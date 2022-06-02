https://ria.ru/20220602/ember-1792495329.html

Признанная виновной бывшая жена Джонни Деппа прокомментировала решение суда

Признанная виновной бывшая жена Джонни Деппа прокомментировала решение суда - РИА Новости, 02.06.2022

Признанная виновной бывшая жена Джонни Деппа прокомментировала решение суда

Бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд заявила, что разочарована решением присяжных, признавших ее виновной в клевете на актера за статью о сексуальном насилии. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T00:12

2022-06-02T00:12

2022-06-02T00:12

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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд заявила, что разочарована решением присяжных, признавших ее виновной в клевете на актера за статью о сексуальном насилии.Суд присяжных после трех дней обсуждений по итогам продолжавшегося более полутора месяцев процесса признал Херд виновной в клевете на Деппа. Он пытался отсудить у бывшей супруги 50 миллионов долларов за статью 2018 года, в которой она писала о насилии, не называя его по имени. Присяжные пришли к выводу, что актриса оговорила бывшего мужа, и обязали ее выплатить бывшему мужу 15 миллионов долларов.По ее словам, "еще больше она разочарована тем, какое значение вердикт будет иметь для других женщин". "Это откат от идеи о том, что насилие против женщины должно восприниматься серьезно", - предупредила актриса.Комментируя вердикт, Херд заявила, что адвокатам Деппа "удалось убедить присяжных не обращать внимание на основополагающий принцип свободы слова"."Мне грустно, что я проиграла, но еще грустнее мне от того, что я потеряла право говорить свободно и открыто, право, которое, я думала, что имела, будучи американкой", - написала Херд, напомнив, что выиграла аналогичный иск против Деппа в Великобритании.Отношения Деппа и Херд начались в 2011 году, в январе 2014 он сделал ей предложение, через год они поженились, но уже в мае 2016-го Херд подала на развод.В ходе судебного рассмотрения, заседания которого транслировались в прямом эфире, выяснились неприятные подробности совместной жизни кинопары. Адвокаты Херд заявляли о случаях насилия со стороны Деппа, актер в свою очередь отрицал подобное, заявляя, что это он стал жертвой. Херд также рассказала о проблемах бывшего супруга с наркотиками. В ответ на иск Деппа о клевете Херд подала свой, обвинив бывшего мужа в клевете и потребовав с него 100 миллиона долларов. Присяжные удовлетворили ее заявление, обязав Деппа выплатить 2 миллиона долларов компенсации бывшей супруге.

https://ria.ru/20220517/kherd-1789028675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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