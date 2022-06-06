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ЛНР пришла в освобожденные города надолго и всерьез, заявил Пасечник - РИА Новости, 06.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/lnr-1793439385.html
ЛНР пришла в освобожденные города надолго и всерьез, заявил Пасечник
ЛНР пришла в освобожденные города надолго и всерьез, заявил Пасечник - РИА Новости, 06.06.2022
ЛНР пришла в освобожденные города надолго и всерьез, заявил Пасечник
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что ЛНР пришла в освобожденные города "надолго и всерьез" и отступать никуда не намерена. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T12:57
2022-06-06T12:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
леонид пасечник
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что ЛНР пришла в освобожденные города "надолго и всерьез" и отступать никуда не намерена.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина
луганская народная республика
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в мире, украина, луганская народная республика, леонид пасечник, россия, ситуация в днр и лнр
12:57 06.06.2022
 
ЛНР пришла в освобожденные города надолго и всерьез, заявил Пасечник

Пасечник: ЛНР пришла в освобожденные города надолго и всерьез и отступать не собирается

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава ЛНР Леонид Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что ЛНР пришла в освобожденные города "надолго и всерьез" и отступать никуда не намерена.
"Знаю точно, что в наших планах отступать нет. Могу заверить население освобожденных территорий, что туда, куда мы зашли, оттуда выходить назад уже никто не будет. Это надолго и всерьез", - сказал Пасечник журналистам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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