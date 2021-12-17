https://ria.ru/20211217/korzh-1764173096.html

Макс Корж выпустил первый за четыре года новый альбом

Макс Корж выпустил первый за четыре года новый альбом - РИА Новости, 17.12.2021

Макс Корж выпустил первый за четыре года новый альбом

Белорусский музыкант Макс Корж представил в Сети первый за четыре года новый альбом под названием "Психи попадают в топ". РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T17:36

2021-12-17T17:36

2021-12-17T17:36

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Белорусский музыкант Макс Корж представил в Сети первый за четыре года новый альбом под названием "Психи попадают в топ". В плейлисте — 19 песен, что делает "Психи попадают в топ" самым продолжительным альбомом в дискографии музыканта. В треках звучат узнаваемый речитатив Макса Коржа и качающие биты.Последний полноформатный альбом исполнителя "Малый повзрослел ч.2" был представлен в октября 2017 года. Затем музыкант изредка выпускал отдельные треки вроде "Тепло" или "Не твой". Поэтому "Психи попадают в топ" для поклонников Макса Коржа, которых в 2010-х он научил "Жить в кайф" и заставил плакать под "Мотылька", стал настоящим подарком.Послушать или скачать новый альбом музыканта можно на многих цифровых платформах.

https://ria.ru/20211213/album-1763093033.html

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новости культуры, музыка, макс корж