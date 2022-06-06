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Пушилин: ВСУ используют американские вооружения для обстрелов Донецка - РИА Новости, 06.06.2022
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Пушилин: ВСУ используют американские вооружения для обстрелов Донецка
Пушилин: ВСУ используют американские вооружения для обстрелов Донецка - РИА Новости, 06.06.2022
Пушилин: ВСУ используют американские вооружения для обстрелов Донецка
Украинские войска применяют переданные США вооружения для обстрелов мирных жителей, заявил в эфире телеканала "Россия 1" глава Донецкой Народной республики... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:07
2022-06-06T14:37
в мире
донбасс
донецкая народная республика
украина
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
денис пушилин
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинские войска применяют переданные США вооружения для обстрелов мирных жителей, заявил в эфире телеканала "Россия 1" глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин."Американское вооружение, в частности, (гаубицы. — Прим. ред.) М777 уже используется (украинской стороной. — Прим. ред.)", — отметил он.В частности, по его словам, этот вид артиллерии задействовали при обстреле Донецка. При этом Пушилин подчеркнул, что речь идет именно о спальных районах, где нет никаких военных объектов.В последнее время со стороны ВСУ участились обстрелы гражданской инфраструктуры и жилых домов Донбассе. Так, в субботу украинские войска несколько раз открывали огонь по Донецку и Горлове из РСЗО и тяжелой артиллерии. Погибли пять человек, еще 24, в том числе ребенок 2017 года рождения, пострадали.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, денис пушилин
14:07 06.06.2022 (обновлено: 14:37 06.06.2022)
 
Пушилин: ВСУ используют американские вооружения для обстрелов Донецка

Глава ДНР Пушилин заявил, что ВСУ используют американские вооружения для обстрелов Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина у подъезда поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками
Женщина у подъезда поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Женщина у подъезда поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинские войска применяют переданные США вооружения для обстрелов мирных жителей, заявил в эфире телеканала "Россия 1" глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин.
"Американское вооружение, в частности, (гаубицы. — Прим. ред.) М777 уже используется (украинской стороной. — Прим. ред.)", — отметил он.
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В частности, по его словам, этот вид артиллерии задействовали при обстреле Донецка. При этом Пушилин подчеркнул, что речь идет именно о спальных районах, где нет никаких военных объектов.
В последнее время со стороны ВСУ участились обстрелы гражданской инфраструктуры и жилых домов Донбассе. Так, в субботу украинские войска несколько раз открывали огонь по Донецку и Горлове из РСЗО и тяжелой артиллерии. Погибли пять человек, еще 24, в том числе ребенок 2017 года рождения, пострадали.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Уничтоженная шахта и сгоревшие автомобили: последствия обстрелов Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Петровский и Ворошиловский районы Донецка.

Женщина возле своего дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка
1 из 14

Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Петровский и Ворошиловский районы Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Это одни из самых густонаселенных районов города.

Воронка от снаряда, выпущенного ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
2 из 14

Это одни из самых густонаселенных районов города.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка.

Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
3 из 14

Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Повреждения получили жилые дома, автомобили.

Сотрудник противопожарной службы МЧС ДНР тушит автомобили, сгоревшие в результате обстрела ВСУ в Донецке
4 из 14

Повреждения получили жилые дома, автомобили.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка
5 из 14

Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

При обстреле Ворошиловского района города пострадали 13 мирных жителей, в том числе один ребенок.

Медики оказывают помощь мужчине пострадавшему в результате обстрела ВСУ Донецка
6 из 14

При обстреле Ворошиловского района города пострадали 13 мирных жителей, в том числе один ребенок.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Девушка с кошкой на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

Девушка с кошкой на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка
7 из 14

Девушка с кошкой на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Повреждения получили две школы, лицей, гимназия и ясли-сад.

Сотрудники МЧС во время тушения пожара в доме, пострадавшем от обстрела ВСУ в Донецке
8 из 14

Повреждения получили две школы, лицей, гимназия и ясли-сад.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

При обстреле украинские войска уничтожили шахту имени Челюскинцев. Удары наносились из минометов, "Градов" и "Ураганов".

Машины, сгоревшие в результате обстрела ВСУ, возле шахты имени Челюскинцев в Донецке
9 из 14

При обстреле украинские войска уничтожили шахту имени Челюскинцев. Удары наносились из минометов, "Градов" и "Ураганов".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Следственный комитет России даст правовую оценку обстрелам Донецка со стороны украинских войск.

Военнослужащий НМ ДНР у поврежденного автомобиля после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
10 из 14

Следственный комитет России даст правовую оценку обстрелам Донецка со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Группа следователей осмотрела места происшествий. Они зафиксировали части ракет системы залпового огня, повреждения жилых домов и опросили свидетелей.

Мужчина выбрасывает разбитое стекло с балкона поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками
11 из 14

Группа следователей осмотрела места происшествий. Они зафиксировали части ракет системы залпового огня, повреждения жилых домов и опросили свидетелей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

При обстреле с позиций украинских боевиков в Донецке был обесточен Петровский водоузел.

Фрагмент снаряда после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
12 из 14

При обстреле с позиций украинских боевиков в Донецке был обесточен Петровский водоузел.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Петровский район Донецка находится на западной окраине города. С 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
13 из 14

Петровский район Донецка находится на западной окраине города. С 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина выносит разбитое стекло у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками.
Мужчина выносит разбитое стекло у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками
14 из 14
Мужчина выносит разбитое стекло у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 14

Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Петровский и Ворошиловский районы Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 14

Это одни из самых густонаселенных районов города.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 14

Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 14

Повреждения получили жилые дома, автомобили.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 14

Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 14

При обстреле Ворошиловского района города пострадали 13 мирных жителей, в том числе один ребенок.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 14

Девушка с кошкой на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 14

Повреждения получили две школы, лицей, гимназия и ясли-сад.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 14

При обстреле украинские войска уничтожили шахту имени Челюскинцев. Удары наносились из минометов, "Градов" и "Ураганов".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 14

Следственный комитет России даст правовую оценку обстрелам Донецка со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 14

Группа следователей осмотрела места происшествий. Они зафиксировали части ракет системы залпового огня, повреждения жилых домов и опросили свидетелей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 14

При обстреле с позиций украинских боевиков в Донецке был обесточен Петровский водоузел.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
13 из 14

Петровский район Донецка находится на западной окраине города. С 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
14 из 14
Мужчина выносит разбитое стекло у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
В миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДенис Пушилин
 
 
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