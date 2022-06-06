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В России стартовал проект "Университетские смены" для детей из Донбасса - РИА Новости, 06.06.2022
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В России стартовал проект "Университетские смены" для детей из Донбасса
В России стартовал проект "Университетские смены" для детей из Донбасса - РИА Новости, 06.06.2022
В России стартовал проект "Университетские смены" для детей из Донбасса
Проект "Университетские смены" для детей из ДНР и ЛНР стартует в России, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:30
2022-06-06T14:35
общество
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Проект "Университетские смены" для детей из ДНР и ЛНР стартует в России, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.В программу "Университетских смен" войдут обзорные экскурсии, посещение музеев, театров, исторических памятников, имеющих культурно-историческое значение и расположенных вблизи вузов и университетов. Для участников будут проводиться образовательные лекции по истории России и истории культуры народов России, сообщает министерство.Помимо этого, для школьников будет организована программа "Подвиг России" с экскурсиями и мероприятиями, посвященными Великой Отечественной войне. Участники смен будут жить на базах отдыха, в лагерях и пансионатах, а также общежитиях вуза.В приоритете проекта – вузы с развитой инфраструктурой, которые способны принять более 100 школьников на одну смену. Проект "Университетские смены" проходит с июня по август, его сроки определяются каждым вузом самостоятельно, уточняется в сообщении.
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общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), дети, подростки, социальный навигатор, сн_образование
14:30 06.06.2022 (обновлено: 14:35 06.06.2022)
 
В России стартовал проект "Университетские смены" для детей из Донбасса

Минпросвещения: в России запустили проект "Университетские смены" для детей из ДНР и ЛНР

© Depositphotos / anatoliycherkasПодростки со смартфонами
Подростки со смартфонами - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Depositphotos / anatoliycherkas
Подростки со смартфонами. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Проект "Университетские смены" для детей из ДНР и ЛНР стартует в России, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
"В России стартовал пилотный проект "Университетские смены" Минпросвещения России и Минобрнауки России. В рамках проекта для детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик 12–17 лет пройдут образовательные смены на базе ведущих университетов России, включая педагогические вузы", - говорится в сообщении.
В программу "Университетских смен" войдут обзорные экскурсии, посещение музеев, театров, исторических памятников, имеющих культурно-историческое значение и расположенных вблизи вузов и университетов. Для участников будут проводиться образовательные лекции по истории России и истории культуры народов России, сообщает министерство.
Помимо этого, для школьников будет организована программа "Подвиг России" с экскурсиями и мероприятиями, посвященными Великой Отечественной войне. Участники смен будут жить на базах отдыха, в лагерях и пансионатах, а также общежитиях вуза.
В приоритете проекта – вузы с развитой инфраструктурой, которые способны принять более 100 школьников на одну смену. Проект "Университетские смены" проходит с июня по август, его сроки определяются каждым вузом самостоятельно, уточняется в сообщении.
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 12:09
В Ростовской области учатся почти три тысячи детей из Донбасса
 
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