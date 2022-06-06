10:49 06.06.2022 (обновлено: 11:45 06.06.2022)
ЛДПР в перспективе должна стать первой партией в стране, заявил Слуцкий
Слуцкий: ЛДПР должна стать второй партией в России, а в перспективе — и первой
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал в интервью РИА Новости, что либерал-демократы ставят уже в ближайшее время перед собой задачу прочно стать второй партией в стране, а в перспективе – первой.
"Наша задача улучшать результаты. Как и планировал (Владимир) Жириновский, ЛДПР должна прочно занять нишу второй партии в стране, а в перспективе и первой", - ответил Слуцкий на вопрос РИА Новости о том, как он оценивает перспективы партии на выборах в регионах осенью.
Кроме того, он сообщил, что партия сделает больший упор на развитие региональных отделений. "Нужны не только мощный центральный аппарат и сильное федеральное руководство, но и крепкая региональная сеть, обратная связь с народом на местах", - сказал политик.
Также он рассказал об идеологии ЛДПР. "Жириновский заложил разумную идеологическую основу. "Мы ни с правыми и ни с левыми", – было написано на трибуне, с которой выступал лидер партии. Мы с народом, добавлю от себя", - сообщил Слуцкий.