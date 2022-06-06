https://ria.ru/20220606/kndr-1793435744.html
КНДР может вести подготовку к ядерному испытанию, считает глава МАГАТЭ
КНДР может вести подготовку к ядерному испытанию, считает глава МАГАТЭ - РИА Новости, 06.06.2022
КНДР может вести подготовку к ядерному испытанию, считает глава МАГАТЭ
КНДР может вести подготовку к ядерному испытанию на полигоне в Пунгери, открыта одна из штолен, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T12:50
2022-06-06T12:50
2022-06-06T12:55
в мире
кндр (северная корея)
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ВЕНА, 6 июн - РИА Новости. КНДР может вести подготовку к ядерному испытанию на полигоне в Пунгери, открыта одна из штолен, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."На ядерном полигоне в Пунгери мы заметили признаки того, что одна из штолен вновь открыта, возможно, в рамках подготовки к ядерному испытанию. Проведение ядерного испытания противоречило бы резолюциям Совета Безопасности ООН и вызвало бы серьезную обеспокоенность", - заявил Гросси, выступая перед Советом управляющих МАГАТЭ.
https://ria.ru/20220606/puski-1793341434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), магатэ, оон, совет безопасности оон
12:50 06.06.2022 (обновлено: 12:55 06.06.2022)
КНДР может вести подготовку к ядерному испытанию, считает глава МАГАТЭ
Глава МАГАТЭ: КНДР может вести подготовку к ядерному испытанию на полигоне в Пунгери