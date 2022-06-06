https://ria.ru/20220606/kherd-1793521565.html

СМИ выяснили вероятную судьбу героини Херд в продолжении "Аквамена"

СМИ выяснили вероятную судьбу героини Херд в продолжении "Аквамена" - РИА Новости, 06.06.2022

СМИ выяснили вероятную судьбу героини Херд в продолжении "Аквамена"

Эмбер Херд может лишиться своей роли в продолжении "Аквамена", все отснятые с ней сцены будут вырезаны, сообщили инсайдеры портала The Direct. Ранее из-за суда... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:39

2022-06-06T16:39

2022-06-06T16:39

шоубиз

знаменитости

эмбер херд

шоу-бизнес

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Эмбер Херд может лишиться своей роли в продолжении "Аквамена", все отснятые с ней сцены будут вырезаны, сообщили инсайдеры портала The Direct. Ранее из-за суда с Джонни Деппом ее роль уже была сокращена до 10 минут.Сообщается, что персонаж Херд – возлюбленная Аквамена по имени Мера – может умереть во время родов, чтобы объяснить внезапное исчезновение супергероини. Warner Bros. опасается, что из-за скандального бракоразводного процесса фильм с Херд может не собрать кассу.Суд присяжных после трех дней обсуждений по итогам продолжавшегося более полутора месяцев процесса признал Херд виновной в клевете на Деппа. Он пытался отсудить у бывшей супруги 50 миллионов долларов за статью 2018 года, в которой она писала о насилии, не называя его по имени. Присяжные пришли к выводу, что актриса оговорила бывшего мужа, и обязали ее выплатить бывшему мужу 15 миллионов долларов.

https://ria.ru/20220602/depp-1792569388.html

https://ria.ru/20220603/kherd-1792867346.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, эмбер херд, шоу-бизнес