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КНДР может вести подготовку к ядерному испытанию, считает глава МАГАТЭ - РИА Новости, 06.06.2022
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КНДР может вести подготовку к ядерному испытанию, считает глава МАГАТЭ
КНДР может вести подготовку к ядерному испытанию, считает глава МАГАТЭ - РИА Новости, 06.06.2022
КНДР может вести подготовку к ядерному испытанию, считает глава МАГАТЭ
КНДР может вести подготовку к ядерному испытанию на полигоне в Пунгери, открыта одна из штолен, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 06.06.2022
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в мире
кндр (северная корея)
магатэ
оон
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ВЕНА, 6 июн - РИА Новости. КНДР может вести подготовку к ядерному испытанию на полигоне в Пунгери, открыта одна из штолен, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."На ядерном полигоне в Пунгери мы заметили признаки того, что одна из штолен вновь открыта, возможно, в рамках подготовки к ядерному испытанию. Проведение ядерного испытания противоречило бы резолюциям Совета Безопасности ООН и вызвало бы серьезную обеспокоенность", - заявил Гросси, выступая перед Советом управляющих МАГАТЭ.
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в мире, кндр (северная корея), магатэ, оон, совет безопасности оон
12:50 06.06.2022 (обновлено: 12:55 06.06.2022)
 
КНДР может вести подготовку к ядерному испытанию, считает глава МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ: КНДР может вести подготовку к ядерному испытанию на полигоне в Пунгери

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
Военнослужащие на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР. Архивное фото
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ВЕНА, 6 июн - РИА Новости. КНДР может вести подготовку к ядерному испытанию на полигоне в Пунгери, открыта одна из штолен, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"На ядерном полигоне в Пунгери мы заметили признаки того, что одна из штолен вновь открыта, возможно, в рамках подготовки к ядерному испытанию. Проведение ядерного испытания противоречило бы резолюциям Совета Безопасности ООН и вызвало бы серьезную обеспокоенность", - заявил Гросси, выступая перед Советом управляющих МАГАТЭ.
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