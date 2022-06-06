https://ria.ru/20220606/pmef-1793417479.html

Путин заявил, что российская экономика сохранит курс на открытость

Путин заявил, что российская экономика сохранит курс на открытость - РИА Новости, 06.06.2022

Путин заявил, что российская экономика сохранит курс на открытость

Российская экономика сохранит курс на открытость и расширение международного сотрудничества при одновременном укреплении суверенитета, говорится в приветствии... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T12:11

2022-06-06T12:11

2022-06-06T13:30

экономика

россия

владимир путин

пмэф

петербургский международный экономический форум

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российская экономика сохранит курс на открытость и расширение международного сотрудничества при одновременном укреплении суверенитета, говорится в приветствии Владимира Путина участникам и гостям XXV Петербургского международного экономического форума.Телеграмму президента опубликовали на сайте Кремля.Кроме того, президент отметил, что многолетние ошибки стран Запада в экономической политике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек, дефициту продовольствия и резкому росту бедности.Юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых санкциях против Москвы, на сегодня ввели уже шесть пакетов ограничений. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.Однако санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты. В апреле годовая инфляция в Великобритании ускорилась до девяти процентов — это рекорд за 40 лет.

https://ria.ru/20220602/uchastniki-1792609227.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, пмэф