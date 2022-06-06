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Пушилин: ВСУ используют американские вооружения для обстрелов Донецка

Пушилин: ВСУ используют американские вооружения для обстрелов Донецка - РИА Новости, 06.06.2022

Пушилин: ВСУ используют американские вооружения для обстрелов Донецка

Украинские войска применяют переданные США вооружения для обстрелов мирных жителей, заявил в эфире телеканала "Россия 1" глава Донецкой Народной республики... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:07

2022-06-06T14:07

2022-06-06T14:37

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинские войска применяют переданные США вооружения для обстрелов мирных жителей, заявил в эфире телеканала "Россия 1" глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин."Американское вооружение, в частности, (гаубицы. — Прим. ред.) М777 уже используется (украинской стороной. — Прим. ред.)", — отметил он.В частности, по его словам, этот вид артиллерии задействовали при обстреле Донецка. При этом Пушилин подчеркнул, что речь идет именно о спальных районах, где нет никаких военных объектов.В последнее время со стороны ВСУ участились обстрелы гражданской инфраструктуры и жилых домов Донбассе. Так, в субботу украинские войска несколько раз открывали огонь по Донецку и Горлове из РСЗО и тяжелой артиллерии. Погибли пять человек, еще 24, в том числе ребенок 2017 года рождения, пострадали.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20220606/pushki-1792948384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донбасс, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, денис пушилин