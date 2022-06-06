https://ria.ru/20220606/polyanskiy-1793616409.html

Полянский ответил Мишелю, упрекнув функционеров ЕС в наглой лжи

Полянский ответил Мишелю, упрекнув функционеров ЕС в наглой лжи - РИА Новости, 06.06.2022

Полянский ответил Мишелю, упрекнув функционеров ЕС в наглой лжи

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал слова главы Евросовета Шарля Мишеля, упрекнув функционеров ЕС в наглой лжи, низких... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T23:45

2022-06-06T23:45

2022-06-06T23:45

в мире

василий небензя

россия

украина

евросоюз

оон

совет безопасности оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg

ООН, 6 июн – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал слова главы Евросовета Шарля Мишеля, упрекнув функционеров ЕС в наглой лжи, низких профессиональных стандартах и отсутствии манер.Ранее на заседании СБ ООН по теме сексуального насилия в конфликтах Мишель выдал череду бездоказательных обвинений в адрес России, в частности, возложил всю ответственность за мировой продовольственный кризис на Кремль. Кроме того, он обвинил РФ в якобы блокировании портов Украины и хищении украинского зерна. Постпред РФ при ООН Василий Небензя не стал дальше слушать его речь и вышел из зала Совета безопасности.Мишель позднее выложил свое выступление в Twitter, сопроводив словами: "Вы можете выйти из зала, возможно, проще не слушать правду, уважаемый посол Небензя". Эту публикацию прокомментировал Полянский."Мы пришли туда, чтобы услышать правду. Но ЕС она явно не нужна, и мы слышали только наглую ложь и бездоказательные заявления, многие из которых уже развенчаны. Больно видеть такие низкие профессиональные стандарты и отсутствие манер у ключевых функционеров ЕС", - указал первый зампостпреда РФ при ООН.Он назвал выступление Мишеля "самым нахальным и пустым заявлением ЕС" из тех, что слышал за последние годы."Никаких фактов, одни голословные претензии и оскорбления. Никогда не думал, что "дипломатия" и элементарная культура поведения ЕС могут достичь такого постыдного низкого уровня", - добавил Полянский.

https://ria.ru/20220606/voennye-1793613648.html

https://ria.ru/20220606/nasilie-1793435496.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, василий небензя, россия, украина, евросоюз, оон, совет безопасности оон