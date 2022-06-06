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СМИ выяснили вероятную судьбу героини Херд в продолжении "Аквамена" - РИА Новости, 06.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220606/kherd-1793521565.html
СМИ выяснили вероятную судьбу героини Херд в продолжении "Аквамена"
СМИ выяснили вероятную судьбу героини Херд в продолжении "Аквамена" - РИА Новости, 06.06.2022
СМИ выяснили вероятную судьбу героини Херд в продолжении "Аквамена"
Эмбер Херд может лишиться своей роли в продолжении "Аквамена", все отснятые с ней сцены будут вырезаны, сообщили инсайдеры портала The Direct. Ранее из-за суда... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:39
2022-06-06T16:39
шоубиз
знаменитости
эмбер херд
шоу-бизнес
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Эмбер Херд может лишиться своей роли в продолжении "Аквамена", все отснятые с ней сцены будут вырезаны, сообщили инсайдеры портала The Direct. Ранее из-за суда с Джонни Деппом ее роль уже была сокращена до 10 минут.Сообщается, что персонаж Херд – возлюбленная Аквамена по имени Мера – может умереть во время родов, чтобы объяснить внезапное исчезновение супергероини. Warner Bros. опасается, что из-за скандального бракоразводного процесса фильм с Херд может не собрать кассу.Суд присяжных после трех дней обсуждений по итогам продолжавшегося более полутора месяцев процесса признал Херд виновной в клевете на Деппа. Он пытался отсудить у бывшей супруги 50 миллионов долларов за статью 2018 года, в которой она писала о насилии, не называя его по имени. Присяжные пришли к выводу, что актриса оговорила бывшего мужа, и обязали ее выплатить бывшему мужу 15 миллионов долларов.
https://ria.ru/20220602/depp-1792569388.html
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знаменитости, эмбер херд, шоу-бизнес
16:39 06.06.2022
 
СМИ выяснили вероятную судьбу героини Херд в продолжении "Аквамена"

Голливудские инсайдеры выяснили вероятную судьбу героини Херд в "Аквамене"

© DC Comics (2018)Кадр из фильма "Аквамен"
Кадр из фильма Аквамен
© DC Comics (2018)
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Эмбер Херд может лишиться своей роли в продолжении "Аквамена", все отснятые с ней сцены будут вырезаны, сообщили инсайдеры портала The Direct. Ранее из-за суда с Джонни Деппом ее роль уже была сокращена до 10 минут.
Сообщается, что персонаж Херд – возлюбленная Аквамена по имени Мера – может умереть во время родов, чтобы объяснить внезапное исчезновение супергероини. Warner Bros. опасается, что из-за скандального бракоразводного процесса фильм с Херд может не собрать кассу.
Актер Джонни Депп в зале суда окружного суда округа Фэрфакс, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 13:36Шоубиз
Джонни Депп против Эмбер Херд: как это было
Суд присяжных после трех дней обсуждений по итогам продолжавшегося более полутора месяцев процесса признал Херд виновной в клевете на Деппа. Он пытался отсудить у бывшей супруги 50 миллионов долларов за статью 2018 года, в которой она писала о насилии, не называя его по имени. Присяжные пришли к выводу, что актриса оговорила бывшего мужа, и обязали ее выплатить бывшему мужу 15 миллионов долларов.
Актриса Эмбер Херд в зале суда округа Фэрфакс - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 13:12Шоубиз
Адвокат: Эмбер Херд не в состоянии выплатить Джонни Деппу 10 миллионов
 
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