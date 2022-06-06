https://ria.ru/20220606/obrazovanie-1793520700.html

Белорусские вузы примут россиян на платное обучение без экзаменов

Белорусские вузы примут россиян на платное обучение без экзаменов - РИА Новости, 06.06.2022

Белорусские вузы примут россиян на платное обучение без экзаменов

Абитуриенты из России и Казахстана с этого года смогут поступать в белорусские вузы на платную форму обучения без вступительных экзаменов при наличии... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:32

2022-06-06T16:32

2022-06-06T17:05

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МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Абитуриенты из России и Казахстана с этого года смогут поступать в белорусские вузы на платную форму обучения без вступительных экзаменов при наличии сертификата ЕГЭ, заявил вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко."С этого года могут при наличии сертификата Единого государственного экзамена на платную форму обучения поступать (в белорусские вузы) без вступительных испытаний наши российские друзья, и, соответственно, из Казахстана тоже набор будет осуществляться. Ну и, конечно, ограничений никаких нет с точки зрения приема иностранцев, есть соответствующие подходы, есть востребованные специальности", - сказал Петришенко. Видео выступления размещено в Telegram-канале пресс-службы белорусского правительства.

https://ria.ru/20220606/proekt-1793473994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, белоруссия, россия, образование, навигатор абитуриента