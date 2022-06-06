https://ria.ru/20220606/laboratorii-1793414807.html
Комиссия Совфеда и Госдумы обсудила биолаборатории США в Нигерии
Комиссия Совфеда и Госдумы обсудила биолаборатории США в Нигерии - РИА Новости, 06.06.2022
Комиссия Совфеда и Госдумы обсудила биолаборатории США в Нигерии
Минобороны РФ сообщает о шести биолабораториях США в Нигерии, такие данные привел вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T12:02
2022-06-06T12:02
2022-06-06T12:57
совет федерации рф
госдума рф
здоровье - общество
сша
нигерия
министерство обороны рф (минобороны рф)
константин косачев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минобороны РФ сообщает о шести биолабораториях США в Нигерии, такие данные привел вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев.В заседании комиссии принимал участие начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов."Мы обсуждали новую информацию, которая была получена о деятельности американских биолабораторий на территории Нигерии", - сообщил Косачев журналистам. Он напомнил, что первоначально шла о четырех лабораториях, "сейчас выясняется, что их было больше, их было шесть". "Сохраняется большое количество вопросов по характеру (их) деятельности и по тем рискам и угрозам, которые эта деятельность из себя представляет. И по этим вопросам мы продолжаем взаимодействовать с Минобороны", - отметил политик.В последнее время врачи столкнулись с сотнями случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. По данным ряда экспертов, оспа обезьян стала распространяться из Нигерии.
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, госдума рф, здоровье - общество, сша, нигерия, министерство обороны рф (минобороны рф), константин косачев
12:02 06.06.2022 (обновлено: 12:57 06.06.2022)
Комиссия Совфеда и Госдумы обсудила биолаборатории США в Нигерии
Сенатор Косачев: у Минобороны есть данные о шести биолабораториях США в Нигерии