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Путин заявил, что российская экономика сохранит курс на открытость - РИА Новости, 06.06.2022
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https://ria.ru/20220606/pmef-1793417479.html
Путин заявил, что российская экономика сохранит курс на открытость
Путин заявил, что российская экономика сохранит курс на открытость - РИА Новости, 06.06.2022
Путин заявил, что российская экономика сохранит курс на открытость
Российская экономика сохранит курс на открытость и расширение международного сотрудничества при одновременном укреплении суверенитета, говорится в приветствии... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T12:11
2022-06-06T13:30
экономика
россия
владимир путин
пмэф
петербургский международный экономический форум
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российская экономика сохранит курс на открытость и расширение международного сотрудничества при одновременном укреплении суверенитета, говорится в приветствии Владимира Путина участникам и гостям XXV Петербургского международного экономического форума.Телеграмму президента опубликовали на сайте Кремля.Кроме того, президент отметил, что многолетние ошибки стран Запада в экономической политике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек, дефициту продовольствия и резкому росту бедности.Юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых санкциях против Москвы, на сегодня ввели уже шесть пакетов ограничений. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.Однако санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты. В апреле годовая инфляция в Великобритании ускорилась до девяти процентов — это рекорд за 40 лет.
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экономика, россия, владимир путин, пмэф
12:11 06.06.2022 (обновлено: 13:30 06.06.2022)
 
Путин заявил, что российская экономика сохранит курс на открытость

Путин заявил, что 2020-е годы будут периодом укрепления экономического суверенитета России

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российская экономика сохранит курс на открытость и расширение международного сотрудничества при одновременном укреплении суверенитета, говорится в приветствии Владимира Путина участникам и гостям XXV Петербургского международного экономического форума.
Телеграмму президента опубликовали на сайте Кремля.

"Для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета, что предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы. При этом российская экономика будет во все большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Кроме того, президент отметил, что многолетние ошибки стран Запада в экономической политике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек, дефициту продовольствия и резкому росту бедности.
Юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых санкциях против Москвы, на сегодня ввели уже шесть пакетов ограничений. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.
Однако санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты. В апреле годовая инфляция в Великобритании ускорилась до девяти процентов — это рекорд за 40 лет.
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