06:56 06.06.2022 (обновлено: 06:58 06.06.2022)
Миссия наблюдателей ШОС признала референдум в Казахстане демократичным
Генсек ШОС: миссия наблюдателей признала референдум в Казахстане открытым и демократичным
Референдум по поправкам в конституцию Казахстана. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 6 июн — РИА Новости. Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признает референдум в Казахстане открытым, прозрачным и демократичным, заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин.
Конституционный референдум в Казахстане прошел 5 июня. Центризбирком ранее сообщал, что явка на конституционном референдуме в Казахстане после закрытия всех участков, расположенных в республике, по предварительным данным, составила 68,44%. По данным результатов exit poll, проведенных рядом исследовательских центров, поправки в конституцию поддержали 74,8-79,4% избирателей.
"Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность референдума, миссией не отмечено. Миссия признает прошедший референдум открытым, прозрачным и демократичным", — сказал он на брифинге в понедельник.
По словам генсека ШОС, "миссия констатирует: Казахстан создал необходимые условия для проведения референдума по внесению поправок в Конституцию, они соответствовали требованиям избирательного законодательства Казахстана и принятыми страной международным обязательствам".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.