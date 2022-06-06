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В Португалии число заболевших оспой обезьян увеличилось до 153 человек - РИА Новости, 06.06.2022
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В Португалии число заболевших оспой обезьян увеличилось до 153 человек
В Португалии число заболевших оспой обезьян увеличилось до 153 человек - РИА Новости, 06.06.2022
В Португалии число заболевших оспой обезьян увеличилось до 153 человек
Число случаев заражения оспой обезьян в Португалии возросло до 153, сообщает местная радиостанция TSF со ссылкой на данные главного управления здравоохранения... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:30
2022-06-06T17:30
в мире
португалия
оспа обезьян
африка
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Число случаев заражения оспой обезьян в Португалии возросло до 153, сообщает местная радиостанция TSF со ссылкой на данные главного управления здравоохранения страны.По данным медиков, последние десять случаев заражения вирусом оспы обезьян были подтверждены за 24 часа."В общей сложности на сегодняшний день зарегистрировано 153 случая", - говорится в сообщении радио.Как сообщается, большинство случаев заражения зарегистрированы в регионе Лиссабона и долины Тежу. Несколько случаев выявлены на территории Северного региона и в Алгарве. Согласно данным медиков, все заболевшие являются лицами мужского пола в возрасте от 19 до 61 года. Большинство - младше 40 лет.Все пациенты в стабильном состоянии и находятся под наблюдением органов здравоохранения.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://ria.ru/20220528/ospa-1791419692.html
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в мире, португалия, оспа обезьян, африка
17:30 06.06.2022
 
В Португалии число заболевших оспой обезьян увеличилось до 153 человек

Число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в Португалии увеличилось до 153

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкВид на столицу Португалии город Лиссабон
Вид на столицу Португалии город Лиссабон - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Вид на столицу Португалии город Лиссабон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Число случаев заражения оспой обезьян в Португалии возросло до 153, сообщает местная радиостанция TSF со ссылкой на данные главного управления здравоохранения страны.
По данным медиков, последние десять случаев заражения вирусом оспы обезьян были подтверждены за 24 часа.
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"В общей сложности на сегодняшний день зарегистрировано 153 случая", - говорится в сообщении радио.
Как сообщается, большинство случаев заражения зарегистрированы в регионе Лиссабона и долины Тежу. Несколько случаев выявлены на территории Северного региона и в Алгарве. Согласно данным медиков, все заболевшие являются лицами мужского пола в возрасте от 19 до 61 года. Большинство - младше 40 лет.
Все пациенты в стабильном состоянии и находятся под наблюдением органов здравоохранения.
Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.
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Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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