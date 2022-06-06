https://ria.ru/20220606/korzh-1793460073.html

Макс Корж отменил концерты в России

Макс Корж отменил концерты в России - РИА Новости, 06.06.2022

Макс Корж отменил концерты в России

Белорусский певец Макс Корж отменил концерты в России. Об этом он написал в социальных сетях. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:01

2022-06-06T14:01

2022-06-06T14:03

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Белорусский певец Макс Корж отменил концерты в России. Об этом он написал в социальных сетях.Корж пока не уточнил судьбу ближайших концертов, которые должны пройти в Узбекистане и Латвии в июне и сентябре соответственно.Певец стал известен благодаря хитам "Жить в кайф" и "Мотылек". В прошлом году он выпустил новый альбом под названием "Психи попадают в топ".Ранее артист осудил спецоперацию на Украине. Предыдущие концерты певца в России переносились из-за пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20220601/kirkorov-1792355654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, макс корж, шоу-бизнес, новости культуры