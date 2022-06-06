https://ria.ru/20220606/severodonetsk-1793398736.html

Глава Луганской области заявил об ухудшении положения ВСУ в Северодонецке

Глава Луганской области заявил об ухудшении положения ВСУ в Северодонецке - РИА Новости, 06.06.2022

Глава Луганской области заявил об ухудшении положения ВСУ в Северодонецке

Глава подконтрольной Киеву Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в понедельник заявил, что сейчас ситуация для украинских войск в районе... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:12

2022-06-06T11:12

2022-06-06T11:56

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

луганская область

украина

северодонецк

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в понедельник заявил, что сейчас ситуация для украинских войск в районе Северодонецка ухудшилась.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил 2 июня, что силы республики полностью контролируют всю ее территорию, за исключением Северодонецка и Лисичанска. Замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил в тот же день, что союзные силы через несколько дней рассчитывают взять в "котел" украинскую группировку в районе Лисичанска и Северодонецка. Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил 4 июня, что ряд подразделений войск Украины потеряли в боях за Северодонецк до 90% личного состава и отступают в сторону Лисичанска."Удалось провести контрнаступление и на некоторое время освободить почти половину города, но сейчас ситуация опять для нас ухудшилась", - сказал Гайдай в эфире телеканала "Украина 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220602/kotel-1792719192.html

https://ria.ru/20220525/rubezhnoe-1790428608.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, луганская область, украина, северодонецк, ситуация в днр и лнр