https://ria.ru/20220606/referendum-1793408786.html

Токаев назвал референдум поворотным моментом в истории Казахстана

Токаев назвал референдум поворотным моментом в истории Казахстана - РИА Новости, 06.06.2022

Токаев назвал референдум поворотным моментом в истории Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал прошедший референдум по поправкам в конституцию поворотным моментом в истории республики. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:46

2022-06-06T11:46

2022-06-06T11:59

казахстан

в мире

касым-жомарт токаев

конституционный референдум в казахстане

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АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал прошедший референдум по поправкам в конституцию поворотным моментом в истории республики.Конституционный референдум в Казахстане прошел 5 июня. Центризбирком сообщил, что явка составила 68,06%. По предварительным данным, поправки в конституцию поддержали 77,18% избирателей. Положительный ответ на вопрос референдума дало большинство избирателей во всех регионах страны.Как сообщила пресс-служба главы государства, такой оценкой он поделился в понедельник в ходе встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, прибывшим в Казахстан с официальным визитом."Приветствуя руководителя внешнеполитического ведомства королевства, глава государства отметил, что его визит совпал с поворотным моментом в истории нашей страны – проведением общенационального референдума, итоги которого позволят приступить к построению нового Казахстана", - говорится в сообщении пресс-службы.Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.

https://ria.ru/20220606/referendum-1793350382.html

https://ria.ru/20220601/kazakhstan-1792321354.html

https://ria.ru/20220605/referendum-1793222977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казахстан, в мире, касым-жомарт токаев, конституционный референдум в казахстане