https://ria.ru/20220606/ryumin-1793586760.html

Биография Валерия Рюмина

Биография Валерия Рюмина - РИА Новости, 06.06.2022

Биография Валерия Рюмина

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Валерий Викторович Рюмин родился 16 августа 1939 года в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край). РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T20:15

2022-06-06T20:15

2022-06-06T20:15

справки

международная космическая станция (мкс)

ркк "энергия"

космос

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Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Валерий Викторович Рюмин родился 16 августа 1939 года в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край). Окончил в 1958 году Калининградский механический техникум (Московская область), в 1966 году – факультет электроники и счетно-решающей техники Московского лесотехнического института (МЛТИ). Кандидат технических наук.С ноября 1958 по июль 1961 года проходил срочную службу в рядах Советской Армии, в танковых войсках. С июля по ноябрь 1958 года работал стажером токаря-револьверщика на заводе № 88 (производственная база ОКБ-1).С ноября 1965 года работал в ОКБ-1 (с 1966 года – Центральное конструкторское бюро экспериментального машиностроения (ЦКБЭМ), затем НПО "Энергия", с 1997 года – РКК "Энергия"). Вначале техником-стажером, с августа 1966 года – инженером, с 1969 года - старшим инженером ЦКБЭМ. Участвовал в разработке документации для электрических испытаний изделия 11Ф91 (пилотируемый корабль "7К-Л1" для облета Луны), а также в подготовке всех изделий 11Ф91 в контрольно-испытательной станции, на технической позиции и стартовой позиции Неоднократно назначался руководителем испытаний, техническим руководителем на технической позиции.В 1970-1973 годах был заместителем ведущего конструктора по изделию 27К (долговременная орбитальная станция (ДОС) "Салют"). С 1973 года был в отряде космонавтов. Совершил четыре космических полета. Первый полет (9-11 октября 1977 года) в качестве бортинженера космического корабля (КК) "Союз-25" (вместе с Владимиром Коваленком); в программе предусматривалась стыковка с орбитальной космической станцией (ОС) "Салют-6", но из-за неисправности КК стыковка была отменена, полет прекращен досрочно (длительность полета 2 суток 44 минуты 45 секунд). Второй полет совершил с 25 февраля по 19 августа 1979 года в качестве бортинженера КК "Союз-32" (вместе с Владимиром Ляховым) на ОС "Салют-6" (длительность полета 175 суток 35 минут 37 секунд); выполнил внеплановый выход в открытый космос продолжительностью один час 23 минут. Третий полет совершил с 9 апреля по 11 октября 1980 года в качестве бортинженера КК "Союз-35" (вместе с Леонидом Поповым) на ОС "Салют-6" (длительность полета 184 суток 20 часов 11 минут 35 секунд), во время которого экипаж принял четыре экспедиции, в т. ч. три международные – венгерские, вьетнамские и кубинские экипажи. Четвертый полет осуществил с 2 по 12 июня 1998 года в качестве специалиста полета шаттла Discovery STS-91 (длительность полета девять суток 19 часов 55 минут); программа полета включала девятую (последнюю) стыковку с орбитальным комплексом "Мир". С февраля 1981 года Валерий Рюмин был назначен заместителем руководителя комплекса № 11 (комплекс натурных испытаний).С 1982 года – руководитель комплекса №11 и руководитель полетом ДОС "Салют-7".С июня 1986 года работал заместителем генерального конструктора НПО "Энергия" и руководителем полета ДОС "Салют-7" и орбитального комплекса "Мир".Валерий Рюмин был отчислен из отряда космонавтов в 1987 году в связи с уходом на пенсию.С 1987 года он работал заместителем генерального конструктора НПО "Энергия" (с 1997 года – РКК "Энергия"). С 1 октября 1994 по 5 октября 1998 года был руководителем программ "Мир-НАСА" и "Мир-Шаттл" с российской стороны. В 1998-2009 годах – заместитель генерального конструктора РКК "Энергия". Был директором программы МКС, руководителем научно-технического центра по испытаниям и управлению полетом. Валерий Рюмин награжден двумя медалями "Золотая Звезда" Героя Советского Союза (1979, 1980), тремя орденами Ленина (1979, 1979, 1980), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1999), медалью "За заслуги в освоении космоса" (2011). Награжден также медалью "Золотая Звезда" Героя Венгерской Народной Республики, медалью "Золотая Звезда" Героя Труда Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) и орденом Хо Ши Мина (СРВ), медалью "Золотая Звезда" Героя Республики Куба и орденом "Плайя Хирон" (Куба).Валерий Рюмин – автор книги "Год вне Земли" (1987), соавтор книги "РКК "Энергия" им. С.П. Королева" (1996), а также автор ряда публикаций в российских и зарубежных научных изданиях. 6 июня 2022 года Валерий Рюмин скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

космос

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, международная космическая станция (мкс), ркк "энергия", космос