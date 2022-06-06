16:32 06.06.2022 (обновлено: 17:05 06.06.2022)
Белорусские вузы примут россиян на платное обучение без экзаменов
Петришенко: россияне смогут поступить в белорусские вузы на платное обучение без экзаменов
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтуденты Минского государственного лингвистического университета во время акции протеста, проходящей на территории университета
Студенты Минского государственного лингвистического университета во время акции протеста, проходящей на территории университета. Архивное фото
МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Абитуриенты из России и Казахстана с этого года смогут поступать в белорусские вузы на платную форму обучения без вступительных экзаменов при наличии сертификата ЕГЭ, заявил вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко.
"С этого года могут при наличии сертификата Единого государственного экзамена на платную форму обучения поступать (в белорусские вузы) без вступительных испытаний наши российские друзья, и, соответственно, из Казахстана тоже набор будет осуществляться. Ну и, конечно, ограничений никаких нет с точки зрения приема иностранцев, есть соответствующие подходы, есть востребованные специальности", - сказал Петришенко. Видео выступления размещено в Telegram-канале пресс-службы белорусского правительства.