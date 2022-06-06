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Холдинг Ткачева приобрел аграрный бизнес в Крыму, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2022
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Холдинг Ткачева приобрел аграрный бизнес в Крыму, пишут СМИ
Холдинг Ткачева приобрел аграрный бизнес в Крыму, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2022
Холдинг Ткачева приобрел аграрный бизнес в Крыму, пишут СМИ
Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева стал первым российским агрохолдингом, у которого официально появился бизнес в Крыму... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T09:05
2022-06-06T09:14
экономика
россия
краснодарский край
республика крым
александр ткачев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева стал первым российским агрохолдингом, у которого официально появился бизнес в Крыму после его присоединения к России, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.По словам источников в агропромышленной отрасли, структуры, связанные с агрокомплексом им. Н. И. Ткачева, стали владельцем местного АПХ "Дружба народов", управляющего 20 тысячами гектаров земель. Об этом также свидетельствуют данные ЕГРЮЛ."Дружба народов", по ее собственным данным, ежегодно выпускает до 75 тысяч тонн продукции под брендом "Ряба Крымская". Управляет свиноводческими фермами на 25,5 тысячи голов и мясокомбинатом мощностью 50 тонн колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в сутки. Земельный банк "Дружбы народов" — 20 тысяч гектаров. Структура холдинга - Крымская фруктовая компания (КФК) - выращивает яблоки и ягоды в садах площадью 1,33 тысячи гектаров. В 2021 году выручка ООО "Мясокомбинат "Дружба народов" составила 9,79 миллиарда рублей, КФК - 1,3 миллиарда рублей.Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, принадлежащий экс-главе Минсельхоза Александру Ткачеву, занимает второе место в РФ по производству сырого молока, четвертое - мяса птицы, пятое - сахара, 11-е – свинины, отмечается в статье. На май 2021 года агрокомплекс контролировал свыше 660 тысяч гектаров земель на юге России. В 2021 году выручка холдинга выросла на 25% - до 71,8 миллиарда рублей.Как пишет газета, ранее АПХ "Дружба народов" принадлежал украинскому холдингу "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Юрия Косюка. В 2017 году МХП продал крымский бизнес за 77,7 миллиона долларов московской УК "Оптима-Финанс", бенефициаром которой называл себя предприниматель Борис Ванинский, бывший топ-менеджер "Сибура", также ранее работавший в "Газпроме" и "Зарубежнефти". А в мае 2022 года 100% "Оптима-Финанс" получило ООО "Пуд", управляющее крупнейшей в Крыму сетью продуктовых магазинов, которая с 2017 года контролируется близкими агрокомплексу структурами.По словам источников издания, возможная продажа Борисом Ванинским "Дружбы народов" обсуждалась на рынке давно. Интерес агрокомплекса к активам понятен: основные производственные площадки холдинга находятся в Краснодарском крае, а в Крыму есть собственная сеть магазинов, одним из поставщиков которых как раз выступает "Дружба народов", поясняет один из собеседников газеты. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов поясняет, что для стратегического инвестора основную роль играет близость птицеводческих площадок к производству кормов, а наличие собственной розницы для сбыта поможет ускорить возврат инвестиций.
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россия
краснодарский край
республика крым
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экономика, россия, краснодарский край, республика крым, александр ткачев
09:05 06.06.2022 (обновлено: 09:14 06.06.2022)
 
Холдинг Ткачева приобрел аграрный бизнес в Крыму, пишут СМИ

"Коммерсант": холдинг Александра Ткачева приобрел АПХ "Дружба народов" в Крыму

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАлександр Ткачев
Александр Ткачев - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Александр Ткачев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева стал первым российским агрохолдингом, у которого официально появился бизнес в Крыму после его присоединения к России, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По словам источников в агропромышленной отрасли, структуры, связанные с агрокомплексом им. Н. И. Ткачева, стали владельцем местного АПХ "Дружба народов", управляющего 20 тысячами гектаров земель. Об этом также свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
"Дружба народов", по ее собственным данным, ежегодно выпускает до 75 тысяч тонн продукции под брендом "Ряба Крымская". Управляет свиноводческими фермами на 25,5 тысячи голов и мясокомбинатом мощностью 50 тонн колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в сутки. Земельный банк "Дружбы народов" — 20 тысяч гектаров. Структура холдинга - Крымская фруктовая компания (КФК) - выращивает яблоки и ягоды в садах площадью 1,33 тысячи гектаров. В 2021 году выручка ООО "Мясокомбинат "Дружба народов" составила 9,79 миллиарда рублей, КФК - 1,3 миллиарда рублей.
Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, принадлежащий экс-главе Минсельхоза Александру Ткачеву, занимает второе место в РФ по производству сырого молока, четвертое - мяса птицы, пятое - сахара, 11-е – свинины, отмечается в статье. На май 2021 года агрокомплекс контролировал свыше 660 тысяч гектаров земель на юге России. В 2021 году выручка холдинга выросла на 25% - до 71,8 миллиарда рублей.
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Как пишет газета, ранее АПХ "Дружба народов" принадлежал украинскому холдингу "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Юрия Косюка. В 2017 году МХП продал крымский бизнес за 77,7 миллиона долларов московской УК "Оптима-Финанс", бенефициаром которой называл себя предприниматель Борис Ванинский, бывший топ-менеджер "Сибура", также ранее работавший в "Газпроме" и "Зарубежнефти". А в мае 2022 года 100% "Оптима-Финанс" получило ООО "Пуд", управляющее крупнейшей в Крыму сетью продуктовых магазинов, которая с 2017 года контролируется близкими агрокомплексу структурами.
По словам источников издания, возможная продажа Борисом Ванинским "Дружбы народов" обсуждалась на рынке давно. Интерес агрокомплекса к активам понятен: основные производственные площадки холдинга находятся в Краснодарском крае, а в Крыму есть собственная сеть магазинов, одним из поставщиков которых как раз выступает "Дружба народов", поясняет один из собеседников газеты. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов поясняет, что для стратегического инвестора основную роль играет близость птицеводческих площадок к производству кормов, а наличие собственной розницы для сбыта поможет ускорить возврат инвестиций.
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