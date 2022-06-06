https://ria.ru/20220606/lnr-1793439385.html
ЛНР пришла в освобожденные города надолго и всерьез, заявил Пасечник
ЛНР пришла в освобожденные города надолго и всерьез, заявил Пасечник - РИА Новости, 06.06.2022
ЛНР пришла в освобожденные города надолго и всерьез, заявил Пасечник
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что ЛНР пришла в освобожденные города "надолго и всерьез" и отступать никуда не намерена. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T12:57
2022-06-06T12:57
2022-06-06T12:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
леонид пасечник
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что ЛНР пришла в освобожденные города "надолго и всерьез" и отступать никуда не намерена.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, луганская народная республика, леонид пасечник, россия, ситуация в днр и лнр
ЛНР пришла в освобожденные города надолго и всерьез, заявил Пасечник
Пасечник: ЛНР пришла в освобожденные города надолго и всерьез и отступать не собирается