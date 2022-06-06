Рейтинг@Mail.ru
Вологодская область поможет в восстановлении Алчевска в ЛНР - РИА Новости, 06.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/shefstvo-1793488329.html
Вологодская область поможет в восстановлении Алчевска в ЛНР
Вологодская область поможет в восстановлении Алчевска в ЛНР - РИА Новости, 06.06.2022
Вологодская область поможет в восстановлении Алчевска в ЛНР
Вологодская область возьмет шефство над городом Алчевск в Луганской Народной Республике, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:59
2022-06-06T15:00
специальная военная операция на украине
сергей кириенко
луганская народная республика
вологодская область
владимир путин
алчевск
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760055034_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_5c693f7d128660e49f665908d3641537.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня - РИА Новости. Вологодская область возьмет шефство над городом Алчевск в Луганской Народной Республике, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Вологодчина, как и многие регионы нашей страны, протянет руку помощи пострадавшим городам Донбасса. Мы возьмем шефство над промышленным городом Алчевском в Луганской Народной Республике. Этот город очень похож на наш Череповец: металлургия и химия — основа экономики. Наш регион и луганский город также связывают исторические и культурные контакты. Для нас это работа на перспективу: Вологодчина и Алчевск могли бы превратиться в полноправных экономических партнеров", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор напомнил, что в Вологодской области в настоящее время продолжается акция "Помогаем нашим" по сбору средств для оказания гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, а также Вооруженным силам России.Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко ранее заявил, что президентом Владимиром Путиным принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220528/pomosch-1791431850.html
https://ria.ru/20220528/putin-1791419286.html
луганская народная республика
вологодская область
алчевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760055034_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f9cf61c5bc973c7012e5a340e452f046.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей кириенко, луганская народная республика, вологодская область, владимир путин, алчевск, ситуация в днр и лнр
14:59 06.06.2022 (обновлено: 15:00 06.06.2022)
 
Вологодская область поможет в восстановлении Алчевска в ЛНР

Глава Вологодской области Кувшинников: регион возьмет шефство над городом Алчевск в ЛНР

© РИА НовостиАлчевский металлургический комбинат
Алчевский металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости
Алчевский металлургический комбинат. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня - РИА Новости. Вологодская область возьмет шефство над городом Алчевск в Луганской Народной Республике, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
"Вологодчина, как и многие регионы нашей страны, протянет руку помощи пострадавшим городам Донбасса. Мы возьмем шефство над промышленным городом Алчевском в Луганской Народной Республике. Этот город очень похож на наш Череповец: металлургия и химия — основа экономики.
Дома в Харцызске, пострадавшие в результате атаки ВСУ. Кадр видео
28 мая, 16:49Специальная военная операция на Украине
Нижегородская область помогает в восстановлении Харцызска в ДНР
Наш регион и луганский город также связывают исторические и культурные контакты. Для нас это работа на перспективу: Вологодчина и Алчевск могли бы превратиться в полноправных экономических партнеров", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор напомнил, что в Вологодской области в настоящее время продолжается акция "Помогаем нашим" по сбору средств для оказания гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, а также Вооруженным силам России.
Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко ранее заявил, что президентом Владимиром Путиным принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 15:27Специальная военная операция на Украине
Путин сообщил Макрону и Шольцу, как налаживают жизнь в городах Донбасса
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей КириенкоЛуганская Народная РеспубликаВологодская областьВладимир ПутинАлчевскСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала