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ЛДПР в перспективе должна стать первой партией в стране, заявил Слуцкий - РИА Новости, 06.06.2022
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ЛДПР в перспективе должна стать первой партией в стране, заявил Слуцкий
ЛДПР в перспективе должна стать первой партией в стране, заявил Слуцкий - РИА Новости, 06.06.2022
ЛДПР в перспективе должна стать первой партией в стране, заявил Слуцкий
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал в интервью РИА Новости, что либерал-демократы ставят уже в ближайшее время перед собой задачу прочно стать второй партией в... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T10:49
2022-06-06T11:45
политика
лдпр
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал в интервью РИА Новости, что либерал-демократы ставят уже в ближайшее время перед собой задачу прочно стать второй партией в стране, а в перспективе – первой."Наша задача улучшать результаты. Как и планировал (Владимир) Жириновский, ЛДПР должна прочно занять нишу второй партии в стране, а в перспективе и первой", - ответил Слуцкий на вопрос РИА Новости о том, как он оценивает перспективы партии на выборах в регионах осенью.Кроме того, он сообщил, что партия сделает больший упор на развитие региональных отделений. "Нужны не только мощный центральный аппарат и сильное федеральное руководство, но и крепкая региональная сеть, обратная связь с народом на местах", - сказал политик.Также он рассказал об идеологии ЛДПР. "Жириновский заложил разумную идеологическую основу. "Мы ни с правыми и ни с левыми", – было написано на трибуне, с которой выступал лидер партии. Мы с народом, добавлю от себя", - сообщил Слуцкий.Читайте полный текст интервью Леонида Слуцкого &gt;&gt;
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политика, лдпр, леонид слуцкий (политик)
10:49 06.06.2022 (обновлено: 11:45 06.06.2022)
 
ЛДПР в перспективе должна стать первой партией в стране, заявил Слуцкий

Слуцкий: ЛДПР должна стать второй партией в России, а в перспективе — и первой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал в интервью РИА Новости, что либерал-демократы ставят уже в ближайшее время перед собой задачу прочно стать второй партией в стране, а в перспективе – первой.
"Наша задача улучшать результаты. Как и планировал (Владимир) Жириновский, ЛДПР должна прочно занять нишу второй партии в стране, а в перспективе и первой", - ответил Слуцкий на вопрос РИА Новости о том, как он оценивает перспективы партии на выборах в регионах осенью.
Кроме того, он сообщил, что партия сделает больший упор на развитие региональных отделений. "Нужны не только мощный центральный аппарат и сильное федеральное руководство, но и крепкая региональная сеть, обратная связь с народом на местах", - сказал политик.
Также он рассказал об идеологии ЛДПР. "Жириновский заложил разумную идеологическую основу. "Мы ни с правыми и ни с левыми", – было написано на трибуне, с которой выступал лидер партии. Мы с народом, добавлю от себя", - сообщил Слуцкий.
Читайте полный текст интервью Леонида Слуцкого >>
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 17:13
Слуцкий пообещал сохранить задиристый и резкий стиль ЛДПР
 
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