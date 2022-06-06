https://ria.ru/20220606/ospa-1793521846.html
В Британии зафиксировали еще 77 случаев оспы обезьян
В Британии зафиксировали еще 77 случаев оспы обезьян - РИА Новости, 06.06.2022
В Британии зафиксировали еще 77 случаев оспы обезьян
Еще 77 случаев оспы обезьян были зафиксированы в Великобритании, общее число заражений в стране достигло 302, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на медиков. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:35
2022-06-06T16:35
2022-06-06T16:35
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уэльс
великобритания
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Еще 77 случаев оспы обезьян были зафиксированы в Великобритании, общее число заражений в стране достигло 302, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на медиков.Среди новых случаев 73 приходятся на Англию, два - на Шотландию и еще два - на Уэльс.По данным телеканала, агентство по здравоохранению Британии отмечает, что риск для населения все еще остается незначительным.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://ria.ru/20220606/vaktsinatsiya-1793065787.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, англия, шотландия, уэльс, великобритания, оспа обезьян
В Британии зафиксировали еще 77 случаев оспы обезьян
В Британии зафиксировали 77 случаев оспы обезьян, число заражений в стране достигло 302
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости.
Еще 77 случаев оспы обезьян были зафиксированы в Великобритании, общее число заражений в стране достигло 302, сообщает
телеканал Sky News со ссылкой на медиков.
Среди новых случаев 73 приходятся на Англию
, два - на Шотландию
и еще два - на Уэльс
.
По данным телеканала, агентство по здравоохранению Британии отмечает, что риск для населения все еще остается незначительным.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.