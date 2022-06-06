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Поправки к Конституции Казахстана поддержали 77,18 процента избирателей - РИА Новости, 06.06.2022
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Поправки к Конституции Казахстана поддержали 77,18 процента избирателей
Поправки к Конституции Казахстана поддержали 77,18 процента избирателей - РИА Новости, 06.06.2022
Поправки к Конституции Казахстана поддержали 77,18 процента избирателей
Поправки к Конституции Казахстана поддержали более 77 процентов избирателей, заявил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T07:30
2022-06-06T12:33
в мире
казахстан
конституционный референдум в казахстане
нур-султан
касым-жомарт токаев
нурлан абдиров
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НУР-СУЛТАН, 6 июн — РИА Новости. Поправки к Конституции Казахстана поддержали более 77 процентов избирателей, заявил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров.Таким образом, отметил Абдиров, соблюдено положение конституционного закона, по которому внесение изменений в конституцию требует поддержки большинства граждан не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы. Всего в Казахстане 14 областей и два города республиканского значения.Явка избирателей, как сообщал ЦИК, составила 68,44 процента. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил внести изменения в Основной закон после январской попытки госпереворота. По его словам, этот инцидент подтвердил необходимость скорейшей политической модернизации страны.Поправки призваны закрепить окончательный переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской. В частности, предполагается сократить участие президента в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства.Кроме того, близким родственникам главы государства запретят занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах. Некоторые поправки касаются прав и свобод граждан: они предусматривают создание конституционного суда, закрепление статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни.Из обновленной Конституции также исключат упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
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в мире, казахстан, конституционный референдум в казахстане, нур-султан, касым-жомарт токаев, нурлан абдиров
07:30 06.06.2022 (обновлено: 12:33 06.06.2022)
 
Поправки к Конституции Казахстана поддержали 77,18 процента избирателей

Председатель ЦИК Казахстана Абдиров: поправки к Конституции поддержали 77,18% избирателей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРеферендум по поправкам в Конституцию Казахстана
Референдум по поправкам в Конституцию Казахстана - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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НУР-СУЛТАН, 6 июн — РИА Новости. Поправки к Конституции Казахстана поддержали более 77 процентов избирателей, заявил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров.

"Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на республиканский референдум, составило 77,18 процента, а это 6 163 863 человека от принявших участие в голосовании во всех регионах страны. Это составило абсолютное большинство в каждом из 17 регионов", — сказал он.

Таким образом, отметил Абдиров, соблюдено положение конституционного закона, по которому внесение изменений в конституцию требует поддержки большинства граждан не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы. Всего в Казахстане 14 областей и два города республиканского значения.
Явка избирателей, как сообщал ЦИК, составила 68,44 процента.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил внести изменения в Основной закон после январской попытки госпереворота. По его словам, этот инцидент подтвердил необходимость скорейшей политической модернизации страны.
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Поправки призваны закрепить окончательный переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской. В частности, предполагается сократить участие президента в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства.
Кроме того, близким родственникам главы государства запретят занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах. Некоторые поправки касаются прав и свобод граждан: они предусматривают создание конституционного суда, закрепление статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни.
Из обновленной Конституции также исключат упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
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В миреКазахстанКонституционный референдум в КазахстанеНур-СултанКасым-Жомарт ТокаевНурлан Абдиров
 
 
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