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Умер советский летчик-космонавт Валерий Рюмин - РИА Новости, 06.06.2022
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Умер советский летчик-космонавт Валерий Рюмин
Умер советский летчик-космонавт Валерий Рюмин - РИА Новости, 06.06.2022
Умер советский летчик-космонавт Валерий Рюмин
Советский космонавт Валерий Рюмин, совершивший четыре полета общей продолжительностью 371 сутки, умер на 83-м году жизни, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:56
2022-06-06T19:46
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Советский космонавт Валерий Рюмин, совершивший четыре полета общей продолжительностью 371 сутки, умер на 83-м году жизни, сообщил "Роскосмос"."Мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", — заявил гендиректор госкорпорации Дмитрия Рогозина.Рюмин родился 16 августа 1939 года в Комсомольске-на-Амуре. Окончил Московский лесотехнический институт, факультет электроники счетно-решающей техники. 21 марта 1973 года его назначили на должность космонавта-испытателя. Всего он совершил четыре полета общей продолжительностью более 371 суток, работал в открытом космосе. Рюмин был руководителем полета станций "Салют-7" и "Мир", участвовал в программах "Мир — NASA" и "Мир — Шаттл" с российской стороны. За свою карьеру он установил несколько рекордов по продолжительности полетов. Его дважды удостоили звания героя Советского Союза.
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космос - риа наука, роскосмос, ссср
17:56 06.06.2022 (обновлено: 19:46 06.06.2022)
 
Умер советский летчик-космонавт Валерий Рюмин

Советский летчик-космонавт Валерий Рюмин умер на 83-м году жизни

© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанкВалерий Рюмин
Валерий Рюмин - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Александр Моклецов
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Валерий Рюмин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Советский космонавт Валерий Рюмин, совершивший четыре полета общей продолжительностью 371 сутки, умер на 83-м году жизни, сообщил "Роскосмос".
"Мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", — заявил гендиректор госкорпорации Дмитрия Рогозина.
Рюмин родился 16 августа 1939 года в Комсомольске-на-Амуре. Окончил Московский лесотехнический институт, факультет электроники счетно-решающей техники. 21 марта 1973 года его назначили на должность космонавта-испытателя. Всего он совершил четыре полета общей продолжительностью более 371 суток, работал в открытом космосе. Рюмин был руководителем полета станций "Салют-7" и "Мир", участвовал в программах "Мир — NASA" и "Мир — Шаттл" с российской стороны. За свою карьеру он установил несколько рекордов по продолжительности полетов. Его дважды удостоили звания героя Советского Союза.
 
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