https://ria.ru/20220606/referendum-1793350382.html

Миссия наблюдателей ШОС признала референдум в Казахстане демократичным

Миссия наблюдателей ШОС признала референдум в Казахстане демократичным - РИА Новости, 06.06.2022

Миссия наблюдателей ШОС признала референдум в Казахстане демократичным

Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признает референдум в Казахстане открытым, прозрачным и демократичным, заявил генеральный... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T06:56

2022-06-06T06:56

2022-06-06T06:58

в мире

конституционный референдум в казахстане

шос

казахстан

касым-жомарт токаев

нур-султан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793246819_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0678163b005375336a9d9d38098eef08.jpg

НУР-СУЛТАН, 6 июн — РИА Новости. Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признает референдум в Казахстане открытым, прозрачным и демократичным, заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин.Конституционный референдум в Казахстане прошел 5 июня. Центризбирком ранее сообщал, что явка на конституционном референдуме в Казахстане после закрытия всех участков, расположенных в республике, по предварительным данным, составила 68,44%. По данным результатов exit poll, проведенных рядом исследовательских центров, поправки в конституцию поддержали 74,8-79,4% избирателей.По словам генсека ШОС, "миссия констатирует: Казахстан создал необходимые условия для проведения референдума по внесению поправок в Конституцию, они соответствовали требованиям избирательного законодательства Казахстана и принятыми страной международным обязательствам".Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.

https://ria.ru/20220605/kazakhstan-1793329658.html

казахстан

нур-султан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, конституционный референдум в казахстане, шос, казахстан, касым-жомарт токаев, нур-султан