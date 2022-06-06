Полянский ответил Мишелю, упрекнув функционеров ЕС в наглой лжи
Полянский ответил Мишелю, упрекнув функционеров ЕС в наглой лжи и отсутствии манер
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 6 июн – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал слова главы Евросовета Шарля Мишеля, упрекнув функционеров ЕС в наглой лжи, низких профессиональных стандартах и отсутствии манер.
Ранее на заседании СБ ООН по теме сексуального насилия в конфликтах Мишель выдал череду бездоказательных обвинений в адрес России, в частности, возложил всю ответственность за мировой продовольственный кризис на Кремль. Кроме того, он обвинил РФ в якобы блокировании портов Украины и хищении украинского зерна. Постпред РФ при ООН Василий Небензя не стал дальше слушать его речь и вышел из зала Совета безопасности.
Мишель позднее выложил свое выступление в Twitter, сопроводив словами: "Вы можете выйти из зала, возможно, проще не слушать правду, уважаемый посол Небензя". Эту публикацию прокомментировал Полянский.
"Мы пришли туда, чтобы услышать правду. Но ЕС она явно не нужна, и мы слышали только наглую ложь и бездоказательные заявления, многие из которых уже развенчаны. Больно видеть такие низкие профессиональные стандарты и отсутствие манер у ключевых функционеров ЕС", - указал первый зампостпреда РФ при ООН.
Он назвал выступление Мишеля "самым нахальным и пустым заявлением ЕС" из тех, что слышал за последние годы.
"Никаких фактов, одни голословные претензии и оскорбления. Никогда не думал, что "дипломатия" и элементарная культура поведения ЕС могут достичь такого постыдного низкого уровня", - добавил Полянский.