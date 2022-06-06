https://ria.ru/20220606/mintsifry-1793506271.html

Минцифры с помощью новой системы обнаружило девять тысяч фишинговых сайтов

Минцифры с помощью новой системы обнаружило девять тысяч фишинговых сайтов - РИА Новости, 06.06.2022

Минцифры с помощью новой системы обнаружило девять тысяч фишинговых сайтов

Система мониторинга сайтов, разработанная в Минцифры России, за два месяца выявила 9 тысяч фишинговых сайтов, впоследствии заблокированных, и обнаружила еще 30... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:48

2022-06-06T15:48

2022-06-06T15:48

технологии

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Система мониторинга сайтов, разработанная в Минцифры России, за два месяца выявила 9 тысяч фишинговых сайтов, впоследствии заблокированных, и обнаружила еще 30 тысяч сайтов с подозрительной активностью, сообщается в Telegram-канале министерства."Минцифры запускает систему мониторинга фишинговых сайтов... 30 тысяч подозрительных сайтов система обнаружила за два месяца опытной эксплуатации. Это сайты-копии ресурсов органов власти, онлайн-казино, услуги поддельной бухгалтерской отчетности, продажи поддельных билетов, документов и т.д. 9 тысяч заблокированных сайтов с подтвержденным фишингом", - говорится в сообщении.Поясняется, что разработанная Минцифры новая информационная система автоматически выявляет сайты, маскирующиеся под официальные ресурсы госорганов, компаний, популярных маркетплейсов и социальных сетей. Кроме того, система мониторинга позволит получать информацию о зловредных сайтах от сторонних источников, а также отследит перерегистрированные и перенесенные домены со скоростью до 1 миллиона адресов в час."Возможности антифишинговой системы позволят сохранять информацию о подозрительных ресурсах в базе данных для последующей проверки на фишинг; прекращать работу фишинговых сайтов при автоматизированном взаимодействии госорганов",- добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220603/mintsifry-1793059422.html

https://ria.ru/20220530/ipoteka-1791887111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии