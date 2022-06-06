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Задержанный на Шри-Ланке самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву

Задержанный на Шри-Ланке самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву - РИА Новости, 06.06.2022

Задержанный на Шри-Ланке самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву

Задержанный на Шри-Ланке самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву с членами экипажа, сообщает издание News First. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:57

2022-06-06T15:57

2022-06-06T17:12

санкции в отношении россии

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шри-ланка

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коломбо

аэрофлот

airbus a330

туризм

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июн – РИА Новости. Задержанный на Шри-Ланке самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву с членами экипажа, сообщает издание News First.Позже "Аэрофлот" подтвердил, что самолет вылетел из Коломбо в Москву в 15:52.Ранее в понедельник суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну. Действие приказа было приостановлено после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором.Вылет из Коломбо в Москву 2 июня самолета "Аэрофлота" Airbus A330-300 был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки, а сама компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо.Накануне ланкийская компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, заявила, что суд отметил чисто коммерческий характер спора между ОАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" и ирландской Celestial Aviation Trading 10 Limited, он должен решаться между двумя сторонами, без участия государства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

санкции в отношении россии, россия, шри-ланка, москва, коломбо, аэрофлот, airbus a330, новости - туризм