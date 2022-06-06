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Посол ЛНР сообщил об активном уничтожении огневых точек ВСУ в Лисичанске - РИА Новости, 06.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/lisichansk-1793344281.html
Посол ЛНР сообщил об активном уничтожении огневых точек ВСУ в Лисичанске
Посол ЛНР сообщил об активном уничтожении огневых точек ВСУ в Лисичанске - РИА Новости, 06.06.2022
Посол ЛНР сообщил об активном уничтожении огневых точек ВСУ в Лисичанске
В Лисичанске идет активное уничтожение огневых точек украинских войск, минимум шесть мест скоплений техники уже ликвидированы, сообщил в Telegram-канале посол... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T02:36
2022-06-06T02:42
специальная военная операция на украине
в мире
леонид пасечник
эдуард басурин
михаил мизинцев
лисичанск
северодонецк
россия
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Лисичанске идет активное уничтожение огневых точек украинских войск, минимум шесть мест скоплений техники уже ликвидированы, сообщил в Telegram-канале посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.Однако, по его словам, украинские войска в район Сиротино и Лесной дачи не вошли."В то же время по Лисичанску были произведены точечные удары. Минимум шесть мест скопления техники уничтожены. Оставшиеся группы прячутся в жилых массивах и в районе старого авторынка возле бетонки, прикрываются храмом возле источника. Эти места скопления техники будут уничтожены уже в ближайшее время", — добавил дипломат.Посол отметил, что также идет активное уничтожение украинской группировки в районе Приволья. Техника и личный состав украинских войск, ранее находившиеся на электрозаводе на шахте Привольнянской, полностью уничтожены, подчеркнул он."Зачистка пригородов Лисичанска и Приволья от украинской артиллерии позволит прекратить круглосуточные обстрелы, которые сейчас еще идут по Северодонецку, Рубежному, Кременной, и завершить полное освобождение "треугольника", — заключил Мирошник.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, леонид пасечник, эдуард басурин, михаил мизинцев, лисичанск, северодонецк, россия, луганская народная республика, москва, родион мирошник
02:36 06.06.2022 (обновлено: 02:42 06.06.2022)
 
Посол ЛНР сообщил об активном уничтожении огневых точек ВСУ в Лисичанске

Посол ЛНР Мирошник: идет активное уничтожение огневых точек украинских войск в Лисичанске

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ
Бойцы народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Лисичанске идет активное уничтожение огневых точек украинских войск, минимум шесть мест скоплений техники уже ликвидированы, сообщил в Telegram-канале посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

"Идет активное уничтожение огневых точек и техники украинских боевиков в Лисичанске и на Привольнянском плацдарме. Из пригорода Лисичанска и Приволья украинские батареи вели непрекращающийся огонь по пригородам Северодонецка, откуда не так давно были выбиты. Союзные войска вышли на западную границу Сиротино и временно покинули Лесную Дачу из-за сильных обстрелов из Лисичанска укронацистами для сохранения жизни мирному населению", — написал Мирошник.

Однако, по его словам, украинские войска в район Сиротино и Лесной дачи не вошли.
"В то же время по Лисичанску были произведены точечные удары. Минимум шесть мест скопления техники уничтожены. Оставшиеся группы прячутся в жилых массивах и в районе старого авторынка возле бетонки, прикрываются храмом возле источника. Эти места скопления техники будут уничтожены уже в ближайшее время", — добавил дипломат.
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Посол отметил, что также идет активное уничтожение украинской группировки в районе Приволья. Техника и личный состав украинских войск, ранее находившиеся на электрозаводе на шахте Привольнянской, полностью уничтожены, подчеркнул он.
"Зачистка пригородов Лисичанска и Приволья от украинской артиллерии позволит прекратить круглосуточные обстрелы, которые сейчас еще идут по Северодонецку, Рубежному, Кременной, и завершить полное освобождение "треугольника", — заключил Мирошник.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛеонид ПасечникЭдуард БасуринМихаил МизинцевЛисичанскСеверодонецкРоссияЛуганская Народная РеспубликаМоскваРодион Мирошник
 
 
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