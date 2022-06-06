11:12 06.06.2022 (обновлено: 11:56 06.06.2022)
Глава Луганской области заявил об ухудшении положения ВСУ в Северодонецке
Киевский глава Луганской области Гайдай заявил об ухудшении положения ВСУ в Северодонецке
Дома в Северодонецке во время боев в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в понедельник заявил, что сейчас ситуация для украинских войск в районе Северодонецка ухудшилась.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил 2 июня, что силы республики полностью контролируют всю ее территорию, за исключением Северодонецка и Лисичанска. Замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил в тот же день, что союзные силы через несколько дней рассчитывают взять в "котел" украинскую группировку в районе Лисичанска и Северодонецка. Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил 4 июня, что ряд подразделений войск Украины потеряли в боях за Северодонецк до 90% личного состава и отступают в сторону Лисичанска.
"Удалось провести контрнаступление и на некоторое время освободить почти половину города, но сейчас ситуация опять для нас ухудшилась", - сказал Гайдай в эфире телеканала "Украина 24".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.