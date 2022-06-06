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Пенелопа Крус выиграла испанскую национальную премию - РИА Новости, 06.06.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220606/krus-1793529975.html
Пенелопа Крус выиграла испанскую национальную премию
Пенелопа Крус выиграла испанскую национальную премию - РИА Новости, 06.06.2022
Пенелопа Крус выиграла испанскую национальную премию
Пенелопа Крус выиграла национальную премию в области кинематографии 2022 года, сообщает министерство культуры и спорта Испании. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:56
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олимпийские игры
пенелопа крус
педро санчес
педро альмодовар
испания
культура
новости культуры
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пенелопа Крус выиграла национальную премию в области кинематографии 2022 года, сообщает министерство культуры и спорта Испании.Как отмечается на сайте министерства, жюри единогласно присудило актрисе награду "за успехи, достигнутые в 2021 году, которые прибавляются ко всем тем, что она собрала за всю свою карьеру".Премьер Испании Педро Санчес поздравил актрису."Благодаря своему огромному таланту и исключительным выступлениям, Пенелопа Крус на протяжении десятилетий ставит нашу культуру на первое место", - написал Санчес в Twitter.Пенелопа Крус стала первой испанской актрисой, выигравшей на Венецианском кинофестивале "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль в фильме "Параллельные матери" Педро Альмодовара. Также она номинирована четвертый раз на премию "Оскар", что делает её самой номинируемой испанской актрисой в истории.Национальная премия в области кинематографии присуждается ежегодно за наиболее выдающийся вклад в испанскую киноиндустрию. В прошлом году она была присвоена испанскому актеру Хосе Сакристану.
https://ria.ru/20220528/kanny-1791479766.html
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олимпийские игры, пенелопа крус, педро санчес, педро альмодовар, испания, новости культуры
16:56 06.06.2022 (обновлено: 17:02 06.06.2022)
 
Пенелопа Крус выиграла испанскую национальную премию

Пенелопа Крус выиграла испанскую национальную премию в области кинематографии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Пенелопа Крус
Актриса Пенелопа Крус - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Пенелопа Крус . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пенелопа Крус выиграла национальную премию в области кинематографии 2022 года, сообщает министерство культуры и спорта Испании.
Как отмечается на сайте министерства, жюри единогласно присудило актрисе награду "за успехи, достигнутые в 2021 году, которые прибавляются ко всем тем, что она собрала за всю свою карьеру".
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Премьер Испании Педро Санчес поздравил актрису.
"Благодаря своему огромному таланту и исключительным выступлениям, Пенелопа Крус на протяжении десятилетий ставит нашу культуру на первое место", - написал Санчес в Twitter.
Пенелопа Крус стала первой испанской актрисой, выигравшей на Венецианском кинофестивале "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль в фильме "Параллельные матери" Педро Альмодовара. Также она номинирована четвертый раз на премию "Оскар", что делает её самой номинируемой испанской актрисой в истории.
Национальная премия в области кинематографии присуждается ежегодно за наиболее выдающийся вклад в испанскую киноиндустрию. В прошлом году она была присвоена испанскому актеру Хосе Сакристану.
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