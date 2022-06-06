https://ria.ru/20220606/shefstvo-1793488329.html
Вологодская область поможет в восстановлении Алчевска в ЛНР
Вологодская область поможет в восстановлении Алчевска в ЛНР - РИА Новости, 06.06.2022
Вологодская область поможет в восстановлении Алчевска в ЛНР
Вологодская область возьмет шефство над городом Алчевск в Луганской Народной Республике, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:59
2022-06-06T14:59
2022-06-06T15:00
специальная военная операция на украине
сергей кириенко
луганская народная республика
вологодская область
владимир путин
алчевск
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня - РИА Новости. Вологодская область возьмет шефство над городом Алчевск в Луганской Народной Республике, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Вологодчина, как и многие регионы нашей страны, протянет руку помощи пострадавшим городам Донбасса. Мы возьмем шефство над промышленным городом Алчевском в Луганской Народной Республике. Этот город очень похож на наш Череповец: металлургия и химия — основа экономики. Наш регион и луганский город также связывают исторические и культурные контакты. Для нас это работа на перспективу: Вологодчина и Алчевск могли бы превратиться в полноправных экономических партнеров", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор напомнил, что в Вологодской области в настоящее время продолжается акция "Помогаем нашим" по сбору средств для оказания гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, а также Вооруженным силам России.Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко ранее заявил, что президентом Владимиром Путиным принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220528/pomosch-1791431850.html
https://ria.ru/20220528/putin-1791419286.html
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сергей кириенко, луганская народная республика, вологодская область, владимир путин, алчевск, ситуация в днр и лнр
14:59 06.06.2022 (обновлено: 15:00 06.06.2022)
Вологодская область поможет в восстановлении Алчевска в ЛНР
Глава Вологодской области Кувшинников: регион возьмет шефство над городом Алчевск в ЛНР