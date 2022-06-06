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Задержанный на Шри-Ланке самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву - РИА Новости, 06.06.2022
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Туризм
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Задержанный на Шри-Ланке самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву
Задержанный на Шри-Ланке самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву - РИА Новости, 06.06.2022
Задержанный на Шри-Ланке самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву
Задержанный на Шри-Ланке самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву с членами экипажа, сообщает издание News First. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:57
2022-06-06T17:12
санкции в отношении россии
россия
шри-ланка
москва
коломбо
аэрофлот
airbus a330
туризм
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июн – РИА Новости. Задержанный на Шри-Ланке самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву с членами экипажа, сообщает издание News First.Позже "Аэрофлот" подтвердил, что самолет вылетел из Коломбо в Москву в 15:52.Ранее в понедельник суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну. Действие приказа было приостановлено после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором.Вылет из Коломбо в Москву 2 июня самолета "Аэрофлота" Airbus A330-300 был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки, а сама компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо.Накануне ланкийская компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, заявила, что суд отметил чисто коммерческий характер спора между ОАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" и ирландской Celestial Aviation Trading 10 Limited, он должен решаться между двумя сторонами, без участия государства.
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санкции в отношении россии, россия, шри-ланка, москва, коломбо, аэрофлот, airbus a330, новости - туризм
15:57 06.06.2022 (обновлено: 17:12 06.06.2022)
 
Задержанный на Шри-Ланке самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву

Задержанный на Шри-Ланке самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву с членами экипажа

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июн – РИА Новости. Задержанный на Шри-Ланке самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву с членами экипажа, сообщает издание News First.
"(Самолет) A330 "Аэрофлота" (SU289) вылетел в Москву с членами экипажа после того, как Высший коммерческий суд Коломбо приостановил действие приказа", - сообщает издание.
Позже "Аэрофлот" подтвердил, что самолет вылетел из Коломбо в Москву в 15:52.
Ранее в понедельник суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну. Действие приказа было приостановлено после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором.
Вылет из Коломбо в Москву 2 июня самолета "Аэрофлота" Airbus A330-300 был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки, а сама компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо.
Накануне ланкийская компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, заявила, что суд отметил чисто коммерческий характер спора между ОАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" и ирландской Celestial Aviation Trading 10 Limited, он должен решаться между двумя сторонами, без участия государства.
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