая ситуация с уровнем речевой культуры внутри страны. По последним исследованиям, более 65% школьников испытывают трудности со словарным запасом. То есть, по сути они не могут в полной мере освоить школьную литературную программу, существует проблема с передачей культурного кода", - сказал Деревянко на пресс-конференции, приуроченной ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня – в день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина.Он отметил, что данная проблема носит серьезный характер и связана с будущим страны и межнациональным единством и нужно продолжать системную работу по повышению языковой культуры внутри страны.
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россия, общество, день русского языка, александр пушкин, социальный навигатор, сн_образование, новости культуры
11:55 06.06.2022 (обновлено: 12:29 06.06.2022)
 
Эксперт назвал число детей, испытывающих трудности со словарным запасом

Эксперт Деревянко: более 65% школьников испытывают трудности со словарным запасом

© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 65% школьников испытывают трудности со словарным запасом, сообщил член Совета при президенте Российской Федерации по русскому языку Константин Деревянко.
"У нас катастрофическая ситуация с уровнем речевой культуры внутри страны. По последним исследованиям, более 65% школьников испытывают трудности со словарным запасом. То есть, по сути они не могут в полной мере освоить школьную литературную программу, существует проблема с передачей культурного кода", - сказал Деревянко на пресс-конференции, приуроченной ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня – в день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина.
Он отметил, что данная проблема носит серьезный характер и связана с будущим страны и межнациональным единством и нужно продолжать системную работу по повышению языковой культуры внутри страны.
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