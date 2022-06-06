https://ria.ru/20220606/kndr-1793435744.html

КНДР может вести подготовку к ядерному испытанию, считает глава МАГАТЭ

КНДР может вести подготовку к ядерному испытанию, считает глава МАГАТЭ - РИА Новости, 06.06.2022

КНДР может вести подготовку к ядерному испытанию, считает глава МАГАТЭ

КНДР может вести подготовку к ядерному испытанию на полигоне в Пунгери, открыта одна из штолен, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T12:50

2022-06-06T12:50

2022-06-06T12:55

в мире

кндр (северная корея)

магатэ

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ВЕНА, 6 июн - РИА Новости. КНДР может вести подготовку к ядерному испытанию на полигоне в Пунгери, открыта одна из штолен, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."На ядерном полигоне в Пунгери мы заметили признаки того, что одна из штолен вновь открыта, возможно, в рамках подготовки к ядерному испытанию. Проведение ядерного испытания противоречило бы резолюциям Совета Безопасности ООН и вызвало бы серьезную обеспокоенность", - заявил Гросси, выступая перед Советом управляющих МАГАТЭ.

https://ria.ru/20220606/puski-1793341434.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), магатэ, оон, совет безопасности оон