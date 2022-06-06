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Конституционный суд отказался принять жалобу экс-депутата Рашкина - РИА Новости, 06.06.2022
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Конституционный суд отказался принять жалобу экс-депутата Рашкина
Конституционный суд отказался принять жалобу экс-депутата Рашкина - РИА Новости, 06.06.2022
Конституционный суд отказался принять жалобу экс-депутата Рашкина
Конституционный суд (КС) России не принял к рассмотрению жалобу бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина, сославшись на ее несоответствия критериям, следует из... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:20
2022-06-06T15:32
политика
госдума рф
россия
кпрф
валерий рашкин
конституционный суд рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России не принял к рассмотрению жалобу бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина, сославшись на ее несоответствия критериям, следует из материалов на сайте суда."(Заявитель) Рашкин Валерий Федорович… Направлено уведомление заявителю о несоответствии обращения требованиям ФКЗ о КС (федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации), - сообщается на сайте суда.Уведомление о несоответствии обращения бывшего депутата установленным требованиям направлено ему 3 июня.Госдума на пленарном заседании 25 мая лишила депутата от КПРФ Рашкина мандата в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора Калининского районного суда Саратовской области по делу о незаконной охоте. Депутат был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться еще на два.
https://ria.ru/20220602/kprf-1792579309.html
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политика, госдума рф, россия, кпрф, валерий рашкин, конституционный суд рф
14:20 06.06.2022 (обновлено: 15:32 06.06.2022)
 
Конституционный суд отказался принять жалобу экс-депутата Рашкина

Конституционный суд отказался принять жалобу экс-депутата от КПРФ Рашкина

© РИА Новости / Вадим Федотов / Перейти в фотобанкБывший депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин
Бывший депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Вадим Федотов
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Бывший депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России не принял к рассмотрению жалобу бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина, сославшись на ее несоответствия критериям, следует из материалов на сайте суда.
"(Заявитель) Рашкин Валерий Федорович… Направлено уведомление заявителю о несоответствии обращения требованиям ФКЗ о КС (федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации), - сообщается на сайте суда.
Анастасия Удальцова - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 11:50
КПРФ передаст мандат Рашкина Анастасии Удальцовой
Уведомление о несоответствии обращения бывшего депутата установленным требованиям направлено ему 3 июня.
Госдума на пленарном заседании 25 мая лишила депутата от КПРФ Рашкина мандата в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора Калининского районного суда Саратовской области по делу о незаконной охоте. Депутат был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться еще на два.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 19:54
Случаи досрочного прекращения полномочий депутатов РФ по решению Госдумы
 
ПолитикаГосдума РФРоссияКПРФВалерий РашкинКонституционный суд РФ
 
 
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