14:20 06.06.2022 (обновлено: 15:32 06.06.2022)
Конституционный суд отказался принять жалобу экс-депутата Рашкина
Конституционный суд отказался принять жалобу экс-депутата от КПРФ Рашкина
© РИА Новости / Вадим Федотов / Перейти в фотобанкБывший депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин
Бывший депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России не принял к рассмотрению жалобу бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина, сославшись на ее несоответствия критериям, следует из материалов на сайте суда.
"(Заявитель) Рашкин Валерий Федорович… Направлено уведомление заявителю о несоответствии обращения требованиям ФКЗ о КС (федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации), - сообщается на сайте суда.
2 июня, 11:50КПРФ передаст мандат Рашкина Анастасии Удальцовой
Уведомление о несоответствии обращения бывшего депутата установленным требованиям направлено ему 3 июня.
Госдума на пленарном заседании 25 мая лишила депутата от КПРФ Рашкина мандата в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора Калининского районного суда Саратовской области по делу о незаконной охоте. Депутат был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться еще на два.