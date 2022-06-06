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Посол ЮАР в России назвал Совбез ООН политизированной структурой - РИА Новости, 06.06.2022
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Посол ЮАР в России назвал Совбез ООН политизированной структурой
Посол ЮАР в России назвал Совбез ООН политизированной структурой - РИА Новости, 06.06.2022
Посол ЮАР в России назвал Совбез ООН политизированной структурой
Совбез ООН должен быть реформирован, сейчас он слишком политизирован и не отражает мнение всех государств, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в РФ... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T09:35
2022-06-06T10:06
в мире
юар
африка
оон
совет безопасности оон
латинская америка
ближний восток
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Совбез ООН должен быть реформирован, сейчас он слишком политизирован и не отражает мнение всех государств, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука."Мы понимаем, что, когда этот механизм создавался в 1949 году, это было оправдано, но сейчас мы уже находимся в 2022 году, и нельзя допускать, чтобы такая непрозрачная структура, как Совбез ООН, не включала бы в себя ни одного представителя из Латинской Америки, с Ближнего Востока, из Африки. В основном Совбез ООН управляется европейцами, потому что они там в большинстве. Это неправильно. Дайте другим континентам возможность сыграть свою роль", - подчеркнул он.Читайте полный текст интервью посла ЮАР в России Мзувукиле Макетуки &gt;&gt;
https://ria.ru/20220606/ekonomika-1793364786.html
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в мире, юар, африка, оон, совет безопасности оон, латинская америка, ближний восток
09:35 06.06.2022 (обновлено: 10:06 06.06.2022)
 
Посол ЮАР в России назвал Совбез ООН политизированной структурой

Посол ЮАР в России Макетука считает, что Совбез ООН необходимо реформировать

© AP Photo / Bebeto MatthewsГолосование в Совбезе ООН
Голосование в Совбезе ООН - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Bebeto Matthews
Голосование в Совбезе ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Совбез ООН должен быть реформирован, сейчас он слишком политизирован и не отражает мнение всех государств, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука.
"Реформа ООН – это интересный вопрос. ЮАР в числе первых подняла его еще в 1980-х, Совет безопасности ООН нуждается в реструктуризации. То, что правом вето обладают только пять стран в мире, не устраивает ЮАР. Мы полагаем, что международная структура ООН не должна быть политизирована, но, если посмотреть, как функционирует Совбез ООН, – он очень политизирован", - сказал посол.
"Мы понимаем, что, когда этот механизм создавался в 1949 году, это было оправдано, но сейчас мы уже находимся в 2022 году, и нельзя допускать, чтобы такая непрозрачная структура, как Совбез ООН, не включала бы в себя ни одного представителя из Латинской Америки, с Ближнего Востока, из Африки. В основном Совбез ООН управляется европейцами, потому что они там в большинстве. Это неправильно. Дайте другим континентам возможность сыграть свою роль", - подчеркнул он.
Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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