https://ria.ru/20211217/korzh-1764173096.html
Макс Корж выпустил первый за четыре года новый альбом
Макс Корж выпустил первый за четыре года новый альбом - РИА Новости, 17.12.2021
Макс Корж выпустил первый за четыре года новый альбом
Белорусский музыкант Макс Корж представил в Сети первый за четыре года новый альбом под названием "Психи попадают в топ". РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:36
2021-12-17T17:36
2021-12-17T17:36
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Белорусский музыкант Макс Корж представил в Сети первый за четыре года новый альбом под названием "Психи попадают в топ". В плейлисте — 19 песен, что делает "Психи попадают в топ" самым продолжительным альбомом в дискографии музыканта. В треках звучат узнаваемый речитатив Макса Коржа и качающие биты.Последний полноформатный альбом исполнителя "Малый повзрослел ч.2" был представлен в октября 2017 года. Затем музыкант изредка выпускал отдельные треки вроде "Тепло" или "Не твой". Поэтому "Психи попадают в топ" для поклонников Макса Коржа, которых в 2010-х он научил "Жить в кайф" и заставил плакать под "Мотылька", стал настоящим подарком.Послушать или скачать новый альбом музыканта можно на многих цифровых платформах.
https://ria.ru/20211213/album-1763093033.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, музыка, макс корж
Макс Корж выпустил первый за четыре года новый альбом
Макс Корж выпустил первый за четыре года новый альбом
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Белорусский музыкант Макс Корж представил в Сети первый за четыре года новый альбом под названием "Психи попадают в топ".
"Родные мои, старые, новые. Неважно. Все, что вы отдаете мне: эмоции на концертах, при встречах — все самое лучшее и худшее в моей жизни — в этом альбоме. Спасибо, что вы есть у меня. Название "Психи попадают в топ" — это о вас! Рвите. Кайфуйте! А я всегда буду рядом", — написал Макс Корж в Instagram.
В плейлисте — 19 песен, что делает "Психи попадают в топ" самым продолжительным альбомом в дискографии музыканта. В треках звучат узнаваемый речитатив Макса Коржа и качающие биты.
Последний полноформатный альбом исполнителя "Малый повзрослел ч.2" был представлен в октября 2017 года. Затем музыкант изредка выпускал отдельные треки вроде "Тепло" или "Не твой".
Поэтому "Психи попадают в топ" для поклонников Макса Коржа, которых в 2010-х он научил "Жить в кайф" и заставил плакать под "Мотылька", стал настоящим подарком.
"Четыре года ожидания прошли не зря", "Спасибо за подарок на новый год", "Лучшее событие в этом году", — поделились впечатлениями первые слушатели.
Послушать или скачать новый альбом музыканта можно на многих цифровых платформах.