https://ria.ru/20220606/shkolniki-1793412041.html

Эксперт назвал число детей, испытывающих трудности со словарным запасом

Эксперт назвал число детей, испытывающих трудности со словарным запасом - РИА Новости, 06.06.2022

Эксперт назвал число детей, испытывающих трудности со словарным запасом

Более 65% школьников испытывают трудности со словарным запасом, сообщил член Совета при президенте Российской Федерации по русскому языку Константин Деревянко. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:55

2022-06-06T11:55

2022-06-06T12:29

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общество

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александр пушкин

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новости культуры

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 65% школьников испытывают трудности со словарным запасом, сообщил член Совета при президенте Российской Федерации по русскому языку Константин Деревянко."У нас катастрофическая ситуация с уровнем речевой культуры внутри страны. По последним исследованиям, более 65% школьников испытывают трудности со словарным запасом. То есть, по сути они не могут в полной мере освоить школьную литературную программу, существует проблема с передачей культурного кода", - сказал Деревянко на пресс-конференции, приуроченной ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня – в день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина.Он отметил, что данная проблема носит серьезный характер и связана с будущим страны и межнациональным единством и нужно продолжать системную работу по повышению языковой культуры внутри страны.

https://ria.ru/20220606/yazyk-1792894557.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, день русского языка, александр пушкин, социальный навигатор, сн_образование, новости культуры