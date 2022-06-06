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Миссия наблюдателей ШОС признала референдум в Казахстане демократичным - РИА Новости, 06.06.2022
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Миссия наблюдателей ШОС признала референдум в Казахстане демократичным
Миссия наблюдателей ШОС признала референдум в Казахстане демократичным - РИА Новости, 06.06.2022
Миссия наблюдателей ШОС признала референдум в Казахстане демократичным
Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признает референдум в Казахстане открытым, прозрачным и демократичным, заявил генеральный... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T06:56
2022-06-06T06:58
в мире
конституционный референдум в казахстане
шос
казахстан
касым-жомарт токаев
нур-султан
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НУР-СУЛТАН, 6 июн — РИА Новости. Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признает референдум в Казахстане открытым, прозрачным и демократичным, заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин.Конституционный референдум в Казахстане прошел 5 июня. Центризбирком ранее сообщал, что явка на конституционном референдуме в Казахстане после закрытия всех участков, расположенных в республике, по предварительным данным, составила 68,44%. По данным результатов exit poll, проведенных рядом исследовательских центров, поправки в конституцию поддержали 74,8-79,4% избирателей.По словам генсека ШОС, "миссия констатирует: Казахстан создал необходимые условия для проведения референдума по внесению поправок в Конституцию, они соответствовали требованиям избирательного законодательства Казахстана и принятыми страной международным обязательствам".Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.
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в мире, конституционный референдум в казахстане, шос, казахстан, касым-жомарт токаев, нур-султан
06:56 06.06.2022 (обновлено: 06:58 06.06.2022)
 
Миссия наблюдателей ШОС признала референдум в Казахстане демократичным

Генсек ШОС: миссия наблюдателей признала референдум в Казахстане открытым и демократичным

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРеферендум по поправкам в конституцию Казахстана
Референдум по поправкам в конституцию Казахстана - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Референдум по поправкам в конституцию Казахстана. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 6 июн — РИА Новости. Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признает референдум в Казахстане открытым, прозрачным и демократичным, заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин.
Конституционный референдум в Казахстане прошел 5 июня. Центризбирком ранее сообщал, что явка на конституционном референдуме в Казахстане после закрытия всех участков, расположенных в республике, по предварительным данным, составила 68,44%. По данным результатов exit poll, проведенных рядом исследовательских центров, поправки в конституцию поддержали 74,8-79,4% избирателей.

"Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность референдума, миссией не отмечено. Миссия признает прошедший референдум открытым, прозрачным и демократичным", — сказал он на брифинге в понедельник.

По словам генсека ШОС, "миссия констатирует: Казахстан создал необходимые условия для проведения референдума по внесению поправок в Конституцию, они соответствовали требованиям избирательного законодательства Казахстана и принятыми страной международным обязательствам".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.
Референдум по поправкам в конституцию Казахстана - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 21:28
Делегация ЦИК России посетила более 30 участков на референдуме в Казахстане
 
В миреКонституционный референдум в КазахстанеШОСКазахстанКасым-Жомарт ТокаевНур-Султан
 
 
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