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Володин призвал развивать миротворческий потенциал ОДКБ - РИА Новости, 06.06.2022
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Володин призвал развивать миротворческий потенциал ОДКБ
Володин призвал развивать миротворческий потенциал ОДКБ - РИА Новости, 06.06.2022
Володин призвал развивать миротворческий потенциал ОДКБ
Миротворческий потенциал ОДКБ необходимо развивать с учетом положительного опыта действий коллективных миротворческих сил в январе в Казахстане, отметил... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:05
2022-06-06T15:05
безопасность
россия
одкб
госдума рф
вячеслав володин
армения
ереван
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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Миротворческий потенциал ОДКБ необходимо развивать с учетом положительного опыта действий коллективных миротворческих сил в январе в Казахстане, отметил председатель парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин.Володин в понедельник находится с рабочим визитом в Ереване, где проводит заседание Совета ПА ОДКБ. В мероприятии участвует делегация депутатов ГД."Эффективность ОДКБ на практике подтвердила проведенная в январе 2022 года миротворческая операция в Республике Казахстан", - отметил политик, открывая заседание.Володин призвал совершенствовать миротворческий потенциал организации с учетом опыта в Казахстане, где действия коллективных миротворческих сил "позволили правоохранительным органам Казахстана сосредоточить силы на восстановлении правопорядка и ликвидации угроз для безопасности страны"."На основе этого опыта необходимо вести работу по совершенствованию миротворческого потенциала ОДКБ", - резюмировал он.
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безопасность, россия, одкб, госдума рф, вячеслав володин, армения, ереван
15:05 06.06.2022
 
Володин призвал развивать миротворческий потенциал ОДКБ

Володин призвал развивать миротворческий потенциал ОДКБ с учетом казахстанского опыта

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Миротворческий потенциал ОДКБ необходимо развивать с учетом положительного опыта действий коллективных миротворческих сил в январе в Казахстане, отметил председатель парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин в понедельник находится с рабочим визитом в Ереване, где проводит заседание Совета ПА ОДКБ. В мероприятии участвует делегация депутатов ГД.
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"Эффективность ОДКБ на практике подтвердила проведенная в январе 2022 года миротворческая операция в Республике Казахстан", - отметил политик, открывая заседание.
Володин призвал совершенствовать миротворческий потенциал организации с учетом опыта в Казахстане, где действия коллективных миротворческих сил "позволили правоохранительным органам Казахстана сосредоточить силы на восстановлении правопорядка и ликвидации угроз для безопасности страны".
"На основе этого опыта необходимо вести работу по совершенствованию миротворческого потенциала ОДКБ", - резюмировал он.
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