https://ria.ru/20220606/shefstvo-1793488329.html

Вологодская область поможет в восстановлении Алчевска в ЛНР

Вологодская область поможет в восстановлении Алчевска в ЛНР - РИА Новости, 06.06.2022

Вологодская область поможет в восстановлении Алчевска в ЛНР

Вологодская область возьмет шефство над городом Алчевск в Луганской Народной Республике, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:59

2022-06-06T14:59

2022-06-06T15:00

специальная военная операция на украине

сергей кириенко

луганская народная республика

вологодская область

владимир путин

алчевск

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня - РИА Новости. Вологодская область возьмет шефство над городом Алчевск в Луганской Народной Республике, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Вологодчина, как и многие регионы нашей страны, протянет руку помощи пострадавшим городам Донбасса. Мы возьмем шефство над промышленным городом Алчевском в Луганской Народной Республике. Этот город очень похож на наш Череповец: металлургия и химия — основа экономики. Наш регион и луганский город также связывают исторические и культурные контакты. Для нас это работа на перспективу: Вологодчина и Алчевск могли бы превратиться в полноправных экономических партнеров", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор напомнил, что в Вологодской области в настоящее время продолжается акция "Помогаем нашим" по сбору средств для оказания гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, а также Вооруженным силам России.Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко ранее заявил, что президентом Владимиром Путиным принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220528/pomosch-1791431850.html

https://ria.ru/20220528/putin-1791419286.html

луганская народная республика

вологодская область

алчевск

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сергей кириенко, луганская народная республика, вологодская область, владимир путин, алчевск, ситуация в днр и лнр