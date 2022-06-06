https://ria.ru/20220606/proekt-1793473994.html

В России стартовал проект "Университетские смены" для детей из Донбасса

В России стартовал проект "Университетские смены" для детей из Донбасса - РИА Новости, 06.06.2022

В России стартовал проект "Университетские смены" для детей из Донбасса

Проект "Университетские смены" для детей из ДНР и ЛНР стартует в России, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:30

2022-06-06T14:30

2022-06-06T14:35

общество

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Проект "Университетские смены" для детей из ДНР и ЛНР стартует в России, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.В программу "Университетских смен" войдут обзорные экскурсии, посещение музеев, театров, исторических памятников, имеющих культурно-историческое значение и расположенных вблизи вузов и университетов. Для участников будут проводиться образовательные лекции по истории России и истории культуры народов России, сообщает министерство.Помимо этого, для школьников будет организована программа "Подвиг России" с экскурсиями и мероприятиями, посвященными Великой Отечественной войне. Участники смен будут жить на базах отдыха, в лагерях и пансионатах, а также общежитиях вуза.В приоритете проекта – вузы с развитой инфраструктурой, которые способны принять более 100 школьников на одну смену. Проект "Университетские смены" проходит с июня по август, его сроки определяются каждым вузом самостоятельно, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20220603/deti-1792844247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), дети, подростки, социальный навигатор, сн_образование