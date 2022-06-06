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Fesco отправила первый поезд из Китая в Калининград через Казахстан

Fesco отправила первый поезд из Китая в Калининград через Казахстан - РИА Новости, 06.06.2022

Fesco отправила первый поезд из Китая в Калининград через Казахстан

Транспортная группа Fesco отправила первый контейнерный поезд из китайского Чэнду в Калининград через территорию Казахстана, сообщает компания. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T10:53

2022-06-06T10:53

2022-06-06T10:53

экономика

китай

чэнду

сычуань

казахстан

fesco

калининград

калининградская область

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Транспортная группа Fesco отправила первый контейнерный поезд из китайского Чэнду в Калининград через территорию Казахстана, сообщает компания."Состав из 42 сорокафутовых контейнеров Fesco с комплектующими для электроники отправился из китайского города Чэнду (провинция Сычуань) 29 мая. На погранпереходе Достык (Казахстан) контейнеры будут перегружены на подвижной состав колеи 1520 и далее проследуют до станции Черняховск, Калининградской области", - говорится в релизе.Уточняется, что маршрут пройдет по территории Китая, Казахстана, России, Белоруссии и Литвы. Транзитное время составит 20 дней.Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.

https://ria.ru/20220520/more-1789702467.html

китай

чэнду

сычуань

казахстан

калининград

калининградская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, китай, чэнду, сычуань, казахстан, fesco, калининград, калининградская область