14:30 06.06.2022 (обновлено: 14:35 06.06.2022)
В России стартовал проект "Университетские смены" для детей из Донбасса
Минпросвещения: в России запустили проект "Университетские смены" для детей из ДНР и ЛНР
Подростки со смартфонами. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Проект "Университетские смены" для детей из ДНР и ЛНР стартует в России, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
"В России стартовал пилотный проект "Университетские смены" Минпросвещения России и Минобрнауки России. В рамках проекта для детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик 12–17 лет пройдут образовательные смены на базе ведущих университетов России, включая педагогические вузы", - говорится в сообщении.
В программу "Университетских смен" войдут обзорные экскурсии, посещение музеев, театров, исторических памятников, имеющих культурно-историческое значение и расположенных вблизи вузов и университетов. Для участников будут проводиться образовательные лекции по истории России и истории культуры народов России, сообщает министерство.
Помимо этого, для школьников будет организована программа "Подвиг России" с экскурсиями и мероприятиями, посвященными Великой Отечественной войне. Участники смен будут жить на базах отдыха, в лагерях и пансионатах, а также общежитиях вуза.
В приоритете проекта – вузы с развитой инфраструктурой, которые способны принять более 100 школьников на одну смену. Проект "Университетские смены" проходит с июня по август, его сроки определяются каждым вузом самостоятельно, уточняется в сообщении.