https://ria.ru/20220606/korzh-1793460073.html
Макс Корж отменил концерты в России
Макс Корж отменил концерты в России - РИА Новости, 06.06.2022
Макс Корж отменил концерты в России
Белорусский певец Макс Корж отменил концерты в России. Об этом он написал в социальных сетях. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:01
2022-06-06T14:01
2022-06-06T14:03
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Белорусский певец Макс Корж отменил концерты в России. Об этом он написал в социальных сетях.Корж пока не уточнил судьбу ближайших концертов, которые должны пройти в Узбекистане и Латвии в июне и сентябре соответственно.Певец стал известен благодаря хитам "Жить в кайф" и "Мотылек". В прошлом году он выпустил новый альбом под названием "Психи попадают в топ".Ранее артист осудил спецоперацию на Украине. Предыдущие концерты певца в России переносились из-за пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20220601/kirkorov-1792355654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, макс корж, шоу-бизнес, новости культуры
14:01 06.06.2022 (обновлено: 14:03 06.06.2022)
Макс Корж отменил концерты в России
Белорусский певец Макс Корж отменил концерты в России