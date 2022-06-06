https://ria.ru/20220606/ldpr-1793389586.html

ЛДПР в перспективе должна стать первой партией в стране, заявил Слуцкий

ЛДПР в перспективе должна стать первой партией в стране, заявил Слуцкий - РИА Новости, 06.06.2022

ЛДПР в перспективе должна стать первой партией в стране, заявил Слуцкий

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал в интервью РИА Новости, что либерал-демократы ставят уже в ближайшее время перед собой задачу прочно стать второй партией в... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T10:49

2022-06-06T10:49

2022-06-06T11:45

политика

лдпр

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал в интервью РИА Новости, что либерал-демократы ставят уже в ближайшее время перед собой задачу прочно стать второй партией в стране, а в перспективе – первой."Наша задача улучшать результаты. Как и планировал (Владимир) Жириновский, ЛДПР должна прочно занять нишу второй партии в стране, а в перспективе и первой", - ответил Слуцкий на вопрос РИА Новости о том, как он оценивает перспективы партии на выборах в регионах осенью.Кроме того, он сообщил, что партия сделает больший упор на развитие региональных отделений. "Нужны не только мощный центральный аппарат и сильное федеральное руководство, но и крепкая региональная сеть, обратная связь с народом на местах", - сказал политик.Также он рассказал об идеологии ЛДПР. "Жириновский заложил разумную идеологическую основу. "Мы ни с правыми и ни с левыми", – было написано на трибуне, с которой выступал лидер партии. Мы с народом, добавлю от себя", - сообщил Слуцкий.Читайте полный текст интервью Леонида Слуцкого >>

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, лдпр, леонид слуцкий (политик)