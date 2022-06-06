https://ria.ru/20220606/polety-1793559476.html

Экс-президент Шри-Ланки призвал пересмотреть запрет на полеты "Аэрофлота"

Экс-президент Шри-Ланки призвал пересмотреть запрет на полеты "Аэрофлота" - РИА Новости, 06.06.2022

Экс-президент Шри-Ланки призвал пересмотреть запрет на полеты "Аэрофлота"

Бывший президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена призвал президента России Владимира Путина пересмотреть решение о приостановке полетов самолетов авиакомпании... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T18:17

2022-06-06T18:17

2022-06-06T18:17

шри-ланка

россия

коломбо

аэрофлот

airbus a330

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029212_0:0:3194:1796_1920x0_80_0_0_19e1cf6ebbf704dcf9323d9a0ed0a6d3.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июн – РИА Новости. Бывший президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена призвал президента России Владимира Путина пересмотреть решение о приостановке полетов самолетов авиакомпании "Аэрофлот" на остров."Как известно Вашему Превосходительству, в настоящее время мы сталкиваемся с катастрофической нехваткой топлива, отключениями электроэнергии и продовольственным кризисом, который, похоже, неизбежен в ближайшие месяцы. Поэтому нам понадобится вся помощь и поддержка наших надежных друзей. Помощь России, как одного из наших старейших и ближайших друзей, будет иметь для нас решающее значение. Я молюсь, чтобы Ваше Превосходительство и Ваше правительство пересмотрели приостановку полетов "Аэрофлота" в Шри-Ланку в свете этой ситуации и продолжали поддерживать Шри-Ланку, как Вы и Россия всегда поддерживали, даже в самые тяжелые моменты", - говорится в письме Сирисены к президенту России, чей текст опубликован на портале News First.Компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня самолета Airbus A330-300. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки. Как отмечала ланкийская компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между ОАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" и ирландской Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства.В понедельник суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну. Действие приказа было приостановлено после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором. Вскоре после этого самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву с членами экипажа."Хотя я больше не являюсь членом правительства, находящегося у власти, я считаю своим долгом перед моим народом обратиться к Вам и Вашему правительству с просьбой рассматривать этот вопрос как исключительно судебный вопрос, а вовсе не как решение, принятое государством", - отмечается в письме Сирисены.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова - ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.

https://ria.ru/20220606/shri-lanka-1793425563.html

https://ria.ru/20220601/shri-lanka-1792313767.html

шри-ланка

россия

коломбо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шри-ланка, россия, коломбо, аэрофлот, airbus a330, санкции в отношении россии