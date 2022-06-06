https://ria.ru/20220606/oon-1793372370.html

Посол ЮАР в России назвал Совбез ООН политизированной структурой

Посол ЮАР в России назвал Совбез ООН политизированной структурой - РИА Новости, 06.06.2022

Посол ЮАР в России назвал Совбез ООН политизированной структурой

Совбез ООН должен быть реформирован, сейчас он слишком политизирован и не отражает мнение всех государств, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в РФ... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T09:35

2022-06-06T09:35

2022-06-06T10:06

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Совбез ООН должен быть реформирован, сейчас он слишком политизирован и не отражает мнение всех государств, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука."Мы понимаем, что, когда этот механизм создавался в 1949 году, это было оправдано, но сейчас мы уже находимся в 2022 году, и нельзя допускать, чтобы такая непрозрачная структура, как Совбез ООН, не включала бы в себя ни одного представителя из Латинской Америки, с Ближнего Востока, из Африки. В основном Совбез ООН управляется европейцами, потому что они там в большинстве. Это неправильно. Дайте другим континентам возможность сыграть свою роль", - подчеркнул он.Читайте полный текст интервью посла ЮАР в России Мзувукиле Макетуки >>

https://ria.ru/20220606/ekonomika-1793364786.html

юар

африка

латинская америка

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, юар, африка, оон, совет безопасности оон, латинская америка, ближний восток