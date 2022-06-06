https://ria.ru/20220606/kosachev-1793518026.html

Косачев призвал вузы переходить на национальную систему поэтапно

Косачев призвал вузы переходить на национальную систему поэтапно - РИА Новости, 06.06.2022

Косачев призвал вузы переходить на национальную систему поэтапно

России следует поэтапно переходить на национальную систему высшего образования, ни в коем случае не "рубить с плеча", считает вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:22

2022-06-06T16:22

2022-06-06T16:22

валерий фальков

лилия гумерова

россия

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. России следует поэтапно переходить на национальную систему высшего образования, ни в коем случае не "рубить с плеча", считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу". Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования."Те решения, которые нам предстоит обсудить и согласовать, совершенно точно должны быть поэтапными", - сказал сенатор в понедельник в ходе расширенного заседания комитета СФ по образованию науке. Он полагает, что в этом вопросе не должно быть политики.Говоря об участи России в Болонском процессе, сенатор подчеркнул, что это был не самый удачный опыт. Он напомнил, что Россия вступала в эту систему "на иллюзиях начала нулевых годов", когда казалось, что страна во многом должна соответствовать неким стандартам, которые вырабатываются на Западе. "Мы приняли для себя решение, которое было продиктовано не столько соображениями профессионального характера, сколько соображениями характера политического", - полагает вице-спикер СФ.Вместе с тем, при переходе на свою систему высшего образования "ни в коем случае не (следует) рубить с плеча, то, что происходило в нашей стране в последние два десятилетия, не может быть отменено сегодня или завтра", сказал Косачев. Он подчеркнул, что на существующую систему образования завязано много людей, учебных программ, которые действуют в вузах, в регионах.Косачев также предупредил, что "нас не ждут во многих странах, где Болонская система применяется". "Совершенно точно то, что мы будем делать в нашей стране, не просто не будет допускаться в другие системы, но часто будет сдерживаться и блокироваться нашими недоброжелателями. И в этом смысле наши решения о входе в предстоящую реформу не могут откладываться надолго", - отметил он.Нужно понимать, что во многом эти решения "неизбежно будут носить мобилизационный характер, потому что сама ситуация подразумевает оперативную реакцию на происходящее вокруг России", полагает Косачев.В свою очередь глава комитета СФ по образованию и науке Лилия Гумерова отметила, что новая система высшего образования должна вобрать в себя "как все достижения советской, русской школы, так и лучшие наработки последних лет".По мнению законодателя, разработанный сенаторами законопроект о предпочтительном обучении в российских вузах по программам специалитета мог бы сыграть положительную роль в переходный период формирования национальной системы образования. Она также сообщила, что в ходе встреч с ректорами многие высказались за поэтапную отмену Болонской системы.

https://ria.ru/20220524/vuzy-1790500121.html

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валерий фальков, лилия гумерова, россия