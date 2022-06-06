https://ria.ru/20220606/polsha-1793531520.html

В Европарламенте предложили вынести вотум недоверия ЕК из-за Польши

В Европарламенте предложили вынести вотум недоверия ЕК из-за Польши - РИА Новости, 06.06.2022

В Европарламенте предложили вынести вотум недоверия ЕК из-за Польши

Депутаты из либеральной фракции Европарламента (Renew) предложили вынести вотум недоверия Европейской комиссии, после того как она одобрила план финансирования... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:59

2022-06-06T16:59

2022-06-06T16:59

в мире

ги верхофстадт

венгрия

урсула фон дер ляйен

польша

варшава

евросоюз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156240/92/1562409224_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f10919f7b23609cb9714efd79f765b88.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 июня - РИА Новости. Депутаты из либеральной фракции Европарламента (Renew) предложили вынести вотум недоверия Европейской комиссии, после того как она одобрила план финансирования Польши на 35 млрд евро, несмотря на то, что Варшава не устранила все нарушения европейского права."Если глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжает отказываться со всей серьезностью относиться к условию соблюдения верховенства права, то мы отзываем нашу поддержку", - написал в Twitter один из авторов инициативы бывший премьер Бельгии Ги Верхофстадт. Соавторами инициативы также являются депутат из Нидерландов София Инт Вельд и испанец Луис Гарикано.Депутаты полагают, что Польша не в полном объеме выполнила решения Суда Евросоюза, поэтому выделение средств ЕС было преждевременным. Чтобы проект решения о недоверии ЕК можно было вынести на голосование, необходимо собрать 70 подписей депутатов Европейского парламента.В среду Европейская комиссия одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 миллиардов евро. План Польши был одобрен с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве в части соблюдения европейских норм верховенства права. По данным СМИ, на положительное решение ЕК оказала влияние позиция Польши в ситуации вокруг Украины.В июле 2021 года Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение Суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты.В текущем году Европейская комиссия удержала 100 миллионов евро из причитающихся Польше средств из-за отказа Варшавы выполнять решение суда Евросоюза.В конце мая сейм принял инициированные президентом Анджеем Дудой поправку к закону "О Верховном суде", которые среди прочего ликвидируют дисциплинарную палату Верховного суда.Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе в декабре 2020 года согласовали многолетний финплан ЕС и фонд восстановления евроэкономики, которые ранее блокировали Польша и Венгрия. Претензии Польши и Венгрии касались намерения других стран увязать выделение денег из бюджета ЕС с вопросами верховенства права. -0-

https://ria.ru/20220518/entuziazm-1789216055.html

https://ria.ru/20220606/evropa-1793387924.html

https://ria.ru/20220429/polsha-1786059111.html

венгрия

польша

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ги верхофстадт, венгрия, урсула фон дер ляйен, польша, варшава, евросоюз, еврокомиссия, анджей дуда