https://ria.ru/20220606/ospa-1793521846.html

В Британии зафиксировали еще 77 случаев оспы обезьян

В Британии зафиксировали еще 77 случаев оспы обезьян - РИА Новости, 06.06.2022

В Британии зафиксировали еще 77 случаев оспы обезьян

Еще 77 случаев оспы обезьян были зафиксированы в Великобритании, общее число заражений в стране достигло 302, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на медиков. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:35

2022-06-06T16:35

2022-06-06T16:35

в мире

англия

шотландия

уэльс

великобритания

оспа обезьян

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Еще 77 случаев оспы обезьян были зафиксированы в Великобритании, общее число заражений в стране достигло 302, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на медиков.Среди новых случаев 73 приходятся на Англию, два - на Шотландию и еще два - на Уэльс.По данным телеканала, агентство по здравоохранению Британии отмечает, что риск для населения все еще остается незначительным.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220606/vaktsinatsiya-1793065787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, англия, шотландия, уэльс, великобритания, оспа обезьян