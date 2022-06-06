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В Британии зафиксировали еще 77 случаев оспы обезьян - РИА Новости, 06.06.2022
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В Британии зафиксировали еще 77 случаев оспы обезьян
В Британии зафиксировали еще 77 случаев оспы обезьян - РИА Новости, 06.06.2022
В Британии зафиксировали еще 77 случаев оспы обезьян
Еще 77 случаев оспы обезьян были зафиксированы в Великобритании, общее число заражений в стране достигло 302, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на медиков. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:35
2022-06-06T16:35
в мире
англия
шотландия
уэльс
великобритания
оспа обезьян
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Еще 77 случаев оспы обезьян были зафиксированы в Великобритании, общее число заражений в стране достигло 302, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на медиков.Среди новых случаев 73 приходятся на Англию, два - на Шотландию и еще два - на Уэльс.По данным телеканала, агентство по здравоохранению Британии отмечает, что риск для населения все еще остается незначительным.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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в мире, англия, шотландия, уэльс, великобритания, оспа обезьян
16:35 06.06.2022
 
В Британии зафиксировали еще 77 случаев оспы обезьян

В Британии зафиксировали 77 случаев оспы обезьян, число заражений в стране достигло 302

© AP Photo / Francisco SecoФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг Великобритании
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Еще 77 случаев оспы обезьян были зафиксированы в Великобритании, общее число заражений в стране достигло 302, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на медиков.
Среди новых случаев 73 приходятся на Англию, два - на Шотландию и еще два - на Уэльс.
По данным телеканала, агентство по здравоохранению Британии отмечает, что риск для населения все еще остается незначительным.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром Вектор - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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Иммунолог рассказал, кому нужно вакцинироваться от оспы
 
В миреАнглияШотландияУэльсВеликобританияОспа обезьян
 
 
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