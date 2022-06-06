https://ria.ru/20220606/ospa-1793542315.html

В Португалии число заболевших оспой обезьян увеличилось до 153 человек

В Португалии число заболевших оспой обезьян увеличилось до 153 человек - РИА Новости, 06.06.2022

В Португалии число заболевших оспой обезьян увеличилось до 153 человек

Число случаев заражения оспой обезьян в Португалии возросло до 153, сообщает местная радиостанция TSF со ссылкой на данные главного управления здравоохранения... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:30

2022-06-06T17:30

2022-06-06T17:30

в мире

португалия

оспа обезьян

африка

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Число случаев заражения оспой обезьян в Португалии возросло до 153, сообщает местная радиостанция TSF со ссылкой на данные главного управления здравоохранения страны.По данным медиков, последние десять случаев заражения вирусом оспы обезьян были подтверждены за 24 часа."В общей сложности на сегодняшний день зарегистрировано 153 случая", - говорится в сообщении радио.Как сообщается, большинство случаев заражения зарегистрированы в регионе Лиссабона и долины Тежу. Несколько случаев выявлены на территории Северного региона и в Алгарве. Согласно данным медиков, все заболевшие являются лицами мужского пола в возрасте от 19 до 61 года. Большинство - младше 40 лет.Все пациенты в стабильном состоянии и находятся под наблюдением органов здравоохранения.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220528/ospa-1791419692.html

https://ria.ru/20220603/ospa-1792896305.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, португалия, оспа обезьян, африка