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Макс Корж отменил концерты в России - РИА Новости, 06.06.2022
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Шоубиз
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Макс Корж отменил концерты в России
Макс Корж отменил концерты в России - РИА Новости, 06.06.2022
Макс Корж отменил концерты в России
Белорусский певец Макс Корж отменил концерты в России. Об этом он написал в социальных сетях. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:01
2022-06-06T14:03
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Белорусский певец Макс Корж отменил концерты в России. Об этом он написал в социальных сетях.Корж пока не уточнил судьбу ближайших концертов, которые должны пройти в Узбекистане и Латвии в июне и сентябре соответственно.Певец стал известен благодаря хитам "Жить в кайф" и "Мотылек". В прошлом году он выпустил новый альбом под названием "Психи попадают в топ".Ранее артист осудил спецоперацию на Украине. Предыдущие концерты певца в России переносились из-за пандемии коронавируса.
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знаменитости, макс корж, шоу-бизнес, новости культуры
14:01 06.06.2022 (обновлено: 14:03 06.06.2022)
 
Макс Корж отменил концерты в России

Белорусский певец Макс Корж отменил концерты в России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Макс Корж
Певец Макс Корж - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Белорусский певец Макс Корж отменил концерты в России. Об этом он написал в социальных сетях.
"Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет", – написал артист.
Корж пока не уточнил судьбу ближайших концертов, которые должны пройти в Узбекистане и Латвии в июне и сентябре соответственно.
Певец стал известен благодаря хитам "Жить в кайф" и "Мотылек". В прошлом году он выпустил новый альбом под названием "Психи попадают в топ".
Ранее артист осудил спецоперацию на Украине. Предыдущие концерты певца в России переносились из-за пандемии коронавируса.
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