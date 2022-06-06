https://ria.ru/20220606/ovchinskiy-1793526715.html

Овчинский: мы помогаем столичным компаниям открывать новые экспортные рынки

Овчинский: мы помогаем столичным компаниям открывать новые экспортные рынки - РИА Новости, 06.06.2022

Овчинский: мы помогаем столичным компаниям открывать новые экспортные рынки

О том, как московские власти помогают столичным производителям наращивать экспорт в новых условиях, в интервью РИА Новости рассказал руководитель департамента... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:48

2022-06-06T16:48

2022-06-06T16:48

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

интервью

владислав овчинский

москва

экономика

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О том, как московские власти помогают столичным производителям наращивать экспорт в новых условиях, в интервью РИА Новости рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский.- В связи с западными санкциями многие каналы экспорта для российских компаний закрылись. Как меняется география экспорта в связи с последними событиями?- О том, что география меняется, говорят многие промышленники. Но, если посмотреть на итоги 2021 года, то большая часть несырьевого неэнергетического экспорта Москвы пришлась все-таки на дружественные страны. Наш главный партнер, Казахстан, закупил продукции на 3,4 миллиарда долларов, это порядка 10% от всего ННЭ столицы.В целом в СНГ мы поставили за прошлый год товаров на 8,51 миллиарда долларов, что на 30,1 процента больше, чем в 2020 году. В Белоруссию, Казахстан, Армению и Азербайджан мы экспортируем механическое оборудование и технику, электрические устройства, аппаратуру связи, оптику, косметику и многое другое.То есть экспортная деятельность московских производителей продолжается. Конечно, компании столкнулись со сложностями в поставках товаров в ряд стран, в частности, Евросоюза. Сейчас перед нами стоит задача переориентировать промышленников города на другие рынки, это открывает новые возможности.- Как столица помогает предприятиям искать новых партнеров?- Мы оказываем комплексную поддержку компаниям, которые уже экспортируют или только планируют выход на международный рынок. Начиная от индивидуальной аналитики и рекомендаций, в каких странах может быть наиболее востребована конкретная продукция, и заканчивая организацией переговоров с потенциальными покупателями и методическим сопровождением сделки. Этим занимается Центр "Моспром".Наши предприятия давно нацелены на широкую географию экспорта с учетом востребованности столичной продукции и осваивают новые рынки, включая перспективные страны Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки.Ежегодно мы проводим несколько телемостов с нашими партнерами из того или иного региона. В 2021 году это были страны Латинской Америки и Африки. Кстати, это перспективные направления для московских производителей. Отмечу, что товарооборот с этими регионами уже несколько лет демонстрирует уверенный рост: с Африкой - 4%, с Латинской Америкой – 62%. В абсолютных цифрах это 4,2 миллиарда долларов и 4,3 миллиарда долларов, соответственно.В этом году мы провели телемост с представителями стран Персидского залива, входящих в Gulf Cooperation Council (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива). Тем для сотрудничества очень много в разных отраслях обрабатывающей промышленности, в частности, в пищевой, легкой, производстве оборудования. И мы отмечаем не только интерес московских компаний выходить на новые для них рынки Персидского залива, но и заинтересованность наших иностранных партнеров. Планируем бизнес-миссию в этом году.- Можно ли назвать регион Персидского залива новым направлением для московских производителей? И почему вы нацелены на этот рынок?- В целом, экономика Ближнего Востока - одна из самых быстроразвивающихся в мире, несмотря на то, что его экономическая стабильность во многом зависит от нефтегазовой отрасли. В последние годы страны этого региона активно развивают собственную промышленность и инфраструктуру. В связи с этим арабский рынок заинтересован в поставках нового оборудования и технологий, дальнейшей цифровизации и расширении несырьевых секторов экономики. В этих странах немало продуктовых ниш, заполнить которые вполне по силам производителям из Москвы. Это и товары строительной отрасли, и пищевая продукция. В частности, интерес вызывают лимонады, квас и другие безалкогольные напитки.В начале этого года мы организовали ряд бизнес-миссий для предприятий промышленного и агропромышленного секторов со странами Ближнего Востока, в рамках которых прошли переговоры, например, о поставках в ОАЭ макаронной продукции. Наш кондитерский комбинат презентовал свою продукцию египетским компаниям, которые крайне заинтересованы в импорте российских сладостей в замороженном виде для увеличения срока хранения на полках.По прогнозам наших аналитиков, в условиях стабильно развивающихся взаимных поставок с странами Ближнего Востока, к 2025 году столице удастся как минимум на 20% увеличить товарооборот с этими странами.- Какую финансовую поддержку город предлагает ориентированным на экспорт предприятиям? Насколько эти меры востребованы?- Планирующие выход на международный рынок компании могут воспользоваться займом с процентной ставкой ниже банковской. За этот вид поддержки отвечает Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Сумма займа может достигать 300 миллионов рублей.Предприятия города активно пользуются этим видом финансовой поддержки. как и другими, которые в рамках антикризисной поддержки сегодня предоставляет город всем без исключения производственным предприятиям. Столичным компаниям доступны льготные кредиты для пополнения оборотных средств. С учетом компенсации промышленники могут получить средства по ставке 9 процентов и направить их на выплату зарплат и закупку материалов. В марте для этих целей Фонд был докапитализирован на 10 миллиардов рублей.Кроме того, утверждена еще одна антикризисная льгота для инвесторов, которые планируют возводить производственные объекты. Они смогут арендовать землю для строительства новых предприятий и реконструкции существующих объектов за один рубль в год. Это позволит бизнесу в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции.Мы также автоматически продлили специальные статусы, которые позволяют компаниям серьезно экономить. Например, это статус промышленного комплекса или технопарка. Суммарно льготы получают 135 компаний, которые в 2022 году по решению мэра Москвы Сергея Собянина получили возможность не подтверждать соответствие установленным критериям, чтобы сохранить специальный статус.Еще мы ввели мораторий на индексацию арендных ставок для предприятий, размещенных в особой экономической зоне "Технополис "Москва". Он продлится до конца этого года.Для предприятий, у которых возникли проблемы с поставками оборудования и сырья, мы разработали сервис подбора альтернативных поставщиков. Всего на данный момент за консультацией в этот сервис обратились свыше 130 московских компаний. Заявки поступили от производителей машин и оборудования, фармацевтических препаратов, компьютеров и электронных изделий, бумаги, пищевых компаний, а также кабельщиков. Сервис позволяет искать поставщиков оборудования, комплектующих и материалов не только в России, но и в странах Азии, ЕАЭС. Новая мера поддержки позволяет восстановить разорванные логистические цепочки, а также наладить региональную кооперацию.

https://ria.ru/20220518/investitsii-1789206781.html

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https://ria.ru/20220519/eksport-1789535770.html

https://ria.ru/20220526/kreditovanie-1790779742.html

https://ria.ru/20220422/razvitie-1784897492.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, владислав овчинский, москва, экономика