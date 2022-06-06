https://ria.ru/20220606/krus-1793529975.html

Пенелопа Крус выиграла испанскую национальную премию

Пенелопа Крус выиграла испанскую национальную премию - РИА Новости, 06.06.2022

Пенелопа Крус выиграла испанскую национальную премию

Пенелопа Крус выиграла национальную премию в области кинематографии 2022 года, сообщает министерство культуры и спорта Испании. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:56

2022-06-06T16:56

2022-06-06T17:02

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пенелопа Крус выиграла национальную премию в области кинематографии 2022 года, сообщает министерство культуры и спорта Испании.Как отмечается на сайте министерства, жюри единогласно присудило актрисе награду "за успехи, достигнутые в 2021 году, которые прибавляются ко всем тем, что она собрала за всю свою карьеру".Премьер Испании Педро Санчес поздравил актрису."Благодаря своему огромному таланту и исключительным выступлениям, Пенелопа Крус на протяжении десятилетий ставит нашу культуру на первое место", - написал Санчес в Twitter.Пенелопа Крус стала первой испанской актрисой, выигравшей на Венецианском кинофестивале "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль в фильме "Параллельные матери" Педро Альмодовара. Также она номинирована четвертый раз на премию "Оскар", что делает её самой номинируемой испанской актрисой в истории.Национальная премия в области кинематографии присуждается ежегодно за наиболее выдающийся вклад в испанскую киноиндустрию. В прошлом году она была присвоена испанскому актеру Хосе Сакристану.

https://ria.ru/20220528/kanny-1791479766.html

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олимпийские игры, пенелопа крус, педро санчес, педро альмодовар, испания, новости культуры