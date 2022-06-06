https://ria.ru/20220606/rashkin-1793471237.html

Конституционный суд отказался принять жалобу экс-депутата Рашкина

Конституционный суд отказался принять жалобу экс-депутата Рашкина - РИА Новости, 06.06.2022

Конституционный суд отказался принять жалобу экс-депутата Рашкина

Конституционный суд (КС) России не принял к рассмотрению жалобу бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина, сославшись на ее несоответствия критериям, следует из... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:20

2022-06-06T14:20

2022-06-06T15:32

политика

госдума рф

россия

кпрф

валерий рашкин

конституционный суд рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России не принял к рассмотрению жалобу бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина, сославшись на ее несоответствия критериям, следует из материалов на сайте суда."(Заявитель) Рашкин Валерий Федорович… Направлено уведомление заявителю о несоответствии обращения требованиям ФКЗ о КС (федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации), - сообщается на сайте суда.Уведомление о несоответствии обращения бывшего депутата установленным требованиям направлено ему 3 июня.Госдума на пленарном заседании 25 мая лишила депутата от КПРФ Рашкина мандата в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора Калининского районного суда Саратовской области по делу о незаконной охоте. Депутат был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться еще на два.

https://ria.ru/20220602/kprf-1792579309.html

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Владимир Лаврентьев

политика, госдума рф, россия, кпрф, валерий рашкин, конституционный суд рф