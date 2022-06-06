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Токаев назвал референдум поворотным моментом в истории Казахстана - РИА Новости, 06.06.2022
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Токаев назвал референдум поворотным моментом в истории Казахстана
Токаев назвал референдум поворотным моментом в истории Казахстана - РИА Новости, 06.06.2022
Токаев назвал референдум поворотным моментом в истории Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал прошедший референдум по поправкам в конституцию поворотным моментом в истории республики. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:46
2022-06-06T11:59
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
конституционный референдум в казахстане
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АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал прошедший референдум по поправкам в конституцию поворотным моментом в истории республики.Конституционный референдум в Казахстане прошел 5 июня. Центризбирком сообщил, что явка составила 68,06%. По предварительным данным, поправки в конституцию поддержали 77,18% избирателей. Положительный ответ на вопрос референдума дало большинство избирателей во всех регионах страны.Как сообщила пресс-служба главы государства, такой оценкой он поделился в понедельник в ходе встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, прибывшим в Казахстан с официальным визитом."Приветствуя руководителя внешнеполитического ведомства королевства, глава государства отметил, что его визит совпал с поворотным моментом в истории нашей страны – проведением общенационального референдума, итоги которого позволят приступить к построению нового Казахстана", - говорится в сообщении пресс-службы.Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.
https://ria.ru/20220606/referendum-1793350382.html
https://ria.ru/20220601/kazakhstan-1792321354.html
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казахстан, в мире, касым-жомарт токаев, конституционный референдум в казахстане
11:46 06.06.2022 (обновлено: 11:59 06.06.2022)
 
Токаев назвал референдум поворотным моментом в истории Казахстана

Токаев считает, что итоги референдума позволят начать строить новый Казахстан

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал прошедший референдум по поправкам в конституцию поворотным моментом в истории республики.
Конституционный референдум в Казахстане прошел 5 июня. Центризбирком сообщил, что явка составила 68,06%. По предварительным данным, поправки в конституцию поддержали 77,18% избирателей. Положительный ответ на вопрос референдума дало большинство избирателей во всех регионах страны.
Референдум по поправкам в конституцию Казахстана - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 06:56
Миссия наблюдателей ШОС признала референдум в Казахстане демократичным
Как сообщила пресс-служба главы государства, такой оценкой он поделился в понедельник в ходе встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.
"Приветствуя руководителя внешнеполитического ведомства королевства, глава государства отметил, что его визит совпал с поворотным моментом в истории нашей страны – проведением общенационального референдума, итоги которого позволят приступить к построению нового Казахстана", - говорится в сообщении пресс-службы.
Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.
Президентская Резиденция Акорда в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 13:00
Глава Казахстана не планирует продлять сроки своих полномочий
Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.
Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.
Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 07:52
Референдум — это только начало большой работы, заявил Токаев
 
КазахстанВ миреКасым-Жомарт ТокаевКонституционный референдум в Казахстане
 
 
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