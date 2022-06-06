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Поправки к Конституции Казахстана поддержали 77,18 процента избирателей

Поправки к Конституции Казахстана поддержали 77,18 процента избирателей - РИА Новости, 06.06.2022

Поправки к Конституции Казахстана поддержали 77,18 процента избирателей

Поправки к Конституции Казахстана поддержали более 77 процентов избирателей, заявил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T07:30

2022-06-06T07:30

2022-06-06T12:33

в мире

казахстан

конституционный референдум в казахстане

нур-султан

касым-жомарт токаев

нурлан абдиров

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НУР-СУЛТАН, 6 июн — РИА Новости. Поправки к Конституции Казахстана поддержали более 77 процентов избирателей, заявил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров.Таким образом, отметил Абдиров, соблюдено положение конституционного закона, по которому внесение изменений в конституцию требует поддержки большинства граждан не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы. Всего в Казахстане 14 областей и два города республиканского значения.Явка избирателей, как сообщал ЦИК, составила 68,44 процента. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил внести изменения в Основной закон после январской попытки госпереворота. По его словам, этот инцидент подтвердил необходимость скорейшей политической модернизации страны.Поправки призваны закрепить окончательный переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской. В частности, предполагается сократить участие президента в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства.Кроме того, близким родственникам главы государства запретят занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах. Некоторые поправки касаются прав и свобод граждан: они предусматривают создание конституционного суда, закрепление статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни.Из обновленной Конституции также исключат упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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в мире, казахстан, конституционный референдум в казахстане, нур-султан, касым-жомарт токаев, нурлан абдиров