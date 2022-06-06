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Fesco отправила первый поезд из Китая в Калининград через Казахстан
Fesco отправила первый поезд из Китая в Калининград через Казахстан - РИА Новости, 06.06.2022
Fesco отправила первый поезд из Китая в Калининград через Казахстан
Транспортная группа Fesco отправила первый контейнерный поезд из китайского Чэнду в Калининград через территорию Казахстана, сообщает компания. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T10:53
2022-06-06T10:53
2022-06-06T10:53
экономика
китай
чэнду
сычуань
казахстан
fesco
калининград
калининградская область
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Транспортная группа Fesco отправила первый контейнерный поезд из китайского Чэнду в Калининград через территорию Казахстана, сообщает компания."Состав из 42 сорокафутовых контейнеров Fesco с комплектующими для электроники отправился из китайского города Чэнду (провинция Сычуань) 29 мая. На погранпереходе Достык (Казахстан) контейнеры будут перегружены на подвижной состав колеи 1520 и далее проследуют до станции Черняховск, Калининградской области", - говорится в релизе.Уточняется, что маршрут пройдет по территории Китая, Казахстана, России, Белоруссии и Литвы. Транзитное время составит 20 дней.Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.
https://ria.ru/20220520/more-1789702467.html
китай
чэнду
сычуань
казахстан
калининград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, чэнду, сычуань, казахстан, fesco, калининград, калининградская область
Fesco отправила первый поезд из Китая в Калининград через Казахстан
Компания Fesco отправила первый контейнерный поезд из Китая в Калининград через Казахстан