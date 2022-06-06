https://ria.ru/20220606/lisichansk-1793344281.html

Посол ЛНР сообщил об активном уничтожении огневых точек ВСУ в Лисичанске

Посол ЛНР сообщил об активном уничтожении огневых точек ВСУ в Лисичанске - РИА Новости, 06.06.2022

Посол ЛНР сообщил об активном уничтожении огневых точек ВСУ в Лисичанске

В Лисичанске идет активное уничтожение огневых точек украинских войск, минимум шесть мест скоплений техники уже ликвидированы, сообщил в Telegram-канале посол... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T02:36

2022-06-06T02:36

2022-06-06T02:42

специальная военная операция на украине

в мире

леонид пасечник

эдуард басурин

михаил мизинцев

лисичанск

северодонецк

россия

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Лисичанске идет активное уничтожение огневых точек украинских войск, минимум шесть мест скоплений техники уже ликвидированы, сообщил в Telegram-канале посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.Однако, по его словам, украинские войска в район Сиротино и Лесной дачи не вошли."В то же время по Лисичанску были произведены точечные удары. Минимум шесть мест скопления техники уничтожены. Оставшиеся группы прячутся в жилых массивах и в районе старого авторынка возле бетонки, прикрываются храмом возле источника. Эти места скопления техники будут уничтожены уже в ближайшее время", — добавил дипломат.Посол отметил, что также идет активное уничтожение украинской группировки в районе Приволья. Техника и личный состав украинских войск, ранее находившиеся на электрозаводе на шахте Привольнянской, полностью уничтожены, подчеркнул он."Зачистка пригородов Лисичанска и Приволья от украинской артиллерии позволит прекратить круглосуточные обстрелы, которые сейчас еще идут по Северодонецку, Рубежному, Кременной, и завершить полное освобождение "треугольника", — заключил Мирошник.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220603/popasnaya-1792583345.html

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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