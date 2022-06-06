https://ria.ru/20220606/odkb-1793490678.html
Володин призвал развивать миротворческий потенциал ОДКБ
Володин призвал развивать миротворческий потенциал ОДКБ - РИА Новости, 06.06.2022
Володин призвал развивать миротворческий потенциал ОДКБ
Миротворческий потенциал ОДКБ необходимо развивать с учетом положительного опыта действий коллективных миротворческих сил в январе в Казахстане, отметил... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:05
2022-06-06T15:05
2022-06-06T15:05
безопасность
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вячеслав володин
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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Миротворческий потенциал ОДКБ необходимо развивать с учетом положительного опыта действий коллективных миротворческих сил в январе в Казахстане, отметил председатель парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин.Володин в понедельник находится с рабочим визитом в Ереване, где проводит заседание Совета ПА ОДКБ. В мероприятии участвует делегация депутатов ГД."Эффективность ОДКБ на практике подтвердила проведенная в январе 2022 года миротворческая операция в Республике Казахстан", - отметил политик, открывая заседание.Володин призвал совершенствовать миротворческий потенциал организации с учетом опыта в Казахстане, где действия коллективных миротворческих сил "позволили правоохранительным органам Казахстана сосредоточить силы на восстановлении правопорядка и ликвидации угроз для безопасности страны"."На основе этого опыта необходимо вести работу по совершенствованию миротворческого потенциала ОДКБ", - резюмировал он.
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РИА Новости
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безопасность, россия, одкб, госдума рф, вячеслав володин, армения, ереван
Володин призвал развивать миротворческий потенциал ОДКБ
Володин призвал развивать миротворческий потенциал ОДКБ с учетом казахстанского опыта